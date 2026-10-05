Z českého dlouhána Klapky je postrach NHL. Stal se nejtrestanějším hráčem soutěže

Když se řekne „český hokejista v NHL“, většina fanoušků si vybaví šikovné ruce, přesnou přihrávku, kreativitu. Klapka je jiná kategorie. Se svými 203 centimetry a 107 kilogramy patří k největším hráčům celé soutěže a svou fyzickou výbavu využívá přesně tak, jak od něj Calgary chce. Bitky, bodyčeky, forecheck, hra před brankou. Není to samoúčelná agrese. Je to role, kterou mu trenérský štáb Flames vědomě svěřil a za kterou mu v červnu 2025 prodloužil smlouvu o dva roky.
Enforcer s českým pasem
Klapkova cesta k titulu nejtrestanějšího hráče NHL se neodehrála přes noc. V sezoně 2023/24 eviduje server HockeyFights jednu jeho bitku v NHL, v ročníku 2024/25 opět jednu. Pak přišel zlom: šest pěstních soubojů v sezoně 2025/26. A hned v úvodu nového ročníku 2026/27 pokračoval tam, kde skončil. V úvodním zápase proti Seattlu si vysloužil menší trest za krosček, o dva dny později se v utkání s Vancouverem pustil do veterána Luka Schenna. Bitka přišla už ve třetí minutě první třetiny. Na HockeyFights ji fanoušci ohodnotili průměrem 6,43 z deseti, přičemž hlasování o vítězi skončilo prakticky nerozhodně.
Devět bitek v kariéře NHL. Na českého hráče v současné lize je to číslo, které nemá srovnání. Mezi osmnácti Čechy na soupiskách pro sezonu 2026/27 nenajdete druhého hráče s podobným silovým profilem.
Čtvrtá lajna, první úder
Klapkova tvrdost by byla k ničemu, kdyby neměla systémový smysl. Jenže Calgary od své čtvrté formace chce přesně tohle. Trenér Ryan Huska opakovaně zdůrazňuje potřebu hladu po dorážkách a tvrdosti před soupeřovým gólmanem. Klapka sám svou práci popsal jasně: dostat puk hluboko, lovit ho podél mantinelů, hrát tvrdě a vytvářet prostor pro šikovnější spoluhráče.
Spoluhráč Ryan Lomberg to potvrdil bez obalu: Klapka je „velkou součástí jejich lajny“. Společně vytvářejí komfort pro hráče, kteří chtějí držet puk a tvořit. V dubnu 2025 měl Klapka 32 bodyčeků, nejvíc v celém týmu. Postrach není jen o pěstích. Je o tom, že soupeř ví, co přijde, a přesto s tím nemůže nic dělat.
Kdy tvrdost přestává být výhodou
Podle pozápasových statistik nasbíral Klapka na startu sezony 2026/27 trestné minuty, které ho vynesly na čelo ligové tabulky PIM. Otázka, kterou si musí Calgary klást, zní: kde je hranice mezi užitečnou agresivitou a samoúčelnou nedisciplinovaností?
Pravidla NHL automatický zákaz startu za samotné trestné minuty neukládají. Automatické suspendace hrozí v konkrétních situacích:
- třetí instigátor v základní části sezony,
- instigátor v posledních pěti minutách zápasu nebo v prodloužení,
- opuštění střídačky kvůli bitce,
- fyzické napadení rozhodčího.
Den po vypjaté bitvě s Vancouverem zůstal Klapka v projektované sestavě Flames na pravém křídle čtvrté lajny vedle Pospíšila a Cyplakova. Klub incident zjevně nečetl jako problém.
Kde Klapku sledovat z Česka
Čeští fanoušci, kteří chtějí vidět Klapkovy souboje na vlastní oči, mohou od sezony 2026/27 využít novou vysílací dohodu. Nova Sport 1/2 a platforma Oneplay, Prima Sport a Prima+ nabízejí dohromady 24 zápasů základní části týdně. Vybrané duely běží zdarma na Nova Action a Prima Sport. Kompletní nabídku všech zápasů pak nabízí NHL.tv v rámci platformy DAZN.
Klapkova hodnota pro Calgary stojí a padá s jednou podmínkou: tvrdost musí zůstat součástí funkční čtvrté lajny, ne jejím jediným produktem. Dokud vedle trestných minut přicházejí bodyčeky, forecheck a prostor pro spoluhráče, dvoumetrový Čech bude mít v sestavě Flames pevné místo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek