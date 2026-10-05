Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jemná koprovka, jak ji děláme u nás: Omáčka, měkký knedlík a vejce natvrdo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když mám chuť na poctivý český oběd, který zasytí a zároveň voní celým bytem, často skončím právě u kynutého knedlíku s koprovkou a vařeným vajíčkem. Tenhle recept dělám doma ráda, protože knedlík z jogurtového těsta bývá hezky vláčný a koprová omáčka jemná, ne těžká.
Obrázek k receptu na Kynutý knedlík s koprovkou a vařeným vajíčkem: poctivá česká klasika, která zasytí a vrátí chuť domova

Obrázek k receptu na Kynutý knedlík s koprovkou a vařeným vajíčkem: poctivá česká klasika, která zasytí a vrátí chuť domova

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynutý knedlík s koprovkou a vařeným vajíčkem: poctivá česká klasika, která zasytí a vrátí chuť domova
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:41

Reklama
Další články z Cooky.cz
Jogurtové těsto kynuté v lednici: Na langoše jako dělané. Nadýchané a křupavé a s jednoduchou přípravou
Jogurtové těsto kynuté v lednici: Na langoše jako dělané. Nadýchané a křupavé a s jednoduchou přípravou
Podzimní ovocný koláč s ovocem ze zahrádky zdobený citronovou a čokoládovou polevou
Podzimní ovocný koláč s ovocem ze zahrádky zdobený citronovou a čokoládovou polevou

Na podzim tenhle koláč peču nejraději ve chvíli, kdy se doma sejdou jablka z mísy, poslední švestky a jedna...

Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce
Karamelový větrník bez skládání po jednom: Velký zákusek, který se jen nakrájí na porce

Odpalovaného těsta jsem se kdysi bála skoro ze všeho nejvíc, jenže u karamelového větrníku na plech jsem...

Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně
Jablkové koule se skořicí: Voňavá podzimní dobrota, která se vejde do dlaně

Podzimní jablkové koule jsou přesně ten typ pečení, který vypadá mile, není s ním moc práce a kuchyň po něm...

Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností
Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

Podzim je u mě chvíle, kdy vytahuji velkou mísu, med, koření a zadělávám těsto na staropolský vyzrálý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.