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Z českého dlouhána Klapky je postrach NHL. Stal se nejtrestanějším hráčem soutěže

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Adam Klapka, dvoumetrový český útočník Calgary Flames, nastřádal na startu nové sezony NHL nejvíc trestných minut ze všech hráčů ligy.
Z českého dlouhána Klapky je postrach NHL. Stal se nejtrestanějším hráčem soutěže

Z českého dlouhána Klapky je postrach NHL. Stal se nejtrestanějším hráčem soutěže

Zdroj: Calgary Flames
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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