Starlink čelí sérii sabotáží. Útočníci udeřili už ve třetí evropské zemi

Starlink čelí sérii sabotáží. Útočníci udeřili už ve třetí evropské zemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starlink čelí sérii sabotáží. Útočníci udeřili už ve třetí evropské zemiZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 21.10.2026 05:00
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