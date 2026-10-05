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Aleš Rozehnal: Vláda přidává důchodcům. Školství a budoucnost nechává na holičkách

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KOMENTÁŘ. Návrh rozpočtu na rok 2027 je zajímavý nejenom svým schodkem. Vzhledem k tomu, že výdaje státu mají proti roku 2026 vzrůst z přibližně 2,428 bilionu na 2,585 bilionu korun, tedy asi o 157 miliard, je nutné prozkoumat, kde stát přidává, kde nikoli a kde jsou naopak jeho výdaje nižší. Nejviditelnější je vztah mezi důchody
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Zdroj: Andrej Babiš s fanouškem na veletrhu Země živitelka, srpen 2026. Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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