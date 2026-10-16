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Spolužáci ji ponižovali a její pomsta se změnila v noční můru. Jeden z nejslavnějších hororů Stephena Kinga boří příčky sledovanosti

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Jedna z nejslavnějších hororových hrdinek Stephena Kinga dostala další příležitost v osmidílném seriálu Carrie. Režisér a scenárista Mike Flanagan přenáší příběh dospívající dívky s telekinetickými schopnostmi do současnosti, kde se školní šikana šíří rychlostí internetu. Novinka už nyní dorazila na
Spolužáci ji ponižovali a její pomsta se změnila v noční můru. Jeden z nejslavnějších hororů Stephena Kinga boří příčky sledovanosti

Spolužáci ji ponižovali a její pomsta se změnila v noční můru. Jeden z nejslavnějších hororů Stephena Kinga boří příčky sledovanosti

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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