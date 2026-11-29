Píseň Last Christmas od britského dua Wham! dnes o adventu zní tak samozřejmě, až budí dojem, že v prosinci 1984 bez potíží ovládla hitparády. V britském singlovém žebříčku ale tehdy skončila druhá a na první místo čekala 36 let. Běžnou týdenní jedničkou se stala až 1. ledna 2021 a vánoční prvenství získala poprvé v prosinci 2023.
Zahraniční žebříčky přitom nelze zaměňovat za českou popularitu. V prosinci 1984 se v Československu západní singly v běžných obchodech neprodávaly a posluchači se k nim dostávali spíše přes neoficiální
vinylové a kazetové burzy. Právě na britských datech se však dá přesně ukázat, jak proměna nosičů a pravidel hitparády po desetiletích přepsala osud jedné nahrávky. V prosinci 1984 rozhodovaly o britské hitparádě fyzické nosiče koupené v obchodech. Singl Last Christmas tehdy skončil druhý za charitativní nahrávkou Band Aid. Paul Joseph / Wikimedia / CC BY 2.0 V prosinci 1984 ji zastavila charita, na které zpíval sám George Michael
George Michael napsal Last Christmas podle
BBC News v únoru 1984 v dětském pokoji u rodičů v Hertfordshire. Podobně jako u české stálice Purpury, která také vznikla mimo zimu, se nahrávalo už v srpnu 1984 v londýnských Advision Studios vyzdobených vánočními ozdobami. Jak připomněl deník The Guardian, jednadvacetiletý autor skladbu sám produkoval a nahrál na ní všechny nástroje včetně bicího automatu LinnDrum, syntezátoru Roland Juno-60 a rolniček.
Purpura vznikla v létě. Suchý se Šlitrem si dávali denní úkol, deska ale předběhla film
V prosinci 1984 singl vyšel se dvěma A-stranami spolu se skladbou Everything She Wants. V Británii mu však cestu na vrchol zablokoval charitativní projekt Band Aid s písní Do They Know It's Christmas? na pomoc hladovějící Etiopii. George Michael krátce po natáčení zasněženého klipu ve švýcarském Saas-Fee sám nazpíval part pro Band Aid a Wham! navíc věnovali veškeré autorské honoráře z Last Christmas na stejnou sbírku. Podle
žebříčku Official Charts Company v deníku The Guardian se singlu Band Aid ve Spojeném království prodalo 3,69 milionu kusů. Last Christmas tak s 1,9 milionu prodaných kopií po desetiletí držela jiný britský rekord: byla nejprodávanějším singlem, který nikdy neskončil první. Běžná jednička přišla na Nový rok 2021, vánoční až o tři roky později
V britském žebříčku je nutné oddělit běžné týdenní prvenství od prestižní vánoční jedničky vyhlašované přímo ve vánočním týdnu. Na obecné první místo se Last Christmas dostala 1. ledna 2021, tedy až týden po Vánocích, kdy nasbírala 9,2 milionu britských streamů a sesadila vánoční jedničku 2020 od projektu LadBaby. Po 36 letech tehdy překonala 34letý rekord Tonyho Christieho v nejdelším čekání na prvenství. O rok a půl později, v červnu 2022, ale tento obecný rekord posunula Kate Bush, jejíž píseň Running Up That Hill z roku 1985 dobyla britský vrchol po 37 letech, jak uvedl
The Guardian.
Velký retro kvíz z devadesátek. Pamatujete si první mobily, televizní hity a módu? Souboj o britskou vánoční jedničku patří k nejznámějším předvánočním tradicím ve Spojeném království. Last Christmas tento titul poprvé získala až v prosinci 2023. Marathon / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Britskou vánoční jedničkou se Last Christmas stala poprvé 22. prosince 2023, tedy 39 let po vydání. Pomohl i odchod charitativních tvůrců LadBaby, kteří vyhráli pět vánočních žebříčků v řadě mezi lety 2018 a 2022. Podle
BBC News si tehdy britští posluchači skladbu během vánočního týdne pustili 13,3 milionkrát, což bylo dosud nejvíce v historii vánočního žebříčku. V prosinci 2024 prvenství obhájila s 12,6 milionu streamů jako první skladba v britské historii dvakrát po sobě, zatímco výroční mix Band Aid skončil dvanáctý. Třetí vánoční titul v řadě jí v prosinci 2025 překazila Kylie Minogue se singlem XMAS.
Datum (britský žebříček) Umístění Last Christmas Co rozhodlo Prosinec 1984 2. místo Zablokována charitativním singlem Band Aid (3,69 mil. prodaných kusů v Británii). Od roku 2007 každý rok Návraty do Top 40 Digitální prodeje a později streamy umožnily starším písním návrat do žebříčku. 1. ledna 2021 1. místo (týdenní) První britské prvenství po 36 letech (9,2 mil. streamů), až týden po Vánocích 2020. 22. prosince 2023 1. místo (vánoční) První vánoční jednička po 39 letech s 13,3 mil. streamů za vánoční týden. 20. prosince 2024 1. místo (vánoční) První obhajoba vánoční jedničky v řadě (12,6 mil. streamů); výroční Band Aid 12. 19. prosince 2025 Bez obhajoby titulu Britskou vánoční jedničku získala Kylie Minogue se singlem XMAS. Proč starý hit vyhrál až ve věku streamování
V roce 1984 rozhodovaly o pořadí fyzické desky a kazety zakoupené v obchodech. Po svátcích singl ustoupil novinkám a starší písně se do hitparády každý prosinec nevracely. Zlom přineslo digitální stahování, díky němuž se Last Christmas podle BBC vrací do britské Top 40 každý rok od roku 2007, a následně započítání streamů. Vinylovou desku si člověk koupil jednou, ale ve streamovacích službách se každé prosincové spuštění znovu započítává do týdenního skóre.
Pravidla Official Charts Company přitom starším nahrávkám cestu neusnadňují. Jak v roce 2022 popsal The Guardian, novější skladbě stačí na ekvivalent jednoho prodeje 100 přehrání, kdežto starší katalogové tituly podléhají od roku 2017 poměru 200 přehrání na jeden započtený kus. Vánoční klasiky přesto britský žebříček zaplavují: ve vánočním týdnu 2023 obsadily 33 ze 40 míst Top 40 a v roce 2024 tvořilo streamování už 87,7 procenta veškeré spotřeby hudby ve Spojeném království.