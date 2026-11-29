Lovecký zámeček Bon Repos leží u vesnice Čihadla poblíž Staré Lysé ve Středočeském kraji. V jeho zahradě stojí při natáčení soutěže Peče celá země stan pro 12 amatérských pekařů. Areál dříve využívala armáda pro raketový oddíl a dodnes se do něj nedostane každý. Bez předchozí domluvy zůstává zavřený i přilehlý park.
Soutěžní stan stojí půl hodiny jízdy od Prahy
Barokní areál leží na okraji vesnice Čihadla, která spadá pod obec Stará Lysá v okrese Nymburk, zhruba 30 minut jízdy autem z Prahy a asi 5 kilometrů od dálnice D10. Televizní diváci ho znají jako kulisu cukrářské soutěže České televize Peče celá země, tedy licencované verze britského pořadu The Great British Bake Off. Právě v zahradě a okolí zámečku se při natáčení staví soutěžní stan, ve kterém amatérští pekaři připravují sladké i slané recepty.
Zámecký park hostil už několik řad soutěže včetně té čtvrté, která na obrazovkách odstartovala letos v lednu. Pořadem provázejí moderátoři Tereza Bebarová a Václav Kopta a výtvory hodnotí porotci Josef Maršálek a Michaela Landová, před níž v první řadě zasedla v porotě Mirka van Gils Slavíková.
Hrabě Špork tu postavil dům pro lov ptáků
Zámek přitom stojí na vrchu Čihadla už více než tři století. Hrabě František Antonín Špork zdejší panství koupil v roce 1715 a záhy na návrší, kde se zastavovali tažní ptáci, založil letní sídlo pro meditaci a svou velkou vášeň, čižbu neboli lov ptactva do pastí. Postupně tu vyrostl lovecký zámeček La Maison de Bon Repos, v překladu Dům oddechu, kaple sv. Jeronýma, kaple sv. Simeona Stylity a také poustevna zvaná Ermitáž ve tvaru pyramidy, jejíž střecha údajně sloužila k pozorování ptáků a později zanikla.
Po Šporkově smrti v roce 1738 ale zámeček třicet let pustl a hrozilo, že zanikne úplně. Zachránil ho až pražský arcibiskup Antonín Příchovský z Příchovic, který areál koncem 60. let 18. století koupil v dražbě a založil i přilehlou obec Čihadla. Kolem roku 1770 pak nechal celé sídlo zásadně přestavět. Na místě kaple sv. Jeronýma vznikl Nový zámek, propojením původního zámečku s budovou pro mnichy vyrostl Starý zámek a v parku přibyl rokokový Čínský pavilon s nástropními malbami. V 19. století se majiteli stali Thun-Hohensteinové, u kterých mezi lety 1844 a 1847 pobýval skladatel Bedřich Smetana jako učitel hudby jejich dcer.
Místo památky přišel na zámek raketový oddíl
Další velký zlom přineslo 20. století, kdy po druhé světové válce zabrala areál Rudá armáda a zřídila v něm lazaret. Přestože byl zámek v roce 1958 zapsán jako kulturní památka, hned 15. ledna 1963 se v něm začalo stavět zázemí pro 13. samostatný raketový oddíl ze Slovenska. Okolní les se proměnil v přísně střežený vojenský prostor a armáda areál k nepoznání změnila, opustila ho totiž až v roce 1990.
Teprve současný soukromý majitel nechal všechny budovy kompletně opravit. Ve Starém zámku se dodnes zachovaly fresky s motivy lovu ptáků z doby kolem roku 1715, v parku roste památný tis červený a stojí tu socha sv. Marie Magdaleny. Část původní výzdoby už ale na místě není. Dvě sochy andělů od Matyáše Bernarda Brauna od kaple sv. Simeona Stylity jsou dnes v Národní galerii ve Schwarzenberském paláci v Praze, sochy trpaslíků se přestěhovaly na zámek v Benátkách nad Jizerou a dvě kamenné lebky z areálu někdo ukradl v 90. letech 20. století.
Prohlídku je nutné předem objednat
Kdo se po stopách televizního pečení vydá k vesnici Čihadla u Staré Lysé naslepo, před bránou nepochodí. Soukromý areál se totiž využívá hlavně pro svatby, konference či firemní setkání a bez předchozí domluvy se zámkem se dovnitř ani do přilehlého parku nedostane nikdo. Historické prohlídky všech budov a parku se konají výhradně na objednání a trvají zhruba hodinu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, kudyznudy, zamekbonrepos.cz/zamek-bon-repos/).