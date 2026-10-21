Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Desítky let patřila k nejobyčejnějšímu sezení v Československu a málokdo se na ni podíval dvakrát. Dnes jí kurátorky věnují výstavy a sběratelé za ni platí částky, nad kterými by její první majitelé jen nevěřícně kroutili hlavou. Kurátorky o ní mluví jako o ikoně Sběratelé jí přezdívají Šumanka nebo Šumanovka podle muže, který ji navrhl, Antonína […]
Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí

Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:34

Reklama
Další články z UdálostiExtra
Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč
Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč
Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat
Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat

Kalendář na příští rok je hotový a už teď je jasné, které týdny se vyplatí hlídat. Kdo si ho projde dřív...

Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč
Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč

Kdo si v létě s úlevou snížil trvalý příkaz na pojistné, bude ho v lednu zase přepisovat. Nový rok přinese...

Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska
Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska

Na přehlídce podzimní kolekce Prady pro rok 2026 vyšla Bella Hadid na molo v bílých šatech, ke kterým si...

Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst
Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst

O tom, jak velký česnek příští léto vytáhnete ze záhonu, se do značné míry rozhoduje už u kuchyňského...

Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

Web přináší zpravodajství z domova i ze zahraničí, pokrývá politiku, společnost, kriminalitu, ekonomiku i zajímavosti z každodenního života. Čtenáři zde najdou rychlé aktuality, přehledné informace i podrobnější články, které zasazují události do širších souvislostí. Vedle klasického...

Všechny články tohoto autora →
UdálostiExtra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.