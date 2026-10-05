Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Půl milionu Čechů zůstalo v zabraných Sudetech bez práv. Beneš odevzdal úřad a odletěl s milionem ze státní kasy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Edvard Beneš rezignoval 5. října 1938 a za pár dní odletěl do britského exilu. Zklamaná veřejnost začala rychle hledat viníky přijetí mnichovské dohody.
Edvard Beneš na snímku Jaromíra Funkeho (1935).

Edvard Beneš na snímku Jaromíra Funkeho (1935).

Zdroj: FOTO:National Library of the Czech Republic, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:38

Reklama
Další články z kroniQa
Dolský mlýn z Pyšné princezny skrývá temnou historii. Mlynář přežil dvě přepadení a s místem se pojí i stará legenda
Dolský mlýn z Pyšné princezny skrývá temnou historii. Mlynář přežil dvě přepadení a s místem se pojí i stará legenda
Falešní policisté ukradli 153 milionů korun. Podezřelý místo trestu požadoval po státu milionové odškodné
Falešní policisté ukradli 153 milionů korun. Podezřelý místo trestu požadoval po státu milionové odškodné

V roce 2002 přepadli falešní policisté v Praze dodávku bezpečnostní agentury a ukradli přes 150 milionů...

Sputnik svým pípáním vyděsil Američany, Sověti ho přitom zpočátku ignorovali. Vznikl jako vedlejší produkt bomby
Sputnik svým pípáním vyděsil Američany, Sověti ho přitom zpočátku ignorovali. Vznikl jako vedlejší produkt bomby

V říjnu roku 1957 odstartovala družice Sputnik 1. Spojené státy americké tehdy propadly obavám, samotné...

Skutečný Drákula nenabízel věčný život. Tureckého sultána zastavil hradbou dvaceti tisíc těl
Skutečný Drákula nenabízel věčný život. Tureckého sultána zastavil hradbou dvaceti tisíc těl

Skutečný valašský kníže Vlad III. Drákula zastavil osmanskou invazi odstrašující taktikou. Pověst upíra mu...

Realita mise Apollo 13 byla jiná než ve filmu. NASA nebyla tak zaskočená a slavná věta zazněla jinak
Realita mise Apollo 13 byla jiná než ve filmu. NASA nebyla tak zaskočená a slavná věta zazněla jinak

Snímek Apollo 13 líčí záchranu americké posádky z roku 1970 s vysokou přesností. Řadu dramatických situací...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.