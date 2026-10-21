Odcházíte do předdůchodu? Stát za vás bude platit jen 1 pojištění. U druhého vás to může stát i 60 000 Kč

Předdůchod umožňuje odejít ze zaměstnání ještě před řádným důchodem a pro řadu lidí je to chvíle, kdy se naplno pustí do vlastní živnosti. Než to udělají, vyplatí se spočítat si odvody. Zdravotní pojištění za ně zaplatí stát, u sociálního však žádnou úlevu nedostanou a účet bývá vyšší, než by čekali.
Pro sociální pojištění je předdůchodce běžný živnostník
O všem rozhoduje, jestli úřady berou podnikání jako hlavní, nebo vedlejší činnost. Důvody pro vedlejší činnost vyjmenovává § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Patří mezi ně třeba:
zaměstnání, invalidní důchod, přiznaný starobní důchod, péče o malé dítě či závislou osobu. Přečtěte si také: Aplikace Můj Albert nejede už 7 dní a firma neví, kdy naskočí. Zákazníkům to proto vynahradí tímhle
Předdůchod v tom výčtu chybí.
Typická situace vypadá takto. Člověk léta vedle zaměstnání podnikal na živnostenský list. S odchodem do předdůchodu zaměstnání skončí, živnost zůstane, ale se zaměstnáním zmizí i důvod, kvůli kterému se dosud počítala jako vedlejší.
Pro správu sociálního zabezpečení je pak obyčejnou OSVČ s hlavní činností a pojistné musí platit nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Platí to i v roce, kdy mu zakázky skoro nic nevynesou.
Minimální měsíční záloha při hlavní činnosti činí podle České správy sociálního zabezpečení 5 005 Kč, a to od července do konce roku 2026. Kdo podniká po celý rok 2026, zaplatí po ročním zúčtování na sociálním pojištění nejméně 60 000 Kč. Mírnější pravidla mají jen lidé, kteří si živnost otevírají po dlouhé pauze v podnikání. V prvních letech pro ně platí nižší minimum a někdy nemusí posílat ani měsíční zálohy, pojistné ale doplatí po ročním přehledu.
Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů s hlavicí na radiátoru. Kvůli ní topí i o 24 % dráž a doma je jim stejně zima Při podnikání po celý rok 2026 stojí předdůchodce sociální pojištění zpravidla nejméně 60 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy se dá minimu vyhnout
Pomůže souběžné zaměstnání, ze kterého se platí nemocenské pojištění. Podnikání se pak považuje za vedlejší a sociální pojištění se z něj platí až ve chvíli, kdy roční zisk dosáhne zákonem stanovené hranice.
Podnikání se počítá jako vedlejší také po přiznání starobního důchodu. Před dosažením důchodového věku by ovšem šlo o předčasný důchod a jeho výplata se zastaví, jakmile zisk z podnikání dosáhne hranice pro povinné důchodové pojištění.
Starobní důchod rozhoduje i u předdůchodců, kteří chodí do zaměstnání. Pracujícím starobním důchodcům zákon snižuje sociální pojištění odváděné ze mzdy, předdůchodce ho ale odvádí celé. Na tuto slevu vzniká nárok až po dosažení důchodového věku, kdy člověk pobírá starobní důchod v plné výši.
Přečtěte si také: V Česku můžete dostat důchod i 250 000 Kč. Kdo na něj dosáhne? Zdravotní pojištění platí stát
Se zdravotním pojištěním je situace mnohem příznivější. Předdůchod se vyplácí z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření a jeho příjemce patří podle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. mezi státní pojištěnce. Stát za něj pojistné hradí po dobu čerpání předdůchodu, nejdéle do dosažení důchodového věku. Nezáleží přitom na tom, jestli si přivydělává v práci, nebo podnikáním. Z vlastního výdělku pak pojistné odvádí dál, ovšem bez povinného minima.
Na živnosti, brigádě i v práci
U zdravotní pojišťovny podnikající předdůchodce za dobu předdůchodu minimum dodržet nemusí. Kdo je státním pojištěncem po celý rok, navíc od roku 2026 nemusí posílat měsíční zálohy. Pojistné ze skutečného zisku se mu spočítá až v ročním přehledu.
Podobně je to s menší brigádou na dohodu. Pokud odměna nepřekročí limit, zdravotní pojištění se z ní vůbec neodvádí. Kdo není zaměstnancem, živnostníkem ani státním pojištěncem, musí si pak každý měsíc posílat pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Předdůchodci tahle platba odpadá.
Přečtěte si také: Odborníci varují před plastovými okny z 90. let. Češi je mají v každém paneláku a platí za ně tisíce ročně navíc
Běžnému zaměstnanci, jehož hrubá mzda nedosáhne minimální mzdy, se zdravotní pojištění počítá aspoň z této hranice a rozdíl zaměstnanec doplácí. U předdůchodce žádné dorovnání neprobíhá a pojišťovna dostane pojistné jen z peněz, které si skutečně vydělal.
Rozdíl mezi oběma pojištěními u podnikajícího předdůchodce shrnuje tabulka:
Podnikání v předdůchodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kdo pojistné hradí předdůchodce sám, stejně jako běžný živnostník za předdůchodce platí stát, ze zisku se platí jen podle jeho skutečné výše Minimum musí dodržet minimální vyměřovací základ minimum dodržet nemusí Měsíční zálohy od července do prosince 2026 nejméně 5 005 Kč, nováčci po dlouhé pauze nižší, nebo žádné při předdůchodu po celý rok je od roku 2026 posílat nemusí Celý rok 2026 po ročním zúčtování nejméně 60 000 Kč, nováčci po dlouhé pauze méně pojistné ze skutečného zisku se spočítá v ročním přehledu Pojišťovnu informuje penzijní společnost Přečtěte si také: Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci
Aby to celé fungovalo, musí zdravotní pojišťovna o předdůchodu vědět. Zákon o doplňkovém penzijním spoření povinnost pojišťovnu informovat ukládá penzijní společnosti, která začátek výplaty oznámí pojišťovně elektronicky nejpozději v den první splátky. Proto se v žádosti o předdůchod uvádí, u které pojišťovny je žadatel pojištěn, a případnou změnu pojišťovny je potřeba penzijní společnosti nahlásit. Kdo chce mít jistotu, může si u své pojišťovny ověřit, že oznámení dorazilo.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/-/informace-pro-osvc-o-zmene-pojistneho-na-duchodove-pojisteni-od-1-7-2026, https://www.cssz.gov.cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni, https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/pokud-bych-byl-behem-cerpani-predduchodu-zamestnan-bude-za-me-po-tuto-dobu-platit-zdravotni-pojisteni-stat, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/platby-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2026, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-427, https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-podivejte-se-do-datovky-socialka-rozesila-informace-o-nove-vysi-pojistneho/, https://www.finance.cz/clanky/553127-predduchodci-a-pojistne/