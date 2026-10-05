Peroutka si z Řecka nepřivezl fotky, ale rovnou videoklip. Fanoušci ale řeší hlavně parádní sombréro jeho manžela

Zatímco většina lidí si z dovolené přiveze plný telefon snímků a pár magnetek na lednici, Peroutka si z řeckých ostrovů odvezl hotový vizuál k písničce, kterou sám
popisuje jako letní, pohodovou a skoro pohádkovou. Singl Cesta dlouhá vyšel 28. srpna 2026, měří tři a půl minuty a obrazově stojí na záběrech z resortu nedaleko Athén i z uliček Mykonosu. Jenže v záplavě západů slunce, přístavních mol a tyrkysového moře se jeden detail prosadil nad všechno ostatní: výrazné sombréro na hlavě Dominika Peroutky, které si okamžitě ukradlo pozornost. Řecký cestovní deník místo studiového klipu
Klip k Cestě dlouhé působí jako poctivý prázdninový deník. Žádné studiové světlo, žádná režisérská expozice, jen dva lidé na dovolené, kamera v ruce a kulisy, které by si přál každý.
Bílé domky Mykonosu, čtvrť Malé Benátky, pláže s pozvolna hasnoucím sluncem a přístav, kde se houpou rybářské čluny. „Atmosférou Mykonosu jsem byl úplně unešený,“ přiznal Peroutka v rozhovoru pro Super.cz a dodal, že by se tam rád vrátil natáčet znovu.
Záměrná civilnost celého vizuálu dává smysl. Písnička je podle autora pohodová, letní, skoro snová, a profesionálně vysvícený set by ten dojem rozbil.
Dovolenkový formát naopak posiluje autenticitu, kterou Peroutka u Cesty dlouhé hledal. A právě v tom minimalistickém rámci vynikne každý detail, který z řady vystoupí. Proč sombréro zastínilo celé Řecko
Když je klip schválně střízlivý a oproštěný od vizuálních efektů, stačí jediný extravagantní doplněk, aby se stal dominantou. Dominikovo sombréro přesně tuhle roli splnilo.
Média ho vytáhla do titulků i fotogalerií a označují ho shodně jako „parádní“. V kontextu sluncem zalitých řeckých scenérií funguje jako nejsnáze zapamatovatelný vizuální háček celého klipu.
VIDEO Kdo je Dominik Peroutka a proč ho většinou nevidíte
Dominik Peroutka zastává dvojí profesní roli: na TV Nova pracuje jako manažer influencerového marketingu a zároveň působí jako Milanův osobní manažer. Přesto se na veřejnosti příliš neprofiluje. Milan v
rozhovoru pro iDNES naznačil, že Dominik patří k lidem, kteří se raději drží stranou kamer, a zmínil, že šlo o „jeden z prvních rozhovorů“ vůbec.
Jenže v zákulisí hraje výraznou roli. Když při přípravě klipu k předchozímu singlu Bubble Tea odpadla kostýmní výtvarnice,
Dominik převzal kompletní styling, jak pro natáčení, tak pro focení bookletu. V kontextu Cesty dlouhé se tedy jeho sombréro dá číst i jako další projev člověka, který má k vizuální stránce Milanova projektu blízko. Od provokativního Bubble Tea k pohodové Cestě dlouhé
Srovnání obou singlů ukazuje, jak široký rejstřík Peroutka na chystaném albu Barikády testuje:
Bubble Tea – vydáno 25. září 2025, otevřeně hravé, queer a provokativní. Režíroval Givinar Kříž, natáčelo se na zámku Bon Repos, stylizace byla promyšlená do posledního detailu. Sám Peroutka tehdy říkal, že dělat humor v choulostivé situaci bývá těžké, a počítal se smíšenými reakcemi. Cesta dlouhá – vydána 28. srpna 2026, délka 3:30. Žádná provokace, žádný zámek. Místo toho dovolenkový deník z Řecka, kde hlavní roli hraje nálada, moře a partnerská pohoda.
Oba singly spojuje jedno: Peroutka u nich pracuje s osobním životem jako se surovinou pro tvorbu. Mění se jen optika, z recese na romantiku, z naleštěné produkce na autentický záznam.
Barikády na obzoru: kdy album dorazí?
Peroutka v souvislosti s Cestou dlouhou slíbil, že „teď už bude písničky vydávat častěji“. Album Barikády, na kterém spolupracuje s producentem Jiřím Burianem a o finální mix se stará Ecson Waldes, by podle nejnovějších dostupných informací mělo vyjít v říjnu 2026. Fanoušci ho mohou očekávat na streamovacích platformách i na YouTube, který Peroutka využívá jako premiérový kanál svých singlů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová