Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí

Desítky let patřila k nejobyčejnějšímu sezení v Československu a málokdo se na ni podíval dvakrát. Dnes jí kurátorky věnují výstavy a sběratelé za ni platí částky, nad kterými by její první majitelé jen nevěřícně kroutili hlavou.
Kurátorky o ní mluví jako o ikoně
Sběratelé jí přezdívají Šumanka nebo Šumanovka podle muže, který ji navrhl, Antonína Šumana. Ke stému výročí jeho narození připravilo Národní centrum nábytkového designu v roce 2024 výstavu. Začínala v Městském muzeu v Bystřici pod Hostýnem, na podzim se přesunula do olomoucké Molitorovy knihovny v rámci festivalu Olomouc Design Days a v březnu 2025 ji viděli i návštěvníci brněnského veletrhu MOBITEX.
„Bez Šumana by dějiny národního podniku TON vypadaly jinak,“ uvedla pro Olomouc Design Days kurátorka výstavy Dagmar Koudelková. Kurátorka olomoucké reprízy Klára Jeništová na jeho práci oceňuje, že nezestárla a přitom dobře slouží.
Přečtěte si také: Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna Kolik za ni dnes zaplatíte
Kdo chce kus po profesionální renovaci, počítá na tuzemských e-shopech a aukcích s cenou zhruba 4 000 až 7 000 Kč za jednu židli. Za kompletní čtveřici nebo šestici stejného modelu si prodejci řeknou mnohem víc. Levnější cesta vede přes bazary, kde se objevují kusy v původním stavu. Začátkem října 2026 visel na Bazoši inzerát na židli TON od Šumana za 2 800 Kč.
Zájem nekončí na hranicích. Nábytek z poloviny minulého století byl v cizině trendem dřív než u nás a po Šumanových židlích se dnes shánějí i kupci ze západní Evropy. Dánský a švédský nábytek z téže doby bývá dražší, přitom mu tyhle židle tvarem ani materiálem neustupují.
Jak vypadá originál
Originál má tyto typické rysy:
Stojí na čtyřech tenkých nohách, které se u podlahy lehce rozevírají do stran. Sedák bývá čalouněný. Opěradlo z ohýbané překližky je prohnuté do tvaru zad. Překližku kryje dýha z ořechu, buku nebo jasanu. Přečtěte si také: Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč
Kdo si židli otočí, může zespodu najít původní štítek, který napoví, odkud pochází. Když chybí, pomůže nahrát fotku do internetového vyhledávače a porovnat ji s nabídkami sběratelů.
V dnešním bytě obstojí i jedna židle sama o sobě, takže celou sadu shánět nemusíte. Pokud ji ale seženete, dobře poslouží u jídelního stolu.
Muž, jehož židle stály téměř v každé domácnosti
Šuman, narozený v roce 1924, se řemeslu učil ve zlínské Baťově škole práce. Do bystřického podniku, který se tehdy ještě jmenoval Thonet a teprve později dostal název TON, přišel v roce 1949 a pracoval tam až do důchodu v roce 1983. Z jeho rukou vzešlo víc než 650 návrhů a továrna řadu z nich vyráběla sériově.
Přečtěte si také: Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč
Typické prohnuté opěradlo z tvarované překližky zapadalo do takzvaného bruselského stylu, který se u nás ujal po úspěchu na výstavě Expo 58 a stavěl na lehkosti a oblých tvarech. Šuman kromě nových modelů upravoval pro moderní výrobu i staré klasiky, třeba slavné ohýbané židle číslo 14 a 18.
Proč o ni lidé dlouho nestáli
Jméno návrháře se tehdy nikde neuvádělo a židle měla v katalogu jen číslo, takže autora skoro nikdo neznal. Podobný osud potkal i jeho kolegu z TONu Josefa Macka. Jeho židle se rozšířily po celém Československu, ale jeho jméno si s nimi spojil jen málokdo. Šumanka tak pro většinu lidí zůstala obyčejnou židlí z paneláku.
Pověst nábytku z té doby se měnila pomalu. Zakladatel pražské renovátorské dílny Nanovo Adam Karásek vzpomíná, že když s firmou začínal, lidé mu vyčítali, že prodejem takových kusů propaguje komunismus.
Přečtěte si také: Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska Nábytek, za jehož prodej si renovátoři kdysi vyslechli výčitky, dnes po opravě znovu nachází kupce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dnes po nábytku z té doby často sahají vnuci původních majitelů, kteří k němu žádný odpor nemají. Designérům se líbí, jak pečlivě byly tyhle kusy vyrobené a jak dobře vypadají. K tomu přidávají ekologický argument, protože opravený starý kus zatíží přírodu méně než nová židle z masové výroby.
Zdroje: https://www.olomoucdesigndays.cz/antonin-suman-hlavni-osobnost-povalecneho-ohybaneho-nabytku/, https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/antonin-suman-hlavni-osobnost-povalecneho-ohybaneho-nabytku-na-veletrhu-mobitex-2025, https://www.tiscali.cz/retro-nabytek-z-60-let-stoji-na-bazarech-tisice-korun-cenu-zene-nahoru-dyha-z-masivniho-dreva-kterou-prumysl-nahradil-folii-785065, https://cc.cz/nabytek-po-babicce-muze-mit-hodnotu-i-desitek-tisic-nanovo-si-na-jeho-renovaci-postavilo-uspesny-byznys/, https://www.tugendhat.eu/en/akce/lecture-hofman-suman-macek-figures-of-post-war-bentwood-furniture/, https://www.e15.cz/radce/ikonicky-nabytek-60-a-70-let-slavi-navrat-1424570, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/zidle-sumanka-sberatelstvi/