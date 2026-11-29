Za start soukromé televize v Česku se obvykle bere únor 1994 a nástup Novy. První komerční stanice jménem Premiéra TV ale začala vysílat už 20. června 1993, téměř o osm měsíců dříve. Mimo Prahu a střední Čechy ji však diváci na běžnou anténu nechytli a ještě na konci roku 1995 pokrývala jen zhruba třetinu obyvatel.
Za tímto rozdílem v televizní paměti nestojí slovíčkaření o prvenství, ale kmitočty. Rozdělení vysílacích sítí po zániku Československa dalo Nově hotovou celostátní síť, zatímco Premiéra začínala z jediného pražského kanálu.
Premiéra odstartovala v Paláci kultury na jediném pražském kanálu
Společnost FTV Premiéra, u jejíhož zrodu stáli mimo jiné režiséři Marie Poledňáková a Jiří Menzel, získala podle
historie Skupiny Prima vysílací licenci 26. listopadu 1992. Šlo o vůbec první povolení pro soukromou televizi v zemi, ale jen pro Prahu a střední Čechy. Jak uvádí zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z jara 1994, Stockholmský plán přidělil republice tři celoplošné okruhy. Praha byla jediným regionem, kde už běžely všechny tři a zároveň zbývala volná pátá kmitočtová pozice. V budově tehdejšího Paláce kultury na Vyšehradě měla FTV Premiéra své první studio, ze kterého 20. června 1993 zahájila pravidelné vysílání. Aktron / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Řádné vysílání spustila Premiéra TV v neděli 20. června 1993 ze studia v pražském Paláci kultury na Vyšehradě, dnešním Kongresovém centru. Signál šířil žižkovský vysílač na 24. kanálu v normě PAL. Podle
přehledu Televizního webu běželo vysílání od osmi ráno do půlnoci. Úvodní nabídku tvořily filmy Tři mušketýři a Amadeus, balet Řek Zorba či klasická hudba, postupně přibyly vlastní zpravodajský Deník a telenovela Manuela. V dosahu vysílače si novinka rychle našla publikum. Agentura AISA jí naměřila v srpnu 1993 podíl 29 procent diváků nad patnáct let v Praze a středních Čechách a v lednu 1994 už 36 procent.
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O zbytku republiky rozhodl parlament ještě před koncem federace. Podle
přehledu historie České televize nechala Česká národní rada 22. prosince 1992 ze dvou celoplošných okruhů jeden České televizi (ČT1) a druhý uvolnila pro soukromého vysílatele. Veřejnoprávní televize dočasně vysílala jako ČT2 na bývalé federální jedničce F1 a převzala i třetí okruh bývalé OK3, který však podle dat rady na začátku roku 1994 pokrýval jen 36 procent obyvatel.
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V lednu 1993 se o uvolněný celoplošný okruh ucházelo šestadvacet žadatelů včetně FTV Premiéra, jak dokládá
zpráva vysílací rady pro sněmovnu. Dvanáctiletou licenci získala 30. ledna 1993 společnost CET 21. Česká televize uvolnila okruh po F1 3. února 1994 a o den později odstartovala z pražské Měšťanské besedy TV Nova. Jak rozebírá Václav Udatný na Televizním webu, spolu s okruhem dostala devět silných vysílačů v pásmu VHF budovaných od roku 1964, osmnáct dokrývačů a 572 převáděčů. V pět ráno v den startu navíc okruh přešel ze systému SECAM na normu PAL. Velké páteřní vysílače mimo Prahu, jako je jihomoravský Kojál, ukazují rozdíl mezi celostátní sítí po federální jedničce a regionálním pražským kanálem Premiéry. Harold / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Vysílače v nízkých pásmech VHF mířily přímo na stávající střešní i společné antény a zvládly je i starší televizory s mechanickou předvolbou po federální jedničce. Divák nemusel lézt na střechu ani kupovat anténu pro UHF. Když Nova přidala masivní kampaň a pořady jako
sobotní Volejte řediteli, zaplnila během několika týdnů obrazovky v celé republice. Papírově celoplošná, na anténě ještě roky menšinová
Premiéra TV získala v létě 1994 novou licenci k šíření centrálního programu přes satelit pro síť regionálních a lokálních televizí. Nešlo ale o vlastní celostátní síť velkých vysílačů. Regionální partneři si v jejím vysílání brali až tři hodiny denně a mimo kabelové rozvody nebo satelit rozhodovaly místní převáděče. Jak propastný rozdíl mezi oběma stanicemi přetrvával ještě dva a půl roku po startu Premiéry, zachycuje
výroční zpráva vysílací rady za rok 1995.
Stanice Základ pozemní sítě v polovině 90. let Pokrytí území ČR Pokrytí obyvatel ČR TV Nova Celoplošný okruh po bývalé F1 (převážně VHF) 98 % 98,1 % (přelom 1995/1996) ČT1 Původní národní okruh ČTV 90,5 % 96,5 % (k 1. 8. 1995) ČT2 Původní síť OK3 a ČT3 posílená o nové kanály 70 % 78 % (k 31. 1. 1996) Premiéra TV Pražský 24. kanál a síť regionálních vysílačů 25 % cca 35 % (k 31. 12. 1995)
Kdo bydlel mimo Prahu, střední Čechy a několik měst s kabelovkou nebo lokálním vysílačem, v první polovině devadesátých let Premiéru v programu vůbec nehledal. Stanice se 3. ledna 1997 přejmenovala na Prima televizi a k 94procentnímu pokrytí republiky se podle vlastní chronologie dostala až v roce 2001.
Parlamentní spis z roku 1993 přitom ukrývá jednu zapomenutou ironii. O pražský 24. kanál se v listopadu 1992 vedle vítězné FTV Premiéra ucházela další čtyři studia, mezi nimi i projekt Agentury T.R.S. nazvaný TV Prima. Ve veřejném slyšení neuspěl, jenže o čtyři roky později si jeho jméno osvojila právě někdejší Premiéra.