Jednoduchý banánový koktejl pomáhá s hubnutím i zahnáním chutí na sladké. Zabijte dvě mouchy jednou ranou

Jednoduchý banánový koktejl pomáhá s hubnutím i zahnáním chutí na sladké. Zabijte dvě mouchy jednou ranouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 05.10.2026 09:48
Reflux postihne za život každého, někdo je však vystaven gastroezofageálnímu refluxu neboli jícnovému...
Poté, co západní svět objevil sílu kurkumy, pikantního, sytě oranžového koření, jež bylo po dlouhá...
Pokud chcete zpevnit své paže, nemusíte nutně každý den navštěvovat posilovnu. Skvěle vám postačí provádět...
Stav a vzhled vašeho jazyka může vypovídat mnohé o vašem zdraví. Některé příznaky mohou dokonce svědčit o...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Terapie teplem a ledem jako spojenec proti nesnesitelným bolestem zad. Pomohou také esenciální oleje nebo cvičení
- Potraviny, které způsobují reflux. Pro klidné trávení se jim obloukem vyhněte
- Kurkuma je považovaná za poklad na posílení imunity. I přes řadu příznivých vlivů na zdraví je ale třeba se mít na pozoru
- Zmrazení obav z nevzhledných bradavic: Studený vzduch je metlou na kožní výrůstky