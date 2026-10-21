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Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

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Hadriánova vila, kterou si z velké části navrhl císař sám, je majestátním dílem, které kombinuje mnoho architektonických stylů z Hadriánových cest. Návštěvníky láká již 2000 let.
Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

Zdroj: Guilhem06 / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:00

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