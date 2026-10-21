Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky

Retro, které předčí moderní trendy
Pamatujete si tmavě hnědé nebo oranžové čtverečky, které kdysi zdobily podlahy i stěny československých bytů? Korková krytina byla pro mnoho domácností samozřejmostí a její vzhled si lidé často spojují především s interiéry sedmdesátých a osmdesátých let. Později ji z bytů postupně vytlačily laminátové podlahy, vinyl a dlažba v nejrůznějších dekorech. Korek jako by se na čas stal symbolem bydlení, od kterého se chtěl každý posunout někam dál.
Móda v interiérech se nicméně ráda vrací a dnes hraje ve prospěch přírodních materiálů. Lidé si znovu všímají toho, co se při rekonstrukcích dříve často přehlíželo: jak příjemná je podlaha při chůzi naboso, jak se po místnosti šíří zvuk kroků a zda člověka při delším stání nezačnou bolet nohy. A právě v těchto ohledech má korek co nabídnout.
Současné korkové podlahy navíc vypadají úplně jinak než jejich starší předchůdkyně. Vedle klasických přírodních odstínů si můžete vybrat světlé, bělené nebo šedé varianty, výraznější dekory i dílce, které napodobují dřevo či kámen. K dispozici jsou tradiční čtverce, které se lepí přímo k podkladu, i moderní lamely se zámkovým spojem. Z nostalgické krytiny se tak stal materiál, který dokáže zapadnout i do současného bytu.
Dvě možnosti pokládky, každá se hodí jinam
Kdo chce navázat na starší podobu korkové podlahy, může sáhnout po lepených korkových čtvercích. Ty se připevňují přímo k podkladu a dovolují vytvářet různé obrazce, střídat barvy nebo skládat geometrické vzory. Výhodou je nízká konstrukční výška a pevné spojení s podlahou. Tento způsob může být zajímavý třeba při rekonstrukci chodby, kde není žádoucí výrazně zvyšovat úroveň podlahy.
Druhou možností je plovoucí korková podlaha se systémem click. Jednotlivé lamely se do sebe zaklapnou pomocí zámků, takže není nutné lepit každý dílec k podkladu. Některé produkty už mají integrovanou korkovou vrstvu nebo podložku, jiné vyžadují skladbu přesně podle pokynů výrobce. Pokládka bývá pro šikovného domácího kutila dostupnější než práce s lepidlem, přesto ani tady není dobré podcenit přípravu.
Rozdíl je také v konstrukci. Ne každá moderní korková podlaha je vyrobená výhradně z korku. Často jde o vícevrstvý dílec, který má korkový povrch nebo spodní vrstvu, zatímco nosné jádro tvoří jiný materiál. To nemusí být nevýhoda, ale při výběru je dobré vědět, co přesně kupujete. Zvlášť důležité je to v místnostech, kde hrozí rozlitá voda, nebo tam, kde plánujete podlahové vytápění.
Proč je korek tak příjemný na každém kroku
A tady je důvod, proč si tento materiál zaslouží pozornost i mimo nostalgické vzpomínky. Korek se získává z kůry korkového dubu, která se po sklizni postupně obnovuje. Jeho zvláštní vlastnosti souvisejí především s vnitřní strukturou: tvoří ho miliony drobných buněk se vzduchem. Díky nim je pružný, dobře izoluje a při došlapu působí jinak než tvrdá keramika nebo kámen.
První velkou výhodou je teplo. Dlažba může být krásná a odolná, ale bez topení často působí pod bosou nohou chladně. Korek má nízkou tepelnou vodivost, a proto se na dotek jeví teplejší. Není potřeba, aby v místnosti panovala tropická teplota, a přesto může být ranní cesta z postele do koupelny nebo přes chodbu příjemnější. V ložnici, dětském pokoji či pracovně tak dokáže změnit pocit z celého prostoru.
Druhou předností je pružnost a pohodlný došlap. Korkový povrch se při zatížení mírně stlačuje a částečně se vrací do původního tvaru. Při chůzi nebo dlouhém stání proto nepůsobí tak tvrdě jako dlažba či beton. Tuto vlastnost ocení lidé, kteří tráví hodně času u kuchyňské linky. Neznamená to, že korek odstraní bolesti zad nebo kloubů, ale pocitově může být pohodlnější než tvrdá krytina.
A pak je tu hluk. V bytě s laminátem bývají kroky, posouvání židlí nebo dětské pobíhání někdy slyšet víc, než by si obyvatelé přáli. Korek pomáhá pohlcovat část zvuku a tlumit hluk, který vzniká při chůzi. Sice neudělá z bytu dokonale odhlučněný prostor, ale rozhodně třeba pomáhá tlumit zvuk z dětského pokoje v patře.
Není nejlevnější. Přesto může být chytrou investicí
Korková podlaha nemusí vyjít levněji než všechny její alternativy. V českých nabídkách se základní varianty objevují přibližně od několika set korun za metr čtvereční, zatímco propracovanější dekory a kvalitnější povrchové úpravy mohou stát kolem tisíce až patnácti set korun za metr čtvereční. Konkrétní cena závisí na konstrukci, tloušťce, povrchové ochraně i výrobci. K materiálu navíc musíte přičíst lepidlo, případné vyrovnání podkladu, lišty a práci podlaháře.
Právě tady je vhodné dívat se na nákup dlouhodobě. Cena krytiny totiž není jediným kritériem. Pokud potřebujete podlahu, která je příjemná při chůzi, pomáhá tlumit zvuk a při správné péči vám vydrží mnoho let, může se vyšší počáteční investice vyplatit. Korkovou podlahu navíc lze podle typu a stavu renovovat, například obnovením ochranné vrstvy. Není tedy nutné automaticky počítat s tím, že při prvních známkách opotřebení musí celá pryč.
Má však i slabší stránky. Měkký materiál se může pod těžkým nábytkem promáčknout a na povrchu mohou vznikat škrábance, například při posouvání židlí nebo působením drápků domácích mazlíčků. Pomohou filcové podložky pod nohy nábytku a opatrnost při přemisťování těžkých kusů. Přímé sluneční světlo může navíc způsobit postupné změny barvy, proto je dobré počítat s tím, že část podlahy pod kobercem může časem vypadat jinak než zbytek místnosti.
Co údržba a podlahové topení
Korek nepotřebuje složitou péči, ale nesvědčí mu agresivní zacházení. Prach a drobné nečistoty stačí pravidelně odstranit vysavačem s vhodným nástavcem nebo měkkým smetákem. Při vytírání používejte jen dobře vyždímaný mop a čisticí prostředek doporučený pro danou povrchovou úpravu. Voda nesmí zůstávat stát na podlaze ani pronikat do spár. U lakovaných povrchů se po letech může hodit obnovit ochrannou vrstvu, zatímco olejovaná krytina může potřebovat pravidelnou péči speciálním olejem.
A co tolik žádané podlahové vytápění? Korek s ním může fungovat, ale ne každá varianta je automaticky vhodná. Někteří výrobci výslovně povolují své lepené korkové čtverce pro teplovodní vytápění a na trhu jsou i kompatibilní plovoucí podlahy. Korek však zároveň dobře izoluje, což je výhoda pro pocit tepla pod nohama, ale může to zpomalit přenos tepla z vytápěné podlahy do místnosti. Rozhoduje proto tepelný odpor celé skladby, konstrukce dílců i požadavky topného systému.
Korek není zázračný materiál bez jediného nedostatku. Pokud však zvolíte vhodný typ, kvalitně ho položíte a nebudete zanedbávat údržbu, může vám nabídnout něco, co u tvrdých krytin často chybí: teplejší povrch, měkoučký došlap, menší hluk a příjemnější každodenní používání.
Zdroje článku: marianne.cz, ceskypodlahar.cz, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková