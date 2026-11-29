Purpura patří k českým Vánocům tak samozřejmě, až svádí k představě, že vznikla někde v prosinci u zasněženého okna. Jiří Suchý ale opakovaně popsal, že ji s Jiřím Šlitrem napsali v létě jako cílený autorský úkol. Když jeho známou vzpomínku na film Kdyby tisíc klarinetů porovnáme s datací první nahrávky a výrobní historií muzikálu, ukáže se navíc překvapivý dvouletý posun.
Podobně jako u jiných svátečních stálic, třeba u
novodobé tradice Betlémského světla, i za slavnou semaforskou skladbou stojí konkrétní nápad a pracovní rozvrh. Ve vánočním rozhovoru Blanky Kubíkové na Seznam Zprávách z 25. prosince 2018 Jiří Suchý spojil vznik písně s pobytem v Mariánských Lázních při natáčení, kde si s Jiřím Šlitrem o pauzách uložili napsat každý den jednu písničku. „A docela se nám to dařilo,“ zhodnotil tehdejší disciplínu. První studiová nahrávka Purpury byla v Supraphonu dokončena 20. října 1962, aby deska stihla ještě předvánoční trh téhož roku. The People's Internet / Wikimedia / CC0 Plán na české Bílé Vánoce vznikl v teplých měsících
S nápadem na vánoční skladbu přišel Jiří Šlitr. Podle Suchého slov ze zmíněného rozhovoru z roku 2018 ho inspirovala americká klasika Irvinga Berlina: „Že když v Americe každý rok zní White Christmas, co kdybychom udělali písničku, která by se každý rok vracela.“ Nešlo tedy o spontánní sváteční dojetí, ale o promyšlený pokus vytvořit českou sezónní trvalku. Už o dvanáct let dříve, v prosinci 2006, Suchý v anketě
Českého rozhlasu Vltava upřesnil, že Purpuru se Šlitrem napsali na konci letních prázdnin v rámci série jedenácti vánočních písní, z nichž právě tato zabrala nejvíce.
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Letní vznik dává smysl i z pohledu tehdejšího gramofonového provozu. Podle katalogového záznamu
vydavatelství Supraphon na Supraphonline byla první studiová nahrávka Purpury dokončena 20. října 1962 v pražském Studiu Strahov a vyšla ještě téhož roku na desce slavné značky, jejíž jméno se u nás zrodilo už za první republiky. Vedle Jiřího Suchého ji nazpívala Pavlína Filipovská za doprovodu Sboru Lubomíra Pánka a orchestru Ferdinanda Havlíka. Aby deska stihla předvánoční trh roku 1962, musela být nahrávka hotová ještě na podzim, a text s melodií tedy nutně o měsíce dříve. Kdyby tisíc klarinetů přišlo na řadu až o dva roky později
Právě datum 20. října 1962 ale otevírá zajímavý rozpor s tím, jak se vznik Purpury v roce 2018 připomínal. Text k rozhovoru Seznam Zpráv uvedl, že režiséři Ján Roháč a Vladimír Svitáček v roce 1962 natáčeli v Mariánských Lázních filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů a oba autoři tam o pauzách psali denně písničku. Jenže katalog
Národního filmového archivu řadí film Kdyby tisíc klarinetů do roku 1964 a připomíná, že do kin vstoupil až o rok později, tedy v roce 1965. Mezi první deskou s Purpurou a filmovým natáčením tak leží bezmála dva roky. Na zámku Kynžvart nedaleko Mariánských Lázní se v létě 1964 natáčel filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů, tedy téměř dva roky po první nahrávce Purpury. Lubor Ferenc / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Posun se netýká jen letopočtu, ale i místa. Podle záznamů k výrobě filmu, které shrnuje mimo jiné
Český rozhlas Plzeň a Národní filmový archiv, se filmové Kdyby tisíc klarinetů natáčelo v létě 1964 ve Františkových Lázních, na zámku Kynžvart a ve vojenském prostoru v Milovicích. Zámek Kynžvart leží hned vedle Mariánských Lázní, takže se západočeský lázeňský pobyt v paměti po více než půlstoletí snadno sloučil s prací na filmu. Navíc stejnojmenná divadelní předloha Jiřího Suchého měla podle přehledu České televize premiéru už v prosinci 1958 v Divadle Na zábradlí, a téma klarinetů tak autory provázelo dlouhé roky.
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Událost Doložené datum Co ukazuje srovnání Divadelní leporelo Kdyby tisíc klarinetů Prosinec 1958 Premiéra v Divadle Na zábradlí, pozdější předloha filmu (Česká televize). První studiová nahrávka Purpury 20. října 1962 Dokončeno ve Studiu Strahov, vydáno roku 1962 u Supraphonu (Supraphonline). Natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů Léto 1964 (kinopremiéra 1965) Františkovy Lázně, zámek Kynžvart a Milovice (NFA, ČRo Plzeň). Vzpomínky Jiřího Suchého Prosinec 2006 a 2018 Shodně potvrzují letní vznik a sériové psaní; verze z roku 2018 přidává vazbu na film.
Starší vzpomínka z roku 2006 pro Vltavu film ani konkrétní město nezmiňuje a přesněji zapadá do říjnové studiové datace roku 1962. Z veřejných rozhovorů tak nelze určit, zda píseň vznikla skutečně v lázeňském prostředí, nebo se autorovi po šestapadesáti letech propojilo léto 1962 s pozdějším natáčením v západních Čechách. Jádro příběhu ale zůstává stejné: za písní, která na první adventní neděli působí jako dávný vánoční zvyk, stálo soustředěné letní řemeslo.
Šlitrův plán na českou obdobu White Christmas přitom vyšel víc než spolehlivě. Suchý v roce 2018 dodal, že po nečekaném ohlasu složili ještě několik dalších vánočních písní, ale žádná Purpuru nepřeválcovala. V předvánočním hlasování
Českého rozhlasu Radiožurnál z prosince 2004 zvítězila se 17,0 procenta hlasů, zatímco druhá skladba Co je toho příčinou v podání Hany Hegerové získala 9,5 procenta.