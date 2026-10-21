Tohle nosí každá Italka po 60 místo svetru. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Říjnová rána bývají studená a ruka ve skříni automaticky hledá tlustý svetr. Italské módní poradny pro zralé ženy ale v tuhle dobu doporučují jiný kus oblečení. Leckterá žena ho u nás v obchodě mine bez povšimnutí, a přitom dokáže s postavou udělat malé kouzlo.
Dlouhá vesta jako italský trumf
Řeč je o vestě bez rukávů, které Italové říkají gilet. Tamní módní weby ji loni na podzim zařadily mezi hlavní kousky sezony a letos v zimě o ní psaly jako o věci, bez které se šatník neobejde. S vestou počítají i italské rady pro ženy po padesátce, které ji doporučují jako vrstvu přes košili nebo halenku. Kdo chce postavu opticky protáhnout, sáhne po dlouhé pletené variantě.
Že ji část žen u nás odmítá, má pochopitelný důvod. Bez rukávů působí jako oblečení napůl, které zahřeje jen trup. Právě tahle vlastnost z ní ale dělá šikovnou náhradu svetru.
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Vesta zahřeje záda, hrudník i břicho. Vlna a kašmír hřejí dobře i v jemné pletenině, takže vesta pod kabátem nikde netlačí a nepřidá na objemu. Když venku tolik nemrzne, kabát může zůstat doma a vesta stačí sama.
Pod vestu se hodí:
jemná halenka s límečkem, triko s dlouhým rukávem, tenký rolák, v chladnějším počasí klidně i lehký svetr.
Paže tak zůstanou zakryté a trup dostane vrstvu navíc. Kdo přes den střídá vytopenou kancelář nebo obchod s ulicí, ocení, že se taková sestava dá snadno přizpůsobit teplotě.
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Deset kilogramů samozřejmě žádné oblečení z pasu neodstraní. Postava se mění jen pro oko, a to díky jednoduchému klamu. Svislé čáry v oblečení postavu prodlužují a vodorovné ji rozšiřují, ať jde o švy, pruhy nebo okraje jednotlivých kusů. Vyplatí se tedy, když od ramen dolů vede co nejdelší nepřerušený tah. Čím méně ho přetínají pásky, lemy a barevné přechody, tím vyšší a štíhlejší postava působí. Stylistka Penelope Whiteley, která píše pro web Sixty and Me, na tom staví slib, že dobře oblečená žena po šedesátce vypadá o několik kilogramů lehčí.
Rozepnutá dlouhá vesta vytvoří po obou stranách trupu takové svislé linie hned dvě. Pohled po nich sklouzne shora dolů a v pase se nezastaví. Volný úplet navíc zahalí bříško, a proto stylistky dlouhé rozepnuté vrstvy doporučují hlavně ženám, kterým se kilogramy po padesátce ukládají kolem pasu.
Délka rozhoduje
Aby trik fungoval, musí vesta zakrýt boky a skončit až pod jejich nejširším místem. Lem, který končí přesně v nejširší partii, na ni naopak upozorní a postavu rozšíří. Při zkoušení se proto vyplatí postavit se k zrcadlu bokem a podívat se, kde přesně vesta končí.
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Pozornost si zaslouží i výstřih. Vesta s výstřihem do V prodlouží krk a celou siluetu ještě o kousek protáhne.
Pod vestu jednu barvu
Ještě víc pomůže, když kalhoty i vršek pod vestou mají jednu barvu nebo několik odstínů téhož tónu. Z postavy pak vznikne souvislý sloupec bez vodorovných předělů a vesta přes něj přidá svislé hrany. Vyplatí se sáhnout po tmavších odstínech, které samy působí štíhleji, třeba po tmavě modré, lahvově zelené nebo lilkově fialové. Dobře vypadají například lahvově zelené kalhoty s rovnými nohavicemi, k nim jemná halenka v téže barvě a přes ně vesta o pár odstínů světlejší.
Sestava pod vestou funguje nejlépe střídmá, tedy hladké látky v klidných barvách a co nejméně vrstev. Vodorovné pruhy se pod vestu nehodí, protože postavu rozšiřují.
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Na čem záleží Co postavu protáhne Co ji rozšíří Linie souvislá linie shora dolů od ramen až k lemu, například hrany rozepnuté vesty vodorovné linie, které postavu přetínají Délka vesty lem až pod nejširším místem boků lem přesně v nejširší partii Oblečení pod vestou jedna barva nebo několik odstínů téhož tónu, bez výrazných vzorů vodorovné pruhy Vestu vyzkoušejte už na ramínku
Jak bude vesta na postavě splývat, se dá odhadnout už v obchodě. Stačí ji nechat volně viset na ramínku a podívat se, jestli lem padá měkce, nebo jestli úplet drží vlastní tvar a od ramínka odstává.
Jak bude vesta splývat na postavě, prozradí už pohled na ramínko v obchodě. Ilustrační foto. Zdroj: Kampus Production / Pexels.
Vesta z hrubé, pevné pleteniny si svůj tvar podrží i na těle a postavu tím opticky zvětší. Lépe dopadne jemná pletenina, která se lehce přimkne k tělu a přitom zůstane volná. Na etiketě stojí za pozornost merino, které italské rady chválí za to, že zahřeje i v tenké vrstvě.
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Zdroje: https://sixtyandme.com/look-taller-slimmer/, https://sixtyandme.com/?p=45485, https://www.weightwatchers.com/ca/en/blog/how-dress-5-pounds-lighter, https://www.novinky.cz/clanek/zena-jak-schovat-vetsi-brisko-rychle-stylingove-tipy-bez-diety-40015477, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-zamilujte-si-stylove-a-funkcni-vesty-trend-letosniho-roku-40339697, https://www.johnlewis.com/content/fashion/women/winter-layering-tips-gilet, https://www.ilgiornale.it/news/over/sembrare-pi-alta-e-slanciata-loutfit-monocolore-trucco-chic-2592686.html, https://dilei.it/moda/belen-rodriguez-gilet-tendenze-moda-inverno-2026/2106541/amp/, https://www.fanpage.it/stile-e-trend/moda/come-abbinare-i-6-capi-di-tendenza-per-lautunno-2026-le-combo-perfette-e-i-consigli-della-stylist/, https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/come-vestirsi-dopo-i-50-anni-per-slanciare-la-figura.html