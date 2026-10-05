Aleš Rozehnal: Vláda přidává důchodcům. Školství a budoucnost nechává na holičkách

KOMENTÁŘ. Návrh rozpočtu na rok 2027 je zajímavý nejenom svým schodkem. Vzhledem k tomu, že výdaje státu mají proti roku 2026 vzrůst z přibližně 2,428 bilionu na 2,585 bilionu korun, tedy asi o 157 miliard, je nutné prozkoumat, kde stát přidává, kde nikoli a kde jsou naopak jeho výdaje nižší.
Nejviditelnější je vztah mezi důchody a vzděláním. Podle posledního detailního rozpisu má v roce 2027 jít na dávky důchodového pojištění zhruba 762,2 miliardy Kč celkem.
Z toho 744,5 miliardy Kč je v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších zhruba 17,6 miliardy jde přes jiné kapitoly, zejména Ministerstvo vnitra a obrany.
Výdaje na důchody mají meziročně vzrůst o 19,2 miliardy korun. V této částce není ještě započítán jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 2000 Kč, který zatíží státní rozpočet částkou 5,6 mld. Kč.
Celá kapitola Ministerstva školství roste z necelých 284 na 287,9 miliardy, tedy o necelé čtyři miliardy. Veřejné vysoké školy mají dostat 48,8 miliardy, pouze o dvě miliardy více než letos.
Rozpočet ukazuje váhu priorit
Národní výdaje na vědu a výzkum mají dosáhnout 45 miliard korun a také se zvyšují jen o dvě miliardy.
Po započtení jednorázového příspěvku tak stát vydá na důchody oproti dosavadnímu rozpočtovému základu o 24,8 miliardy korun více. Tento dodatečný výdaj je více než dvanáctkrát vyšší než přírůstek peněz na vědu a stejně tak než přírůstek financování veřejných vysokých škol.
Rozpočet tak ukazuje relativní váhu jednotlivých priorit. Peníze vyplacené na důchodech zvyšují především současný disponibilní příjem. Peníze vložené do školy, univerzity nebo výzkumu mají návratnost vzdálenější a mnohem méně viditelnou.
Rozpočet 2027 říká, že když musí stát rozhodnout, kam pošle korunu, nápadně často ji posílá ke skupinám, mezi nimiž má současná vláda nejsilnější podporu.
Z hlediska politického cyklu je rozdíl zřejmý. Zvýšený důchod občan pocítí příští měsíc, kvalitnější univerzitu nebo produktivnější ekonomiku možná za deset let.
Naproti tomu rozpočet Ministerstva životního prostředí klesá z 20,4 na 19,7 miliardy a rozpočet Technologické agentury České republiky (TAČR) z 6,05 na 4,85 miliardy korun. Právě TAČR přitom financuje aplikovaný výzkum a spojování výzkumu s praxí.
Kapitola státního dluhu roste přibližně ze 110 miliard na 130 miliard korun. Dalších dvacet miliard tedy příští rok neslouží škole, silnici, nemocnici ani důchodci, ale financování již existujícího dluhu. Samotné zvýšení výdajů na státní dluh je desetkrát větší než zvýšení peněz na vědu a výzkum.
Zároveň stát výrazně podporuje současnou kupní sílu obyvatel. Přibližně 18 miliard korun ročně má stát vynaložit na převzetí části nákladů spojených s podporovanými zdroji energie, čímž sníží účty domácnostem a firmám. Výdaje na platy ve veřejné sféře mají vzrůst o 36 miliard a zaměstnancům placeným z veřejných rozpočtů se mají platy podle původního návrhu zvýšit o pět až devět procent.
Tahle země není pro mladé
Tady se objevuje základní charakter rozpočtu. Vláda používá přímé transfery a růst disponibilního příjmu obecně jako významný nástroj hospodářské a sociální politiky. Důchodce dostane vyšší důchod, veřejný zaměstnanec vyšší plat a firmy nižší energetický účet.
Relativně velká část nových peněz má rychle a bezprostředně zvýšit životní úroveň dnešních domácností. Oproti tomu některé oblasti, jejichž výnos přijde až za mnoho let, rostou pomaleji.
Stát šetří na některých institucích a programech, podstatně přidává na platech ve veřejné sféře a důchodech, přebírá část energetických nákladů a současně vydává stále více na obsluhu dluhu.
Zajímavé je to i z hlediska mezigeneračního rozdělení. Povolební studie ukázala velmi silnou vazbu mezi věkem a výsledkem voleb v roce 2025. ANO získalo mezi voliči staršími 65 let více než polovinu hlasů. Pokud se sečtou strany současné vládní koalice, mezi nejstaršími voliči jejich podpora dosahovala dokonce kolem 70 procent.
Naopak STAN a Piráti se Zelenými měli těžiště podpory u mladších voličů. Studie zároveň ukázala, že s rostoucím vzděláním klesala podpora ANO a SPD a rostla podpora dnešní opozice.
Rozpočet tak ukazuje faktický překryv. Skupiny, mezi nimiž je současná vláda volebně nejsilnější, jsou zároveň významnými příjemci bezprostředních transferů.
Naproti tomu oblasti, na nichž mladší generace více závisí, tedy kvalitní školy, dostupné bydlení, cena práce a dlouhodobý hospodářský růst, dostávají relativně menší přírůstky.
Stát přitom významnou část příjmů získává z ekonomické aktivity pracujících a následně ji prostřednictvím veřejných rozpočtů přerozděluje.
Je to tedy především rozpočet velmi výrazných přesunů. Stát šetří na některých institucích a programech, podstatně přidává na platech ve veřejné sféře a důchodech, přebírá část energetických nákladů a současně vydává stále více na obsluhu dluhu.
Jeho nejzajímavější charakteristikou proto není samotný schodek 386 miliard korun. Podstatnější je, co se děje s přibližně 157 miliardami výdajů navíc oproti letošnímu rozpočtu.
Rozpočet 2027 tak říká, že když musí stát rozhodnout, kam pošle korunu, nápadně často ji posílá ke skupinám, mezi nimiž má současná vláda nejsilnější podporu, a zároveň dává přednost tomu, co je vidět a spotřebuje se dnes, před tím, co může zvýšit prosperitu za deset nebo dvacet let.