Půda po bazalce uvolňuje látky, které česnek doslova zabijí. Dalších 5 míst, kam ho zkušení zahrádkáři nikdy nezasadí

Zimní česnek, odolná a chutná plodina, může být cenným doplňkem vaší zahrady. Úspěšnost sklizně však
významně závisí na tom, kam ho zasadíte. Ne všechna místa jsou pro zimní česnek vhodná a některá mohou vést dokonce k opravdu špatné sklizni. Co se tedy vyplatí zaručeně pohlídat? Nízko položené plochy se špatným odvodněním
Nejhorším místem pro výsadbu zimního česneku jsou nízko položené oblasti náchylné k hromadění vody během podzimního a jarního období.
Nadměrná vlhkost může vést k hnilobě a špatnému vývoji cibulí. Chcete-li zajistit úspěšnou úrodu česneku, vyberte místo s dobrou drenáží. Pokud má vaše zahrada sklon k zaplavování, zvažte použití zvýšených záhonů nebo instalaci kvalitního odvodňovacího systému. Zastíněné oblasti se také nehodí
Mnoho zahrádkářů dělá chybu, když česnek vysazuje na zastíněných místech, což vede ke slabému růstu a nedostatečně vyvinutým cibulím.
Česnek vyžaduje plné slunce, aby se mu dobře dařilo. Vybírejte pro místa, na která dopadá dostatek slunečního světla po celý den. Česnek nesázejte pod stromy nebo do stínu vysokých staveb. Půda po pěstování bazalky
Výsadba zimního česneku do půdy, která byla dříve použita pro pěstování
bazalky, fenyklu nebo některých druhů salátu, může být pro jeho růst rovněž škodlivá. Tyto rostliny uvolňují do půdy látky, které brání normálnímu vývoji cibulovitých plodin, jako je právě česnek. Půda může obsahovat chemické látky, které brání česneku absorbovat živiny a prospívat. Zdroj fotografie: Pixabay Česnek kuchyňský (Allium sativum) má pověst poměrně nenáročné plodiny, které se bude dařit absolutně kdekoli a za všech okolností Přesazování ihned po sklizni
Jednou z častých chyb začínajících zahrádkářů je pokušení zasadit česnek na stejné místo, kde byla právě sklizena předchozí úroda.
Tento postup však může půdu ochudit o důležité živiny a zvýšit riziko výskytu některých onemocnění. Abyste zajistili úspěšné pěstování česneku, dodržujte střídání plodin a mezi nimi zasévejte krycí plodiny (například zelené hnojení), které doplní úrodnost půdy. Před opětovnou výsadbou česneku na stejné místo vyčkejte alespoň dva roky. Výsadba po kořenových plodinách (mrkev, řepa atd.)
Střídání plodin je základním principem zahradničení. Po sklizni okopanin, jako je mrkev, řepa nebo brambory, není vhodné do stejné půdy ihned vysazovat ozimý česnek. Kořenové plodiny vyčerpávají z půdy některé specifické živiny, které česnek potřebuje pro svůj růst.
Zdroj fotografie: Pixabay I česnek umí být velmi náročnou zeleninou – pokud ho vysadíte na špatné místo, tak vám v příštím roce poroste jen špatně nebo vůbec ne
Chcete-li tento problém zmírnit, pak dejte přednost vysazení česneku po některých nadzemních plodinách, jako jsou například
dýně, cukety, kopr, zelí, okurky nebo hrách. Pokud musíte česnek vysadit po nevhodných předchůdcích, připravte půdu doplněním organominerálních hnojiv (ošetření proveďte alespoň dva týdny před výsadbou).
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři