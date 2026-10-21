Coca-Cola za 30 Kč změní domácí hranolky k nepoznání. Karamelizace cukrů vytvoří kůrku, jakou běžným smažením nedostanete

Virální trik z kuchařských webů vypadá jako vtip, dokud nepadne první várka do oleje. Brambory nakrájené na tyčinky deset minut odpočívají v Coca-Cole, pak se slijí, pečlivě osuší, obalí škrobem a jdou do oleje rozehřátého na 180 °C. Za tři až čtyři minuty z pánve vylézají hranolky s lesklou, do bronzova zbarvenou slupkou, která při skousnutí zřetelně křupne. Po Cole přitom skoro nechutnají. Spočítali jsme, kolik taková příloha stojí v českých obchodech, porovnali ji s ledovou vodou, octem i horkovzdušnou fritézou a zjistili, proč Coca-Cola Zero stejné kouzlo nezopakuje.
Proč hranolky v Coca-Cole zezlátnou rychleji: cukr, kyselina a horký olej
Celý fígl stojí na složení nápoje. Podle oficiálního profilu Coca-Cola Original Taste obsahuje česká verze 11,2 gramu cukrů na 100 mililitrů. Sladí ji fruktózo-glukózový sirup a kyselou chuť jí dává kyselina fosforečná. V celé lahvi o objemu 1,5 litru je tak 168 gramů cukru. Na bramborách po slití samozřejmě zůstane jen nepatrný zlomek. I ten však stačí.
Při smažení v rozmezí zhruba 140 až 180 °C se na povrchu hranolky odehrává několik dějů současně. Z vnější vrstvy se odpařuje voda, škrob želatinizuje a cukry s bílkovinami vstupují do Maillardových reakcí, které jídlu dodávají hnědou barvu i opečenou vůni. V běžné řeči se tomu říká karamelizace. Odborný přehled o smažení v oleji v časopise International Journal of Food Science and Technology popisuje právě tuto souhru vysušení, želatinizace a zhnědnutí jako základ kůrky.
Odborná literatura také dokládá, že barva hranolků přímo závisí na množství redukujících cukrů na povrchu, na teplotě a na době smažení. Více cukru znamená rychlejší zlatavý odstín. Cola tedy funguje jako akcelerátor.
Druhou polovinu práce odvede kukuřičný škrob. Na mírně lepkavém, sladkokyselém povrchu se po osušení drží lépe než na suché bramboře. V horkém oleji pak vytvoří tenký křehký plášť. Obyčejné smažení syrových tyčinek spoléhá jen na přirozený povrch brambory a nijak neovlivňuje, kolik škrobu, cukru a vody na něm zrovna je. Proto bývá výsledek nevyrovnaný: jednou bledý, jindy gumový.
Recept na hranolky v cole: brambory typu B, kukuřičný škrob a 180 °C
Postup se dostal do oběhu přes recept
That Recipe. Odtud se rozšířil po českých webech v různých úpravách. Domácí verze, se kterou pracujeme my, vypadá takto: 700 g brambor varného typu B, oloupaných a nakrájených na tyčinky silné asi 6 mm 1,5 l Coca-Coly, aby brambory zcela ponořila 50 g kukuřičného škrobu zhruba 500 ml oleje na smažení, ideálně řepkového sůl na závěr
Brambory zalijte colou a nechte je v ní deset minut. Pak je slijte a osušte, a to důkladně. Rozložte je na utěrku nebo papírové ubrousky a otřete každý kus, protože voda je nepřítelem křupavosti. Suché tyčinky promíchejte se škrobem tak, aby je pokryla jen tenká, rovnoměrná vrstva. Smažte po menších dávkách v oleji rozehřátém na 180 °C tři až čtyři minuty. Hotové hranolky nechte okapat na papíře a solte je hned, dokud jsou horké. Nápoj žádnou sůl neobsahuje, takže chuť dotváří až tento poslední krok.
Na výběru brambor záleží víc, než se zdá. Do typu B patří podle Národního zdravotnického informačního portálu slabě až středně moučnaté odrůdy, například Agria, Marabel, Laura, Kobra nebo Finka. Konzumní pozdní brambory musí mít podle pravidel SZPI na obalu uvedenou odrůdu i varný typ. Hledejte tedy přímo nápis „varný typ B“ nebo označení „přílohové“. Barva slupky podle Výzkumného ústavu bramborářského o varném typu nic nevypovídá.
Stejně důležitá je jednotná tloušťka. Tenké kousky ve sladkém obalu zčernají dřív, než ty silné uvnitř změknou. Šest milimetrů je osvědčený kompromis mezi kůrkou a nadýchaným středem.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kolik stojí porce hranolků v cole v roce 2026
Ceny jsme ověřili v říjnu 2026 v českých online obchodech:
Surovina Balení a cena Spotřeba v receptu Náklad Coca-Cola (Tesco) 1,5 l za 44,90 Kč celá lahev 44,90 Kč Brambory typu B (Rohlík) 2 kg za 49,90 Kč 700 g 17,47 Kč Řepkový olej (Tesco) 1 l za 44,90 Kč 500 ml 22,45 Kč Celkem 84,82 Kč
Ze 700 gramů brambor vyjdou zhruba tři vydatné porce nebo čtyři skromnější přílohové. Jedna velká porce tedy stojí kolem 28 Kč. Je to výpočet s rezervou, protože v tabulce figuruje celý půllitr oleje, ačkoli brambory z něj do sebe nasají jen menší část. Zbytek lze po vychladnutí přecedit a ještě jednou použít. Kukuřičný škrob a sůl rozpočet navýší jen o drobné, protože z balení ubude jen pár lžic.
Pro srovnání: porce hranolků ve fastfoodu dnes vyjde několikanásobně dráž.
Cola, ledová voda, ocet, nebo horkovzdušná fritéza?
Colová lázeň má několik konkurentů. Každý z nich vyniká v něčem jiném.
Ledová voda je nejjednodušší a nejlevnější. Odplaví část povrchového škrobu a cukrů a studie publikovaná v databázi PubMed Central ukázala, že namáčení ve studené vodě po dobu 15, 60 a 120 minut snižuje obsah akrylamidu v domácích hranolkách. Barva ale zůstává světlejší a kůrka střídmější.
Předvaření s octem a dvojí smažení propaguje kuchař J. Kenji López-Alt na webu Serious Eats. Kyselina zpomaluje rozpad pektinu, takže hranolky drží tvar, a povrch se pokryje drobnými křupavými puchýřky. Výsledek se nejvíc blíží fastfoodu. Zabere ovšem mnohem víc času a nádobí. Kromě vaření a dvou smažení počítá i s mezikrokem vychlazení či zmrazení. Mimochodem, právě tady se ukazuje, že kyselina je užitečná i sama o sobě. Cola ji nabízí rovnou spolu s cukrem.
Horkovzdušná fritéza ušetří olej, ale výsledek bude spíš pečený než fritovaný. Autor původního colového receptu sám přiznává, že tuto variantu nezkoušel.
Podle nás je cola nejrychlejší cestou k efektní barvě. Nabízí deset minut namáčení místo hodiny přípravy a jedno smažení místo dvou.
Co ostatní nápoje? Rozhoduje obsah cukru:
Coca-Cola Original: 11,2 g cukru na 100 ml, nejsilnější efekt Kofola Original: 8 g na 100 ml, hnědnutí podobné, aroma bylinkovější Pepsi: 7 g na 100 ml a k tomu sladidla, zezlátnutí bude mírnější Coca-Cola Zero: 0 g cukru, sladidla do Maillardových reakcí nevstoupí
Bezcukerná verze tak přichází o hlavní tahoun zhnědnutí. Kyselina v ní zůstane, ale křupavost by musel nést samotný škrob a teplota oleje. Na hranolky proto sáhněte po klasické červené plechovce, nikoli po černé.
Jak hranolky ze sladké lázně nespálit
Cukr urychluje zhnědnutí. Tatáž vlastnost, která dělá trik atraktivním, ale může várku i zničit. Serious Eats upozorňuje, že při nadbytku jednoduchých cukrů hranolka ztmavne dřív, než stihne zkřupnout. Několik zásad proto pomůže:
Sušte bez kompromisů. Kapky coly na povrchu v oleji prskají a spalují se nejdřív. Škrobu jen tenký závoj. Silná vrstva se v oleji odlupuje a připaluje. Malé dávky. Přeplněná pánev ochladí olej a hranolky se místo smažení začnou vařit a nasáknou olejem. Teploměr se vyplatí. Držte olej mezi 175 a 180 °C a vytahujte hranolky už ve chvíli, kdy jsou zlatavé. Za pár vteřin na papíře ještě dotmavnou.
Použitou colu po namáčení slijte a vylijte. Obsahuje vyplavený škrob i nečistoty ze syrových brambor, takže do sklenice ani zpátky do lahve nepatří. S olejem je to podobné. Čistý olej lze přecedit přes síto, uložit do uzavřené neprůhledné nádoby a krátce znovu využít. Pokud ale ztmavl, zapáchá nebo pění, skončí v nádobě na tříděný odpad. Olej se zbytky připáleného cukru stárne rychleji než po obyčejných bramborách.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková