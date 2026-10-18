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Je hypochondr a chce žít věčně! Topolánek se ostře navezl do Babiše

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Dennívýzva
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Bývalý premiér Mirek Topolánek (70) v pořadu Václava Moravce promluvil o svém boji s rakovinou i nadačním fondu Štěstí nestačí. Když přišla řeč na Andreje Babiše (72) a jeho výzvy k prevenci, nebral si servítky. Podle Topolánka mají oba politici k tématu rozdílnou motivaci.
Mirek Topolánek

Mirek Topolánek

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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