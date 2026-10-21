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Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky

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Ještě nedávno by ji mnozí považovali za přežitek z bytů svých rodičů a prarodičů. Dnes se znovu dostává do hledáčku lidí, kteří rekonstruují bydlení a hledají něco příjemnějšího než studenou dlažbu nebo hlučný laminát.
Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky

Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky

Zdroj: OlgaKhorkova / Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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