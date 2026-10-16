Spolužáci ji ponižovali a její pomsta se změnila v noční můru. Jeden z nejslavnějších hororů Stephena Kinga boří příčky sledovanostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spolužáci ji ponižovali a její pomsta se změnila v noční můru. Jeden z nejslavnějších hororů Stephena Kinga boří příčky sledovanosti
Článek byl publikován 16.10.2026 05:00
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