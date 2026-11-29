Československý vrtulník Mil Mi-4 s trupovým číslem 1514 vyrobili v srpnu 1961 a ze služby odešel téměř o jednadvacet let později s náletem 3 097 hodin a 8 minut. Podle evidence Vojenského historického ústavu během té doby prošel čtyřmi generálními opravami a sedmkrát na něm vyměnili motor. Nejde přitom o seznam sedmi havárií ani o průměr celé flotily, ale o konkrétní pohled na cenu dlouhé letecké údržby.
Když člověk položí vedle sebe dvě fotografie téhož vojenského vrtulníku s odstupem dvaceti let, vidí na první pohled stále stejný stroj. Stejná silueta, stejné trupové číslo, nanejvýš jiný odstín barvy nebo doplněná výbava. Technická dokumentace kusu číslo 1514 ale ukazuje, co se za takovou zdánlivou stálostí skrývá v hangárech. Jeden drak může sloužit dvě desetiletí jedině proto, že jeho nejnamáhanější celky odcházejí do opraven v mnohem kratších cyklech a opraváři stroj postupně obměňují kus po kusu.
Dvacet let služby a 8 042 krátkých letů v číslech
Podle
katalogového záznamu slovenského Vojenského historického ústavu (VHÚ) byl střední víceúčelový vrtulník Mil Mi-4 (v kódu NATO Hound) výrobního čísla 11114 a imatrikulačního čísla 1514 vyroben 5. srpna 1961. Aktivní kariéru zahájil u 2. vrtulníkové, později 2. spojovací letky v Trenčíně. Od 20. listopadu 1964 létal u 50. spojovací letky v Praze a v červnu 1972 přešel ke 2. velitelské letce v Brně. V srpnu 1974 se vrátil zpět do Trenčína a na závěr služby jej v listopadu 1981 převzala 4. spojovací letka v Bechyni. Za celou aktivní službu od srpna 1961 do posledního letu v červenci 1982 nasbíral 8 042 letů a celkový nálet 3 097 hodin a 8 minut. Když tato dvě doložená čísla podělíme (185 828 letových minut děleno 8 042 lety), vyjde průměrná délka jednoho letu na 23,1 minuty. Stroj tedy netrávil život klidnými hodinovými přelety v ustáleném režimu, ale tisíci krátkých spojovacích a velitelských skoků, při nichž v průměru vzlétl zhruba 380 až 400krát ročně, ačkoli za rok nalétal jen kolem 150 hodin. Vzduchem chlazený čtrnáctiválec Švecov AŠ-82V dával vrtulníku Mi-4 výkon 1 250 kilowattů. Právě na tento typ pohonné jednotky připadlo na draku číslo 1514 během dvaceti let sedm výměn. Markscheider / Wikimedia / CC BY 3.0 Proč sedm výměn motoru AŠ-82V neznamená sedm havárií
Srdcem Mi-4 byl vzduchem chlazený čtrnáctiválcový dvouhvězdicový pístový motor Švecov AŠ-82V o výkonu 1 250 kilowattů (1 700 koní), vyvinutý v konstrukční kanceláři A. D. Švecova ze stejného základu jako letecké motory AŠ-82, jejichž původ podle
Vojenského historického ústavu Praha sahal k americkému motoru Wright R-2600 Double-row Cyclone. Jak popisuje Muzeum Lotnictwa Polskiego v Krakově, konstruktéři kanceláře Michaila L. Mila uložili rozměrný pístový agregát šikmo do dolní části přídě před nákladovou kabinu a výkon vedli šikmou hřídelí do hlavního reduktoru nad kabinou pilotů. Protože vrtulník často visí nebo letí pomalu bez náporu vzduchu z letu vpřed, musel motor AŠ-82V pracovat s nuceným chlazením ventilátorem a spojkou pro plynulé roztáčení rotoru. Krátké dvacetiminutové lety s opakovaným spouštěním, vysokým zatížením při vzletu a visení i následným chladnutím představovaly pro čtrnáctiválec tvrdý provozní režim.
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Při sedmi zaznamenaných výměnách motoru na náletu 3 097 hodin vychází průměrný provozní úsek na jeden motorový běh zhruba mezi 387 a 442 letovými hodinami podle toho, zda započítáme původní tovární kus plus sedm následujících výměn, nebo prostý podíl sedmi výměn. V přepočtu na cykly šlo přibližně o 1 005 až 1 149 jednotlivých letů na jeden motorový úsek. Takový údaj může laikovi znít dramaticky, v leteckém provozu padesátých až osmdesátých let ale zásadně záleží na rozlišení mezi plánovanou výměnou a poruchou. Letecký motor se v armádním provozu nesundává z draku až ve chvíli, kdy se zadře ve vzduchu. Jakmile pohonná jednotka vyčerpá předepsaný počet provozních hodin nebo kalendářní lhůtu do generální opravy, tedy svůj technický resurs, mechanici ji z draku vymontují a odešlou do specializované opravny. Do vrtulníku se mezitím zastaví jiný, čerstvě zgenerálkovaný kus, aby samotný stroj nemusel stát na zemi měsíce. Sedm výměn motoru proto rozhodně neznamená sedm havárií ani sedm nouzových přistání.
Poctivý čtenář si zároveň musí hlídat hranici toho, co archivní záznam skutečně dokládá. Přehled slovenského VHÚ u vrtulníku číslo 1514 uvádí celkový počet sedmi vyměněných motorů, nerozlišuje však u každého jednotlivého zásahu, kolik výměn připadlo na řádné dolétání předepsané životnosti a kolik si vyžádala předčasná závada či nadměrné opotřebení. Stejně tak nelze z technické karty jediného spojovacího stroje dělat průměr celé československé flotily. Československá lidová armáda (ČSLA) podle VHÚ Slovensko v letech 1956 až 1964 převzala 144 vrtulníků Mi-4 a Mi-4A, zatímco
Letecké muzeum VHÚ Kbely uvádí za celé třicetileté období od jara 1956 do roku 1986 nejméně 155 strojů v armádní službě, přičemž další sloužily u podniku ČSA Agrolet a Leteckého oddílu Ministerstva vnitra. Jednotlivé kusy létaly u výsadkových, spojovacích i školních útvarů s odlišnou roční zátěží i odlišnou skladbou letů. Bývalý československý Mi-4 číslo 9147 ukazuje zadní část trupu a hlavu nosného rotoru. Dlouhá služba draku znamenala průběžnou obměnu motorů, rotorových listů i dalších namáhaných celků. HawkeyeUK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 Drak, motor a rotorové listy stárnou v úplně jiném tempu
Životopis stroje 1514 je poučný hlavně tím, že vyvrací běžnou představu o jednotné životnosti celého letadla. Žádný vrtulník nestárne rovnoměrně jako jeden kus kovu. U řady Mi-4 to nejlépe dokládá vývoj listů hlavního rotoru o průměru 21 metrů. Podle slovenského VHÚ měly úplně první rotorové listy kromě problémů s kmitáním životnost pouhých 100 letových hodin. Teprve modernizace Mi-4A zahájená v roce 1958 zvedla podle krakovského leteckého muzea životnost listů na 600 hodin, a až v roce 1960, kdy sovětští konstruktéři získali jako vzor americký vrtulník Sikorsky S-58, zavedli nové celokovové listy se životností 1 500 hodin. Dvě čísla z historie jednoho typu, 100 hodin na začátku výroby a 1 500 hodin po konstrukční změně, ukazují, jak rychle může jediný namáhaný celek určovat tempo práce pozemního personálu i v době, kdy samotný trup vypadá téměř jako nový.
Část nebo zásah (Mi-4 / kus č. 1514) Doložený údaj nebo reprodukovatelný podíl Zdroj a platnost Aktivní služba draku č. 1514 Téměř 21 let (srpen 1961 až červenec 1982), 3 097 h 8 min, 8 042 letů VHÚ Slovensko (VHM Piešťany), konkrétní kus v. č. 11114 Průměrná délka jednoho letu (č. 1514) 23,1 minuty (185 828 min / 8 042 letů) Vlastní přepočet z údajů VHÚ Slovensko Generální opravy draku (č. 1514) 4 generální opravy (v průměru cca každých 5 let a ~775 letových hodin; poslední 1977 v Trenčíně) VHÚ Slovensko + průměrný podíl; kus č. 1514 Výměny motoru AŠ-82V (č. 1514) 7 výměn (průměrně cca 387 až 442 h a 1 005 až 1 149 letů na jeden motorový cyklus) VHÚ Slovensko + průměrný podíl; příčiny jednotlivých výměn nejsou v záznamu rozlišeny Životnost listů hlavního rotoru (typ Mi-4) 100 hodin (rané série) / 600 hodin (Mi-4A od 1958) / 1 500 hodin (celokovové listy po 1960) VHÚ Slovensko a Muzeum Lotnictwa Polskiego, obecné údaje typu
Zatímco motory a rotorové listy se měnily v kratších intervalech, samotný celokovový poloskořepinový drak stroje číslo 1514 prošel za zhruba dvě desetiletí čtyřmi generálními opravami. V průměru tedy zamířil k velkému rozebrání, kontrole konstrukce a obnově systémů přibližně každých pět let a zhruba po 775 letových hodinách. Tomuto rytmu přesně odpovídá i čtvrtá, poslední doložená generální oprava z roku 1977, která proběhla v trenčínských leteckých opravovnách pět let před konečným vyřazením stroje z letového provozu. Právě na těchto průmyslových zázemích stála dlouhověkost celé flotily. Československé opravny v Trenčíně a v Praze, kde k 1. říjnu 1958 vznikly podle
historického přehledu státního podniku LOM PRAHA pod Ministerstvem národní obrany Letecké opravny Kbely a Letecké opravny Malešice, nedělaly jen rutinní opravy. V Trenčíně například přestavěli padesát vrtulníků Mi-4 na raketonosnou verzi Mi-4B se zástavbou závěsníků a raketometů RM-130 a UB-16/57.
Měla být chloubou československých zbrojařů, místo toho málem položila továrnu. Puška vz. 52 se nepovedla
Princip rozdílných životností samozřejmě nezmizel s koncem pístových vrtulníků ani se zavedením novějších dvoumotorových strojů konstrukční kanceláře Mil, mezi něž v československém letectvu patřil i bitevní a výsadkový
Mil Mi-24. Stejná logika drží ve vzduchu letadla dodnes, jen s modernějšími materiály a delšími intervaly, jak dokládá i příklad amerického bombardéru B-52 s novými motory a radarem. Z pohledu mechaniků a opravářů není dvacetiletý vojenský vrtulník žádným neměnným kusem z jednoho výrobního dne, ale průběžně obnovovanou skládačkou dílů s různě nastavenými stopkami.
Svůj poslední let vykonal Mi-4 číslo 1514 dne 26. července 1982 na trase z Bechyně do Prešova, kde skončil u Vojenského leteckého učiliště jako statický exponát. Poslední operační stroje tohoto typu v československém vojenském letectvu dolétaly o čtyři roky později v roce 1986 při výcviku v Piešťanech. Samotný stroj číslo 1514 převzalo 23. října 1996 do sbírek Vojenské historické muzeum v Piešťanech a dodnes je vystaven v areálu vrtulníkového křídla v Prešově. Návštěvník před ním vidí klidný muzejní trup ze srpna 1961, ale v jeho knize zůstává zapsána práce celých generací mechaniků, kteří mu během 8 042 letů vyměnili sedm motorů a čtyřikrát ho kompletně obnovili.