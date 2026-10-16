Vidím vás: Čtyři roky se nic nedělo, teď Netflix konečně oživuje hororový hit podle skutečnosti. Vrací se i původní hvězdy

Že se seriál
Vidím vás konečně pohnul z místa, potvrdil Netflix 2. října. Natáčení 2. řady začne letos na podzim v New Yorku, přitom pokračování streamovací gigant objednal už 7. listopadu 2022, necelý měsíc po premiéře první řady. Jak upozorňuje server Deadline, jde možná o vůbec nejdelší pauzu mezi objednáním další řady a začátkem natáčení v historii televize.
Diváci se tak nejspíš dočkají až příští rok. Mezi první a druhou řadou by tím vznikla pětiletá mezera, což je jen o kousek méně než americký rekord komediálního seriálu Larry, kroť se, na jehož další řadu fanoušci čekali šest let.
Brannockovi jsou zpět
Hlavní dvojici Noru a Deana Brannockovy znovu ztvární Naomi Watts a
Bobby Cannavale. Vrátí se i Margo Martindale jako zvědavá sousedka Maureen, které všichni říkají Mo, a Isabel Gravitt v roli dcery Ellie. Naomi Watts si navíc tentokrát připíše i práci výkonné producentky.
O synovi Carterovi, kterého v první řadě hrál Luke David Blumm, zatím Netflix mlčí. Podle webu
TVLine není jasné ani to, jestli se vrátí Jennifer Coolidge, Mia Farrow nebo Christopher McDonald. Pro sousedku Mo je návrat dobrou zprávou, protože na konci první řady se dozvěděla, že má nevyléčitelnou rakovinu. Foto: Eric Liebowitz/Netflix Proč to trvalo čtyři roky?
Vidím vás vznikl v rámci velké smlouvy, kterou měl
Ryan Murphy s Netflixem. Na podzim 2022 vyšel jen pár týdnů po seriálu Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera, který má na Kinoboxu 83 % a stal se jedním z největších hitů streamovací služby. Netflix tehdy objednal další řady obou seriálů, jenže zatímco Monstrum mezitím přidalo tři nové příběhy, Vidím vás zůstal u ledu.
Murphy navíc po skončení smlouvy odešel zpátky ke studiu 20th Television, které patří Disneymu. Šéf Netflixu Ted Sarandos teď na konferenci agentury Bloomberg přiznal, že kamenem úrazu bylo hlavně Murphyho vytížení.
„Měl závazky úplně ke všem ostatním,“ povzdechl si.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: 43 milionů zhlédnutí a dvě Emmy. Netflix oznámil pokračování temného thrilleru, který pobláznil diváky v 88 zemích
Showrunnerem bude stejně jako u Monstra Ian Brennan, Murphy zůstává výkonným producentem. Připomeňme, že dvojice spolu kdysi stvořila i muzikálový seriál Glee.
O čem bude 2. řada?
Oficiální popis děje zatím Netflix nezveřejnil. Specializovaný web
What's on Netflix ale už dřív přinesl informace z castingu, podle kterých se má část příběhu odehrávat v prostředí vysokoškolského bratrstva. Hledali se herci pro role nováčka Raje, prvačky Jane, jejíž oslava se zvrhne v hrůzu, a namyšleného staršího spolubratra Stashe. Foto: Eric Liebowitz/Netflix
Dlouho se proto spekulovalo, že se Vidím vás promění v antologii s úplně novými postavami. Návrat Brannockových ale naznačuje, že nový příběh na ten starý naváže. Dcera Ellie mezitím mohla odejít na vysokou, což by se s castingem pěkně potkalo, ale zatím jde jen o dohady.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry
Připomeňme, že první řada vycházela ze skutečného případu, o kterém psal New York Magazine. Rodina si koupila dům ve Westfieldu v americkém státě New Jersey a brzy začala dostávat výhružné dopisy od pisatele, který se podepisoval jako The Watcher. Jak připomíná magazín
AV Club, kdo je posílal, se dodnes nepodařilo zjistit. A jak seriál hodnotí Češi?
Vidím vás byl hit i podle čísel. Seriál strávil pět týdnů v globální TOP 10 anglicky mluvených seriálů Netflixu a do žebříčků se dostal ve více než 90 zemích. Čeští diváci jsou o něco kritičtější a seriál
Vidím vás má na Kinoboxu hodnocení 69 %.
Na Netflixu je první řada k dispozici s českým dabingem i titulky. Sedm dílů má 44 až 52 minut, takže se dá před pokračováním zopakovat za dva večery.
Datum premiéry 2. řady seriálu Vidím vás Netflix zatím neoznámil. Podle odhadu by mohla vyjít příští rok, tedy zhruba pět let po první řadě.
Zdroje: Netflix, Deadline, TVLine, What's on Netflix, AV Club, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 69 %