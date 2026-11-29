Původní armádní nože UTON vz. 75 nesměly v Československé lidové armádě nést značku výrobce Mikov ani kožedělného podniku na pochvě, takže na čepeli zůstalo jen čtyřmístné číslo série od 0001 do 0007. Chybějící logo proto není automaticky známkou padělku, ale samotné číslo na noži nalezeném doma po vojně neprokazuje pravost, přesný rok výroby ani konkrétní útvar.
Kdo při vyklízení skříně po vojně najde starý nůž s černou pryžovou rukojetí v pětivrstvé kožené pochvě a marně na čepeli hledá nápis Mikov, narazí na pozůstatek dobového utajení. Výrobce Mikov ve svém
historickém přehledu k noži UTON uvádí, že z bezpečnostních důvodů nesměla značka podniku figurovat na čepeli ani na pochvě. Zjednodušená představa, že bez loga jde automaticky o armádní originál a s logem o civilní kus po roce 1989, však při porovnání s muzejními záznamy a dochovanými noži nevydrží.
ZB 530 se na vojnu nedostal. Vývoj celé skupiny prototypů skončil v roce 1955 Číslo na čepeli není pořadové číslo nože ani kód útvaru
Vývoj nového útočného nože s krycím názvem UTON, který měl u průzkumných, výsadkových a leteckých jednotek nahradit starší typ VO-7, zadalo Ministerstvo národní obrany počátkem sedmdesátých let. Podle
sbírkové dokumentace Vojenského historického ústavu Praha na něm národní podnik Mikov Mikulášovice spolupracoval s Výzkumným a zkušebním ústavem 011 Slavičín a vojskové zkoušky skončily v roce 1973. Následující rok přinesl smlouvu HS 74085/74 na prvních 500 kusů předběžné série 0001, přičemž finální technické podmínky TP-VD-648-76 pro výrobu a přejímání byly schváleny 15. prosince 1976. Předběžná série 0001 čítala jen 500 kusů a číslo měla vyražené kolmo u kořene čepele. Raná kožená pochva používá malé ocelové nýty s podložkami. David Beer / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Právě z těchto dobových změn ve výrobě plyne skutečný význam čtyřmístného čísla na čepeli. Nejde o individuální výrobní číslo konkrétního nože, jak se občas traduje, ale o označení výrobní série a technologického postupu zpracování čepele z nerezové oceli ČSN 17029 kalené hlubokým zmrazením Martfrost. Zatímco 500 čepelí předběžné série 0001 bylo kováno za tepla, u série 0002 (1 680 kusů) se čepele stříhaly z plného materiálu, brousily po kalení a rovnaly za studena. Série 0003 (4 500 kusů) přidala po dodání kalicí pece chlazení vzduchem v rovnacím přípravku a teprve od série 0004 přešel Mikov na konečnou technologii výkovků.
Na samotném noži se měnila nejen technologie oceli, ale i poloha a způsob ražby. Podle
přehledu dochovaných sérií na webu UTON.cz nesly série 0001 až 0003 číslo vyražené kolmo u kořene pravé strany čepele, kde však hluboký vryp raznice oslaboval materiál při zátěži. Přechodová série 0004 proto jako jediná existuje ve dvou podobách: starší kusy mají číslo ještě u kořene, novější už vodorovně uprostřed pod opěrkou palce, stejně jako následující série 0005, 0006 a 0007. U části série 0005 se navíc raznice opotřebovala až před nalisováním rukojetí, takže se číslice 5 nebo celé číslo leptaly kyselinou; u části série 0007 se objevují i čísla značená elektrickým jiskřením. Kde se tovární přehled rozchází s dochovanými kusy
Mikov ve svém přehledu popisuje ostrý předěl: do roku 1989 anonymní vojenská produkce 0001 až 0007, u níž každému stému zkoušenému noži přibyl po měření tvrdosti znak vojenské správy, a po pádu režimu civilní nože se značkou výrobce a měkčí rukojetí. Dochované sběratelské kusy tento obraz na několika místech zpřesňují. Civilní verze UTONu se na trh dostaly už před rokem 1989 jako sportovní nebo lovecké dýky s logem Mikov v oválu a nápisem STAINLESS. Aby nešlo o totožný armádní kus, měl civilní nůž zaslepený otvor v rukojeti pro pilku s pilníkem a prodával se v jednoduché kožené pochvě bez kapes na nářadí.
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Ještě víc mate pozdější osud samotných čísel 0007 a 0008. V devadesátých letech nabízely soukromé firmy v dobové inzerci UTONy s nejrůznějšími ražbami na přání a do civilního prodeje zamířily také armádou nepřevzaté kusy značené 0008 se zaslepeným otvorem v rukojeti. Po roce 2000 navíc Mikov u běžných civilních modelů z oceli 420 zůstal u čísla 0007 a v roce 2020 přidal číslo 0008 pro odlišení nové civilní verze z oceli Böhler N690. Ani opačná poučka neplatí bez výjimky: v armádních skladech se dochovalo i několik kusů vojenské série 0007, na jejichž levou stranu čepele se omylem dostalo logo Mikov. Do poloviny osmdesátých let, kdy ČSLA zavedla nástupnický útočný nůž vz. 85 BONUS, přitom vzniklo podle odhadu VHÚ Praha zhruba 50 000 vojenských UTONů.
V polovině osmdesátých let zavedla ČSLA nástupnický útočný nůž BONUS vz. 85. Do té doby vzniklo podle odhadu VHÚ Praha zhruba padesát tisíc armádních nožů UTON vz. 75. David Beer ( Ivoengelik12 ) / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Co lze skutečně vyčíst z nože nalezeného doma po vojně
Pokud tedy doma narazíte na UTON po otci nebo z vlastní základní služby, k níž brance i budoucí výsadkáře připravoval už
předvojenský výcvik ve Svazarmu, samotná čtyřmístná ražba k určení nestačí. Spolehlivější obraz dává teprve souhra pěti fyzických znaků, které dokumentace UTON.cz shrnuje při srovnání vojenských a civilních kusů. Rozhoduje strana čepele, povrch rukojeti, konstrukce otvoru pro nářadí, zakončení falešného ostří a provedení pochvy.
Znak na noži Původní vojenský UTON vz. 75 (ČSLA) Civilní a novodobé verze Mikov Na co si dát pozor Značení čepele Číslo 0001 až 0007 na pravé straně čepele, bez loga výrobce Číslo na levé straně a loga (Mikov v oválu, STAINLESS, šermíř, lev, od 1. 9. 2017 ovál „since 1794“) Existují vzácné skladové kusy 0007 s omylem vyraženým logem i civilní nože značené jen číslem Rukojeť a otvor pro nářadí Hladší lesklá tvrdá pryž 137 od n. p. GUMOKOV, uvnitř otvoru kovová výztuha ze dvou nýtovaných plíšků Měkčí matná zdrsněná pryž nebo tvrdý plast, uvnitř plastová vložka nebo zaslepený otvor Rané civilní kusy a nepřevzatá série 0008 využívaly ještě starší lesklou pryž Falešné ostří a ocel Horní výbrus přechází pozvolna do ztracena, ocel ČSN 17029 s hlubokým zmrazením Martfrost Znatelnější hrana zakončení horního výbrusu, po konci 90. let bez kalení Martfrost, od 2020 také ocel N690 (0008) Všechny civilní UTONy z oceli 420 sdílejí stejnou základní třídu oceli, liší se tepelným zpracováním Kožená pochva Pět vrstev hovězí kůže z n. p. KOZAK Klatovy bez loga, kapsy na pilku a pilník, nýty podle období Jednoduchá kožená pouzdra bez kapes (typ Venado) nebo maskovaná látková a policejní pouzdra Pochva šla během služby i po ní snadno zaměnit za jiný kus
Na rukojeti a pochvě je dobře vidět, jak široký dodavatelský řetězec za zdánlivě prostým nožem stál. Zatímco čepele vyráběl Mikov, pryžovou rukojeť lisoval národní podnik GUMOKOV v Hradci Králové, pilku s pilníkem dodával AJAX Jihlava, druky vyráběla TONA Jihlava a kožené pochvy šil klatovský národní podnik KOZAK. Právě pochva bývá často jediným místem, kde lze najít přibližnou časovou stopu: v průvleku na opasek pod rozepnutými druky se u vojenských kusů objevují přejímací razítka s kódem K6, zkříženými meči, dvojciferným rokem převzetí (doloženy jsou ročníky 76 až 83) a značkou oddělení technické kontroly OTK.
Velikost nýtů na pochvě navíc odpovídá tomu, jak armáda za provozu řešila jejich vytrhávání. Prvních 500 kusů série 0001 dostalo malé ocelové nýty s podložkami a otočené druky, série 0002 a 0003 malé mosazné nýty, série 0004 střední nýty a teprve série 0005 až 0007 velké mosazné nýty s otvorem uprostřed. U civilních nožů po roce 1989 naopak přibyla látková maskovaná pouzdra, mimo jiné se vzorem jehličí známým z
československé polní uniformy vz. 60, nebo novodobá kožená a policejní pouzdra dalších výrobců.
Pokud má nůž na čepeli logo Mikov, lze u novějších kusů zúžit alespoň přibližné období výroby. Nápis MARTFROST nesly civilní čepele do konce devadesátých let, kdy podnik od hlubokého zmrazování upustil, a od 1. září 2017 nahradil Mikov starší značky se šermířem i se lvem jednotným oválem s nápisem „since 1794“. Změna se ovšem v prodeji projevovala postupně podle doprodeje skladových zásob.
Z žádného z těchto znaků ale nevyčtete konkrétní vojenský útvar ani přesný rok vzniku samotné čepele. U sérií 0004 až 0007 nejsou přesné počty vyrobených kusů spolehlivě doloženy, armádní razítko v koženém průvleku datuje pouze pochvu, kterou šlo během služby snadno zaměnit, a stejná čísla 0007 či 0008 používal výrobce v různých podobách i o desetiletí později. Číslo série tak funguje jako užitečný první filtr, nikoli jako samostatný rodný list nože.