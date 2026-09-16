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Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci

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Až 15 tisíc korun na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dá město Jeseník místním studentům, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Město na to vyčlení čtvrt milionu korun.
Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci

Jeseník podpoří dotacemi budoucí studenty medicíny a alergologickou ordinaci

Zdroj: Město Jeseník
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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