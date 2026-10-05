Jemná koprovka, jak ji děláme u nás: Omáčka, měkký knedlík a vejce natvrdo

Poměrně často slýchám, že koprovku někdo nemůže ani cítit. U nás doma je to přesně naopak. Když se k ní udělá domácí kynutý knedlík, případně brambory na páře a k tomu natvrdo vařená vejce, oběd je vyřešený. Jednou jsem k ní zkusila i brambory pečené v troubě a překvapivě to dopadlo výborně. Nejčastěji ale tento oběd vařím o víkendu. Těsto má čas v klidu kynout, omáčka se může pomalu provařit a člověk nemusí co chvíli kontrolovat hodiny. Tahle verze s bílým jogurtem v těstě se mi doma osvědčila hlavně tím, že knedlík není suchý. Koprovku dělám spíš jemnou, ale kopr v ní musí být cítit. Ne jen zelené tečky na závěr.
Je to poctivé,
syté jídlo, přitom na něm není nic záludného. Jakmile se povede knedlík, zbytek oběda už obvykle běží docela hladce. U těsta se mi vyplatilo pár obyčejných pravidel: nepřisypávat mouku zbytečně, dát mu čas a po uvaření ho hned propíchat. Jinak umí uvnitř nepříjemně zvlhnout. Kdo nemá jistotu při vaření ve vodě, může zkusit knedlík na páře. U nás vychází spolehlivěji, bývá měkčí a nemá těžký spodek. Recept na domácí kynutý knedlík s koprovkou a vejcem
Tahle domácí verze stačí na běžný rodinný oběd. Hodí se ve chvíli, kdy je chuť na českou klasiku bez zbytečných ozdob kolem.
Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat
Kynutý knedlík: 200 ml mléka 1 ks vejce 150 g bílého jogurtu 1 lžička soli 1 lžička cukru 300 g polohrubé mouky 200 g hladké mouky 2 lžičky sušeného droždí nebo 1/2 kostky čerstvého droždí
Koprová omáčka: 40 g másla 40 g hladké mouky 500 ml vývaru nebo vody 300 ml mléka 1 svazek čerstvého kopru 150 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 1 až 2 lžíce octa 1 lžíce cukru sůl podle chuti
Podávání: Postup přípravy koprové omáčky s domácím knedlíkem
1. Do větší mísy nalijte vlažné mléko. Přidejte cukr, droždí, vejce a bílý jogurt. Krátce promíchejte, aby se suroviny spojily. Není potřeba z toho dělat žádnou dlouhou práci.
2. Přisypte polohrubou mouku, hladkou mouku a sůl. Vypracujte měkké, pružné těsto. Pokud se lepí víc, než je příjemné, podsypte ho jen zlehka. Příliš mnoho mouky udělá z knedlíku hutnou šišku, a to by byla škoda.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout 45 až 60 minut. Mělo by viditelně zvětšit objem. V chladnější kuchyni mu klidně pár minut přidejte.
4. Z vykynutého těsta vytvarujte jeden větší nebo dva menší válečky. Při vaření ve vodě se řiďte hlavně velikostí hrnce, aby měl knedlík místo. Pokud zvolíte přípravu na páře, položte ho na pečicí papír nebo na lehce vymazanou vložku do parního hrnce.
5. Při vaření ve vodě dejte do většího hrnce osolenou vodu a přiveďte ji k varu. Vložte knedlík a vařte 15 až 20 minut podle velikosti, zhruba v polovině ho otočte. Na páře počítejte s podobnou dobou. Jen je potřeba pohlídat, aby pára opravdu šla celou dobu, ne jen tak trochu kolem okrajů.
6. Hotový knedlík vytáhněte a hned ho několikrát propíchněte špejlí nebo vidličkou. Tohle doma nevynechávám. Pára musí ven, jinak se střídka snadno srazí a začne být mazlavá. Mezitím připravte koprovou omáčku
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7. V kastrolu rozpusťte máslo, přisypte hladkou mouku a vymíchejte světlou jíšku. Neměla by chytit tmavou barvu, koprovka má zůstat jemná.
8. Jíšku postupně zalijte vývarem a mlékem. Vezměte metličku a pořádně prošlehejte, tady se pár pohybů navíc vyplatí. Přidejte část nasekaného kopru, případně svázané stonky, které po provaření vyndáte. Na mírném ohni vařte asi 20 až 25 minut.
9. Do provařené omáčky vmíchejte smetanu, osolte ji, přidejte cukr a ocet podle chuti. Zbytek čerstvého kopru dejte až úplně nakonec. Když se dlouho nevaří, zůstane voňavější a barva není tak mdlá.
10. V menším rendlíku uvařte vejce natvrdo. Obvykle stačí 9 až 10 minut od varu. Potom je zchlaďte, oloupejte a rozkrojte na poloviny.
11. Knedlík nakrájejte nejlépe nití nebo tenkým navlhčeným nožem. Na talíř dejte plátky knedlíku, přelijte je koprovou omáčkou a přidejte vařené vejce. Podávejte hned, dokud je knedlík měkký a omáčka teplá. Zbytek omáčky uložte do lednice a spotřebujte ideálně do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Kopr, který dělí národ, tady smiřuje stůl: Koprová omáčka jako od babičky, jemná, voňavá a bez hrudek Rady z domácí kuchyně a co se kolem koprovky řeší nejčastěji Jemnější omáčku získáte tak, že část vývaru nahradíte mlékem. Chuť bude kulatější a nebude tolik řízná. Kopr nedávejte do hrnce celý najednou. Část patří na začátek, část až na konec, omáčka pak působí svěžeji. Knedlík po uvaření nenechávejte jen tak ležet. Bez propíchání se uvnitř drží pára a střídka může zvlhnout. Zbylé plátky knedlíku druhý den krátce prohřejte v páře. Změknou a nebudou působit oschle. Když chci koprovku opravdu hladkou, před přidáním smetany ji přecedím přes sítko. Pak ji vrátím do hrnce a teprve potom přidám nasekaný kopr. Na běžný oběd to nutné není, ale u slavnostnějšího stolu se mi tenhle krok líbí.
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