V letech 1959 a 1960 měly sovětské dodávky vojenského materiálu do Československa vyšší hodnotu než československý vývoz do Sovětského svazu. V obchodu s celou Varšavskou smlouvou se ale schodek objevil až v roce 1960. Část nákladů na přezbrojení pomáhal pokrýt civilní vývoz.
Ze Sovětského svazu přicházely přepadové MiGy-19PM, vrtulníky Mi-4 a nové radary. Opačným směrem mířily mimo jiné cvičné MiGy-15UTI a dopravní Il-14.
Vojenský historický ústav Praha datuje první dodávky MiGů-19PM do roku 1959. V témže roce se bilance vojenského obchodu s Moskvou znovu dostala do schodku. Cvičné MiGy-15UTI patřily k československému vývozu do Sovětského svazu. Snímek muzejního exempláře vznikl v pražských Kbelích. V roce 1959 bilanci podrželi ostatní spojenci
Hodnota dovozu vojenského materiálu ze Sovětského svazu v roce 1959 činila 498 milionů korun československých (Kčs) obchodní parity. Československý vývoz opačným směrem dosáhl 320 milionů. Rozdíl činil 178 milionů. U ostatních členů Varšavské smlouvy ale československý vývoz převýšil dovoz o 217 milionů, takže součet za spojence ještě vyšel o 39 milionů v plusu. Údaje vycházejí z dobového hlášení o plnění státního plánu, jehož čísla zveřejnil historik Jaroslav Láník v
tabulce 11 své studie.
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V roce 1960 dosáhl schodek s Moskvou 391 milionů Kčs. Přebytek s ostatními spojenci, tentokrát 153 milionů, už nestačil. Československo od členů paktu dovezlo vojenský materiál za 655 milionů a vyvezlo za 417 milionů Kčs. Výsledkem byl schodek 238 milionů, první v obchodu s celým paktem za druhé pětiletky.
Bilance se za jediný rok zhoršila o 277 milionů. Z tohoto propadu připadlo 213 milionů na hlubší schodek se Sovětským svazem a 64 milionů na menší přebytek s ostatními spojenci.
Za celou druhou pětiletku v letech 1956 až 1960 ještě v obchodě s paktem převažoval vývoz o 416 milionů Kčs. Se samotným Sovětským svazem byl součet za stejné období 728 milionů v minusu. Tabulka porovnává dobovou účetní hodnotu vojenských dodávek mezi spojenci. K výpočtu zisku jednotlivých továren by byly potřeba také jejich výrobní náklady.
Vedle nákupů běžela licenční výroba
Československá lidová armáda přebírala sovětské MiGy-19PM zrovna v době, kdy Aero Vodochody rozjíždělo výrobu jiné verze letounu. Od roku 1959 stavělo v licenci MiG-19S s domácím označením S-105. Zkušenost s licenční výrobou sovětských stíhaček pak pokračovala u
československého MiGu-21.
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Podobnou roli měla sovětská dokumentace u tanků. V Martině po
T-34/85 rozběhli licenční výrobu typu T-54A. Po ověřovací sérii v roce 1957 tam postavili 98 tanků v roce 1958 a 313 v roce 1959. Výrobní čísla uvádí studie Richarda Kistera o slovenském zbrojním průmyslu. Rostoucí výroba v Martině a schodek v obchodě s Moskvou tak v roce 1959 existovaly vedle sebe. V Martině vyrobili v roce 1959 celkem 313 tanků T-54A v sovětské licenci. Na snímku ze švýcarského Thunu je polský exemplář. Část sovětského účtu platil civilní vývoz
Plánovací materiály z poloviny padesátých let počítaly s výraznými zisky ze zbrojního vývozu. Na konci desetiletí už plánovači řešili, čím uhradit nové dodávky od Sovětů. Vedle vojenského materiálu muselo Československo vyvážet více civilního zboží a na úhradu šly i dodávky investičních celků.
Láníkův rozbor pro VHÚ Praha spojuje zvýšený civilní vývoz s dalším zhoršením už tak napjaté situace na domácím trhu.