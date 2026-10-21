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Tohle nosí každá Italka po 60 místo svetru. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

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Říjnová rána bývají studená a ruka ve skříni automaticky hledá tlustý svetr. […]
Tohle nosí každá Italka po 60 místo svetru. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Tohle nosí každá Italka po 60 místo svetru. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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