Video: Rakev Jiřího Štěpničky vynášejí z Národního divadla: Rodina, kolegové i fanoušci se loučí v slzách

Video: Rakev Jiřího Štěpničky vynášejí z Národního divadla: Rodina, kolegové i fanoušci se loučí v slzáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rakev s Jiřím Štěpničkou vynaší z Národního divadla.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 20.10.2026 10:48
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