Kabongo ani nekoukl na bránu a trefil nádherný lob. Plzeň mezitím řeší, co bude s vyřazeným Aduem

Dvacátá pátá minuta, Střelnice, Plzeň vede 1:0. Jablonecký stoper Dušan Pavlovič si poblíž půlky špatně zpracuje míč a jako poslední hráč o něj přijde. Kabongo ho sebere, několika doteky si míč posune a pak bez přípravy kopne přes vyběhnutého Jana Hanuše. Podle iSportu se přitom k bráně ani nepodíval. Míč dopadl do sítě a Plzeň vedla 2:0. O několik hodin dříve a o sto kilometrů dál nastoupil Prince Adu, ještě nedávno jeden z hlavních plzeňských hrotů, ve třetiligovém zápase béčka proti Aritmě Praha. V 72. minutě střídal. Nedělní večer tak ukázal, jak se během pár dnů přeskládala plzeňská hierarchie v útoku.
Gól, který Jablonec daroval a Kabongo nepromarnil
Oficiální zpráva FK Jablonec popisuje situaci střídměji: Kabongo si vyběhnutého Hanuše všiml a z velké dálky ho přehodil. Ať už se na bránu podíval, nebo ne, rozhodl se rychle a bez zaváhání. Útočník, který si není jistý, by nejspíš běžel s míčem k vápnu a čekal na obránce. Kabongo vystřelil hned.
Byl to jeho druhý gól v řadě. O týden dříve, 10. října, skóroval při domácí výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví, kdy získal míč přímo ve vápně a zakončil tvrdou střelou. Oba góly vznikly stejně: soupeř udělal chybu a Kabongo na ni okamžitě reagoval. Od útočníka na hrotu se čeká právě tohle.
Zápas samotný ale Plzni tolik radosti neudělal. Po gólech Dwehe v 15. minutě, Kabonga ve 25. a Memiće ve 53. minutě vedla Viktoria 3:0 a vypadalo to na pohodlné odpoledne. Pak snížil Pavlovič, který tak částečně odčinil svou chybu z prvního poločasu, a v 84. minutě Zorvan. Statistiky podle webu Chance Ligy mluví jasně:
|
|Jablonec
|Plzeň
|Střely
|23
|11
|Na branku
|9
|3
|Očekávané góly (xG)
|3,08
|1,05
Trenér Radoslav Kováč poslední půlhodinu označil za „hrůzu a katastrofu“. Podle něj si tým o ztrátu koledoval a výhru udržel hlavně brankář Florian Wiegele. Plzeň ze tří střel na branku vytěžila tři góly. Bez Kabongova pohotového zakončení by takový zápas s největší pravděpodobností nevyhrála.
Adu mimo áčko: co klub říká a co se proslýchá
Zatímco Kabongo slavil, Adu figuroval jen na soupisce béčka. Do Maďarska na zápas Evropské ligy s Ferencvárosem neodcestoval, do Jablonce také ne. Oficiálně platí jediné: o jeho přeřazení do rezervy rozhodl realizační tým pod vedením Kováče. Konkrétní důvod trenér veřejně neuvedl.
Média se ale k zákulisí dostala. Podle SportWinu, který se odvolává na iSport a inFotbal, měla být poslední kapkou situace po zápase s Mladou Boleslaví. Adu měl jako nevytížený hráč absolvovat povinné doběhání, místo toho ale podle těchto zpráv bez povolení odešel do kabiny a do sprch. Server zároveň tvrdí, že nešlo o první podobný problém. Klub nic z toho nepotvrdil.
Kováč po Jablonci volil diplomatická slova. Adu podle něj měl v utkání proti Aritmě dobrý přístup, ale dodal, že „celé to bude o něm“ a že klub situaci vyřeší interně. Z toho se dá vyčíst, že dveře zpátky zůstávají otevřené, ale návrat bude záležet na hráči. SportWin zmiňuje i možnost, že útočník zůstane v béčku až do zimní přestávky. Jde ovšem o zákulisní informaci, ne o oficiální rozhodnutí.
Kabongo vs. Adu v číslech
Srovnání ligových statistik v sezoně 2026/27 vysvětluje, proč se Kováč v posledních týdnech přiklonil ke Kabongovi:
|
|Kabongo
|Adu
|Ligové zápasy
|10
|7
|Odehrané minuty
|553
|347
|Góly
|5
|1
|Minut na gól
|cca 111
|347
Rozdíl ve střelecké efektivitě je výrazný. Kabongo dává v průměru gól zhruba každé dvě hodiny na hřišti, Adu skóroval v lize jen jednou. Proti Mladé Boleslavi, tedy v zápase, po kterém se měl problém s doběháním odehrát, zůstal Adu celý zápas na lavičce. Kabongo ve stejném utkání skóroval.
Podle iSportu se třiadvacetiletý útočník v posledních duelech stal Kováčovou volbou číslo jedna na hrotu. V Jablonci nastoupil v základní sestavě počtvrté v řadě. Na lavičce zůstali Baboucarr Faal a zkušený Matěj Vydra.
Zajímavá je i změna jeho role. Za trenéra Martina Hyského se Kabongo pohyboval spíš po levém křídle, Kováč ho posunul do středu útoku. Podle nás mu tahle pozice sedí víc. Hraje blíž ke stoperům, napadá je a víc profituje z jejich chyb, což potvrdily oba poslední góly. Na křídle by k podobným situacím docházelo výrazně méně.
„Jde nahoru,“ ale občas vypíná
Kováč Kabonga po zápase chválil. Podle něj „jde nahoru“, dal krásný gól a ve hře nabízí nadstandardní řešení. Hned ale přidal výhradu: jsou situace, kdy jeho útočník „vypíná“. Trenéři s ním podle Kováčových slov hodně mluví a chyby mu ukazují na videu.
Jaké konkrétní momenty měl na mysli, trenér nerozvedl. Dá se ale předpokládat, že nemyslí zakončení, protože to Kabongovi v posledních týdnech funguje. Spíš jde o chvíle bez míče, kdy útočník musí bránit, napadat a držet se týmových pokynů. Podle našeho výkladu jde o drobnou práci, kterou divák u televize nevidí, ale trenér na videu ano. A po zápase, v němž Jablonec Plzeň přestřílel více než dvojnásobně, má Kováč na podobné detaily obzvlášť přísné oko.
Kabongo, rodák z Prahy narozený 27. srpna 2003, přišel do Plzně v červnu 2024 z belgického Lommelu, klubu ze skupiny City Football Group. Předtím hostoval rok a půl ve slovenské Podbrezové a patřil do reprezentace do 21 let. S Viktorií podepsal čtyřletou smlouvu. Dva roky čekal na pravidelnou roli v útoku a teď ji dostává. Jestli si ji udrží, ukáže, jak rychle dokáže omezit chvíle, kdy vypíná.
Chorý, Levski a útok, který se nesmí zadrhnout
Plzeňské potíže v útoku mají přímý dopad na výsledky. Po 11. kole je Viktoria v tabulce Chance Ligy až devátá s bilancí čtyř výher, čtyř remíz a tří proher, skórem 23:19 a 16 body. Vedoucí Slavia má 27 bodů, Plzeň tedy ztrácí jedenáct. O titulu se v tuto chvíli mluvit nedá. Prvním cílem je dostat se zpátky do horní poloviny tabulky.
Do toho přichází Evropská liga. Ve čtvrtek 15. října Plzeň prohrála na hřišti Ferencvárose 1:2, další zápas ji čeká už tento čtvrtek 22. října od 21:00 doma proti bulharskému Levski Sofia ve 3. kole ligové fáze. Při zápasech každé tři až čtyři dny potřebuje trenér na hrotu víc než jednoho spolehlivého hráče.
Proto se znovu mluví o posile. Podle iSportu se Viktoria po útočníkovi dívá, Deník Sport a iSport už dříve psaly o jejím zájmu o Tomáše Chorého ze Slavie. Kováč nic nepotvrdil. Podle jeho slov je to „všechno daleko“, Plzeň má teď jiné starosti a dívá se na hráče, které má k dispozici.
Podle nás je to rozumná odpověď. Pokud Kabongo udrží současnou formu, Plzeň nemusí s přestupem spěchat. Pokud se jeho výkony zhorší a Adu zůstane v béčku, zbude Kováčovi na hrotu jen Kabongo, Faal a Vydra. Na podzim, kdy Plzeň hraje ligu i evropský pohár, je to dost riskantní.
Ve čtvrtek proti Levski bude nejspíš opět začínat Kabongo. Jeden útočník si místo vybojoval góly a proměněnými šancemi, druhý své místo ztratil kvůli problémům mimo hřiště, o kterých klub mlčí. V Jablonci ale Kabongo dveře teprve otevřel a Kováč mu je zatím nechává jen pootevřené.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner