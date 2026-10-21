Vysoké podpatky mizí z ulic a nahrazuje je obuv, kterou by většina žen ještě před rokem odmítla nosit na veřejnosti

Ještě během roku 2025 by je řada žen odbyla jedním slovem: babičkovské. Kulatá špička, pásek přes nárt, decentní přezka, podpatek sotva na dva prsty. Boty, které vám prodavačka nabídne, když se zeptáte na „něco pohodlného na celý den“. Na přelomu zimy a jara 2026 se ale tytéž siluety objevují ve stylingových rubrikách Vogue, Glamour i Who What Wear jako elegantní náhrada jehel. Prodejní čísla naznačují, že nejde jen o hru módních redaktorek. Babiččiny boty nabízejí kompromis, po kterém ženy dlouho volaly: upravený, ženský vzhled, který si neúčtuje puchýře.
Babiččiny boty: od nálepky usedlosti k objektu touhy
Co si pod pojmem představit? Britský Vogue v létě 2025 popsal „granny shoes“ (babiččiny boty) jako ustálený internetový výraz pro pohodlnou obuv, která se nebojí působit až ortopedicky. Glamour o pár měsíců později vyjmenoval konkrétní typy: nízké lodičky na krátkém blokovém podpatku, mokasíny s podpatkem, Mary Jane a baleríny s mandlovou špičkou. Společné mají uzavřenou špičku, vyšší krytí nártu a pevnou patu.
Nejznámějším zástupcem jsou Mary Jane. Slovník Collins je definuje jako ploché nebo nízké dámské boty s kulatou špičkou a páskem přes nárt. Právě ten pásek kdysi patřil k dětským botičkám a ke střevícům starších dam. Dnes z něj vyrostl rozpoznávací znak celé vlny.
Proměnu vnímání shrnul Glamour s nadsázkou: boty, které dřív evokovaly bingo a bonbony v kabelce, se staly předmětem touhy žen, jež hledají klidný, nenápadně luxusní vzhled. Kouzlo tkví v detailu. Kvalitní kůže, střídmé proporce a lak dělají z „rozumné“ boty promyšlenou volbu. Retro tvar tu funguje jako stylová citace a o věku nositelky nevypovídá nic.
Jehly ztrácejí půdu pod nohama, čísla to potvrzují
Nejsilnější argument přichází z obchodní statistiky. Analýza
Business of Fashion uvádí, že prodej klasických jehel v roce 2024 meziročně spadl o 12 procent. Kategorie podpatků se přitom přeskupuje: posilují nízké tenké podpatky (kitten heel), široké blokové podpatky a klíny, a vedle nich baleríny a mokasíny.
Kořeny odklonu sahají hlouběji. Už v uplynulém desetiletí odváděla ženy od každodenních jehel horečka tenisek a streetwear. Pandemie pak zasadila ránu, ze které se vysoké podpatky dodnes nevzpamatovaly. Podle dat Circany, na která se BoF odvolává, se jejich prodej ve druhém čtvrtletí 2020 propadl o 65 procent. Kanceláře se sice znovu zaplnily, jenže s volnějšími pravidly oblékání.
Svou roli hrají i kalhoty. Široké džíny a volné střihy s tenkou jehlou příliš neladí. BoF poznamenává, že současné siluety lépe pracují s nízkým podpatkem, balerínou, dřevákem nebo štíhlou teniskou. Obraz vrcholné ženskosti na desetícentimetrových podpatcích podle magazínu prostě přestal oslovovat.
Čerstvější signál dodává
Circana za první čtvrtletí 2026. Na americkém trhu se nejlépe daří obuvi pro každodenní nošení, pohodlí a různorodé příležitosti. Mezi módními siluetami analytici vyzdvihují baleríny, nazouváky bez paty a dřeváky, tedy boty, které balancují mezi ležérností a upraveností. Přesně do tohoto prostoru babiččiny boty míří. Kodaň, Milán a hvězdy: kdo z rozumných bot udělal módu
Trend nevznikl v jedné dílně ani na jedné přehlídce. Spíš se poskládal z mozaiky. Vogue v lednu 2025 zařadil baleríny mezi nejvýraznější prvky pouličního stylu na kodaňském týdnu módy. Glamour v srpnu téhož roku z dánské metropole hlásil převahu ženské obuvi včetně Mary Jane a nízkých tenkých podpatků. Kodaň přitom patří k místům, odkud se praktická elegance šíří do zbytku Evropy nejochotněji.
Milán přispěl přehlídkovým stylingem. Glamour jako ukázku mokasínů na podpatku uváděl MM6 Maison Margiela z tamního týdne módy. Na obuv, kterou by dřív nikdo nespojoval s haute couture, se najednou mířily objektivy fotografů.
Zbytek obstaraly známé tváře. Glamour postavil svůj zimní text na Dakotě Johnson, u balerín zmiňuje Kendall Jenner. Britský Vogue pak příbuznou „dědečkovskou“ estetiku ilustroval na Alexe Chung či Harrym Stylesovi. Celebrity tu působí hlavně stylingem: ukazují, že pásek přes nárt snese kombinaci s volnými džínami a sakem, aniž by outfit zestárl o třicet let.
Jak nosit Mary Jane a mokasíny, aby nepůsobily usedle
Klíčem je kontrast. Starosvětská bota potřebuje moderní protiváhu, jinak hrozí, že celek sklouzne do kostýmu. Glamour radí kombinovat nízké lodičky a mokasíny s rovnými či širokými džínami, Mary Jane s ponožkami, volnými kalhotami a přiléhavějším svrškem. Bota pak působí záměrně, nikoli strnule. Who What Wear přidává, že uzavřený nízký podpatek dodá uhlazenost i obyčejné denní uniformě a hodí se dokonce na sváteční zimní večírky.
Pro rychlou orientaci:
Typ boty Poznávací znak S čím ladí Mary Jane pásek přes nárt, kulatá špička volné džíny, ponožky, úplet Mokasín s podpatkem nízký blok, často střapce či přezka cigaretové nebo soudkové džíny, sako Nízká lodička uzavřená špička, vysoký nárt, krátký podpatek široké kalhoty, trenčkot Pevná balerína zpevněná pata, mandlová špička midi sukně, bílá košile
Při výběru rozhoduje konstrukce. Harvard Health Publishing doporučuje pro pohodlí nízký podpatek, ideálně do zhruba dvou centimetrů, širokou polstrovanou patu, prostornější špičku a podrážku, která tlumí došlap. Měkká kůže nebo semiš se noze přizpůsobí rychleji než tuhý syntetický materiál. Pozor ovšem na přehnanou poddajnost: příliš měkká, beztvará bota začne připomínat papuče a místo kanceláře evokuje obývák.
Barevně sázejte na černou, čokoládově hnědou, vínovou a krémovou. Lak dodá večerní lesk, semiš zase podzimní a zimní hloubku.
A co s jehlami v botníku? Nechte je tam. I BoF upozorňuje, že podpatky jako kategorie nezmizely, jen se proměnily. Rozumná strategie pro rok 2026 vypadá takto: vysoké lodičky na svatbu, ples či večerní premiéru, nízký uzavřený pár do práce, do města, do tramvaje a na cesty.
Kolik stojí babiččiny boty v českých obchodech
Za trendem nemusíte do Kodaně ani k luxusním značkám. Odpovídající modely mají v nabídce běžné řetězce.
Za ra aktuálně prodává kožené baleríny na podpatku i ploché kožené baleríny shodně za 1 299 Kč, kožené mokasíny se střapci za 1 599 Kč a kotníčkové boty na tenkém podpatku za 999 Kč. Reserved má v e-shopu samostatnou kategorii mokasínů a balerín, kde najdete kožené i semišové varianty. Ve výprodejích lze podobné páry ulovit i za několik stovek korun.
Kde je v Česku uvidíte nejčastěji? Dá se čekat, že hlavně tam, kde se elegance potkává s pohybem: v kancelářích, na pracovních schůzkách, v kavárnách a při přesunech městskou hromadnou dopravou. Právě v tuzemských podmínkách, s dlažebními kostkami, schody do metra a tramvajovými kolejemi, dává stabilní podpatek ještě větší smysl než na hladkých bulvárech. Podle nás je to nejpraktičtější módní investice sezóny: pár, který zvládne poradu v devět i večeři v osm, bez náhradních bot v kabelce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková