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Ještě dříve: Zkušební výroba na 1,4nm procesu TSMC začne již v zimě

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Aby těch překvapení nebylo málo, přichází další pozitivní zpráva o přípravách 1,4nm (A14) procesu TSMC. Zkušební výroba, která měla být urychlena na duben 2027, ve skutečnosti začne ještě o kvartál dříve…
TSMC A14

TSMC A14

Zdroj: Grok
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