Výjimečný přínos. Lukáš Humpl převzal ocenění z rukou českého prezidenta
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Výjimečný přínos. Lukáš Humpl převzal ocenění z rukou českého prezidentaZdroj: Systému psychosociální intervenční služby
Článek byl publikován 29.11.2026 10:34
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →