Kate Winslet z Titanicu slaví 51 let. Dnes žije na britském venkově a její jmění přesahuje miliardu korun

Anglická herečka Kate Winslet slaví 5. října jednapadesáté narozeniny. Před téměř třiceti lety ji celosvětově proslavila role Rose v historickém filmu Titanic. Dnes si vybírá převážně dramatičtější role a volný čas tráví s rodinou na anglickém venkově. V loňském roce si po dlouhé herecké kariéře navíc poprvé vyzkoušela filmovou režii.
Po úspěchu Titanicu odmítala velké produkce
Svou první velkou filmovou roli ve snímku Nebeská stvoření z roku 1994 získala v době, kdy pracovala v lahůdkářství. Průlom ovšem přišel v roce 1997, kdy si tehdy dvaadvacetiletá herečka zahrála po boku Leonarda DiCapria v Titanicu. Snímek režiséra Jamese Camerona překonal historické tabulky návštěvnosti a z obou herců udělal mezinárodní hvězdy. Od premiéry tohoto filmu už nikdy nemusela chodit na žádné herecké konkurzy. S DiCapriem si udržela přátelství dodnes a její děti herce oslovují jako strýčka Lea.
Po komerčním úspěchu odmítla role v dalších velkých blockbusterech a soustředila se na nezávislé snímky. Ve čtyřiceti letech se stala třetí nejmladší herečkou v historii, která nasbírala sedm nominací na Oscara. Cenu americké filmové akademie nakonec získala v roce 2008 za výkon v dramatu Předčítač. Celkem ztvárnila postavy v pěti filmech, které akademie nominovala na nejlepší snímek roku. Dnes se její jmění odhaduje na pětašedesát milionů dolarů, což je téměř půl druhé miliardy korun.
Dubová zeď proti moři a záchrana z hořícího domu
Své vydělané peníze neinvestovala ve Spojených státech, ale vybudovala si domov v rodné Británii. S třetím manželem Edwardem Abelem Smithem koupila v roce 2013 dům ze sedmnáctého století v přímořské vesnici West Wittering v hrabství West Sussex. Za sídlo s rozlehlým pozemkem zaplatili více než tři miliony liber. Kvůli poloze blízko pláže hrozilo domu zaplavení, proto herečka nechala na hranici pozemku postavit ochrannou zeď z dubového dřeva. Původní návrh masivní bariéry musela po stížnostech ochránců přírody upravit, aby stavba nenarušila hnízdění místních ptáků. K domu později manželé přistavěli bazén, garáž a mediální místnost.
Se Smithem vychovává syna Beara Blaze, který se narodil v roce 2013. Své jméno dostal podle požáru na karibském ostrově miliardáře Richarda Bransona, kde se pár seznámil. Winslet tehdy pomáhala z hořícího sídla vynést Bransonovu devadesátiletou matku. Z předchozích dvou manželství má herečka ještě dceru Miu a syna Joea.
Rekord pod vodou a natáčení s vlastními dětmi
Po více než dvaceti letech se znovu setkala s režisérem Jamesem Cameronem při práci na sérii Avatar. Pro film Avatar: The Way of Water z roku 2022 ztvárnila bojovnici Ronal a stanovila nový Guinnessův rekord, když pod vodou vydržela sedm minut a patnáct sekund bez nadechnutí. V loňském roce vstoupilo do kin třetí pokračování s názvem Avatar: Oheň a popel. Herečka se prosincové londýnské premiéry neúčastnila. Fotografové ji naposledy výrazněji zachytili na podzimních snímcích z loňského roku, kde pózuje v černém saku s hladce sepnutými vlasy.
V posledních letech začala pracovat i se svými potomky. V roce 2022 si s dcerou Miou Threapleton zahrála v dramatu I Am Ruth. Loni si navíc připsala režijní debut u celovečerního filmu Sbohem, June, ke kterému napsal scénář její syn Joe Anders. Její herecká kariéra nadále směřuje i k velkým produkcím. V roce 2024 se objevila v seriálu Režim a příští rok se představí v novém příběhu ze světa Pána prstenů s podtitulem Hon na Gluma.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, hellomagazine, houseandgarden.co.uk, celebritynetworth).