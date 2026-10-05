Sokolov chystá novou smlouvu s dopravcem, MHD bude muset být nízkoemisní

Sokolov chystá novou smlouvu s dopravcem, MHD bude muset být nízkoemisníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sokolov chystá novou smlouvu s dopravcem, MHD bude muset být nízkoemisníZdroj: Město Sokolov
Článek byl publikován 05.10.2026 09:33
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