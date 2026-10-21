Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut

Jakmile se na kuchyňské lince objeví dýně, většina z nás automaticky sáhne po hrnci a vývaru. Krémová polévka je sázka na jistotu, jenže po třetím talíři nadšení u stolu opadá. Ze stejné dýně se přitom dá s několika běžnými surovinami upéct voňavá buchta, na kterou se celá rodina sejde v kuchyni. Stačí k ní jedna dýně, dvě vejce a půl hodiny v troubě.
Jestli plech opravdu zmizí za deset minut, záleží hlavně na tom, kolik strávníků se kolem něj seběhne. Recept je ale tak nenáročný, že ho zvládne i člověk, který jinak peče jen na Vánoce.
Dýni stačí nastrouhat
Na tomhle koláči je nejpříjemnější, že dýni nemusíte předem vařit ani péct. Do litého těsta jde syrová a najemno nastrouhaná, takže odpadá mixování i čekání, až pyré vychladne. Během pečení dužina změkne a buchta zůstane vláčná.
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Dýni stačí umýt, rozkrojit napůl a lžící z ní vyškrábat jádřinec se semínky. Pak ji nastrouhejte na jemné straně struhadla, aby se v těstě pěkně rozplynula a nezůstávaly v něm tuhé nudličky. Strouhání je na celé přípravě nejpracnější krok, zbytek zabere jen pár minut.
Ostatní složky těsta jsou obyčejné suroviny ze spíže. Mouku, cukr, olej a mléko spojí dvě vejce a celé se to smíchá dřív, než se stihne rozehřát trouba.
Recept na jeden plech
Na běžný plech počítejte s těmito surovinami:
300 gramů nastrouhané dýně, dvě vejce, 250 gramů polohrubé mouky, 250 gramů moučkového cukru, sáček prášku do pečiva, 100 mililitrů oleje, 100 mililitrů mléka, špetka soli a skořice, půl lžičky mletého zázvoru, hrst nasekaných vlašských ořechů. Přečtěte si také: Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den
Kdo ořechy doma nejí, klidně je vynechá.
Postup je následující:
Mouku, cukr, prášek do pečiva, sůl a koření promíchejte v míse lžící, aby se koření rovnoměrně rozložilo. Do druhé nádoby rozklepněte vejce, přilijte olej s mlékem a rozmíchejte je dohladka. Tekutou směs vlijte k sypké, krátce promíchejte a nakonec do těsta zapracujte nastrouhanou dýni a ořechy. Plech vymažte máslem, vysypte moukou a těsto na něm rozetřete.
Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C zhruba půl hodiny. Jestli je buchta hotová, poznáte podle špejle, která po zapíchnutí vyjde čistá. Pak ji nechte na plechu vychladnout, teprve potom se dobře krájí.
Jakou dýni koupit
Na strouhání se nejlépe hodí oranžová Hokkaido. Její dužina je hutná a bohatá na škrob a buchtě dodá sytě oranžovou barvu. Slupka je tak tenká, že v troubě změkne spolu s dužinou, a dýni proto loupat nemusíte.
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Poslouží i máslová dýně, kterou poznáte podle protáhlého tvaru s baňatým spodkem. Kůru má tvrdou, proto ji před strouháním sloupněte škrabkou. Odměnou je jemná dužina, která se v těstě beze stopy rozplyne.
Hokkaido se do těsta strouhá i se slupkou, tvrdou kůru máslové dýně je lepší předem sloupnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Dýně Dužina Slupka Hokkaido hutná, škrobnatá tenká, v troubě změkne, loupat ji netřeba Máslová jemná, v těstě se rozplyne tvrdá, před strouháním sloupnout škrabkou Čím buchtu ozdobit
Vychladlá buchta se obejde i bez ozdob, ale s polevou z rozpuštěné čokolády působí slavnostněji. Kdo má raději svěží chuť, může povrch potřít krémem ze smetanového sýra ušlehaného s trochou cukru. Krém i polevu natírejte až na úplně vychladlou buchtu a pak ji nechte chvíli v lednici, aby ozdoba ztuhla. Obě varianty se dají připravit, zatímco buchta chladne na lince.
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Skořice a zázvor v těstě dýni krásně zvýrazní a podzimní vůni dotáhnou ořechy. Už při pečení buchta provoní celou kuchyni.
Co se zbytkem dýně
Pokud vám z dýně ještě kus zbude, upečte si z něj pyré do zásoby. Kousky dýně Hokkaido bez semínek klidně i se slupkou rozložte na plech a v troubě rozpálené na 180 °C je nechte 30 až 45 minut, až půjdou rozmačkat lžící. Ještě teplé je tyčovým mixérem rozmělněte na hustou kaši.
Hotovou kaši zamrazte po menších dávkách, abyste pak nemuseli rozmrazovat celou zásobu. Poslouží při dalším vaření i pečení a příští krémová polévka bude na stole o poznání rychleji.
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Zdroje: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471353-dynova-sezona-zacina-vyzkousejte-tyto-zarucene-recepty-tipy, https://www.rohlik.cz/tema/dynovy-kolac-recept, https://www.rohlik.cz/tema/druhy-dyni-pruvodce, https://forbes.cz/nadychane-dynove-buchty-zelenina-jim-doda-krasnou-barvu-i-skvelou-chut/, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/recepty/dynovy-chlebik, https://vikendovepeceni.cz/wp-content/uploads/2024/10/DYNOVE-REZY.pdf, https://www.skrblik.cz/navod/jak-pripravit-dyni/