Mokré prádlo na radiátoru uvolní do vzduchu až 5 litrů vody do vzduchu. Vyhnout by se mu měli astmatici a alergici

Představte si pětilitrový kanystr plný vody. Převrátíte ho a obsah necháte volně vypařit do místnosti. Přesně to se děje pokaždé, když pověsíte vyždímané prádlo na radiátor a zavřete za sebou dveře. Vlhkost stoupá, usazuje se na oknech, v rozích, za skříněmi. A vy mezitím přitopíte, protože vám připadá, že radiátor hřeje slabě. Hřeje skutečně slabě, jenže příčinou je právě ten ručník přehozený přes žebra topení. Vzniká tak trojitý problém: víc vlhkosti, horší vytápění a zhoršený vzduch pro každého, kdo v bytě dýchá.
Pět litrů páry z jedné várky: odkud se ta vlhkost bere?
Číslo „zhruba pět litrů“ pochází z britských municipálních studií, které mapovaly zdroje domácí vlhkosti. Wandsworth Council uvádí 5,1 litru na jednu dávku prádla sušenou v interiéru, obdobně pracuje s hodnotou
New-Builds. Důležité upřesnění: nejde o denní průměr celé domácnosti, ale o objem vody, který se uvolní z jednoho vyprání. Rodina, která pere ob den, tedy do bytu vypustí deset až patnáct litrů vodní páry týdně jen ze sušení.
Mechanika je přímočará. Voda z textilu přechází do plynné fáze, relativní vlhkost v místnosti stoupá. Jakmile nasycený vzduch narazí na chladnější povrch (okenní rám, vnější zeď, roh za pohovkou), kondenzuje. Kapky na skle jsou první viditelný signál. Ty neviditelné, vsáklé do omítky nebo tapety, bývají horší. Při opakování se na vlhkých místech usadí plísňové kolonie, barva se začne odlupovat a omítka měkne.
Proč zakrytý radiátor topí hůř a kotel běží déle
Radiátor předává teplo dvěma cestami: sáláním a konvekcí, tedy prouděním ohřátého vzduchu vzhůru podél žeber. Mokré prádlo přehozené přes topné těleso obě cesty zablokuje. Podle Viessmann zakrytí radiátoru snižuje jeho účinnost a zároveň mate termostatický ventil. Ten měří teplotu ve svém bezprostředním okolí, a pod vrstvou vlhké bavlny registruje přehřáté mikroprostředí. Ventil tedy přiškrtí průtok dřív, než se místnost skutečně prohřeje.
Výsledek? Byt zůstává chladnější, termostat na zdi volá po dalším teple, kotel nabíhá znovu. Platíte za vytápění vzduchu, který jste si sami nasytili vlhkostí. A právě vlhký vzduch se ohřívá obtížněji než suchý; jak upozorňuje Wandsworth Council, suchý chladný vzduch je levnější znovu prohřát než teplý vlhký.
Foto: Pixabay Zdravotní rizika pro astmatiky, alergiky i zdravé dospělé
Světová zdravotnická organizace ve svých
směrnicích pro kvalitu vnitřního ovzduší spojuje vlhké a plesnivé prostředí s vyšším výskytem respiračních obtíží, alergických reakcí a astmatických záchvatů. Americké CDC jde ještě dál: vdechování plísňových spor může vyvolat astmatický záchvat i u člověka, který na plísně alergii nemá. Doporučený strop domácí vlhkosti? Maximálně 50 %. Při dlouhodobém překročení 70 % se plísně podle britských hygienických materiálů začínají aktivně množit.
Pro citlivé skupiny (malé děti, seniory, chronicky nemocné) může být problém znatelný už po hodinách pobytu v zatuchlé místnosti. U zdravých dospělých se potíže kumulují pozvolněji, ale pravidelné sušení v ložnici nebo obývacím pokoji bez větrání vytváří podmínky, které
Státní zdravotní ústav označuje za rizikové. Panelákový byt jako ideální past na vlhkost
České panelové domy s plastovými okny a omezenou přirozenou výměnou vzduchu představují prostředí, kde se všechny zmíněné faktory násobí. Těsnější rámy drží teplo, ale současně brání úniku vlhkosti. Tepelné mosty v rozích a kolem oken nabízejí chladné plochy, na nichž pára ochotně kondenzuje. Nábytek přisunutý ke stěně omezuje proudění a vytváří skryté kapsy, kde se vlhkost drží týdny.
Energetická poradna
EKIS při MPO doporučuje v takových bytech rychlé intenzivní větrání: otevřít protilehlá okna na pět až patnáct minut, ideálně několikrát denně. Trvalé pootevření ventilačky označuje za nevhodné, vzduch se vyměňuje pomalu a mezitím uniká drahé teplo. Krátký průvan naopak vymění vlhký vzduch za suchý venkovní a radiátor ho pak ohřeje efektivněji. Praktické alternativy od sedmdesáti korun po tisíce
Kdo nechce nebo nemůže investovat do sušičky, má stále několik rozumných variant:
Radiátorový závěsný sušák – kovová konstrukce zavěšená nad topením s mezerou pro proudění vzduchu. Sušák v oddělené místnosti – prádlo umístěte do koupelny, zavřete dveře, zapněte ventilátor a pootevřete okno. Vlhkost zůstane izolovaná od obytných prostor. Odvlhčovač vzduchu – kompaktní přístroj s kapacitou 10 litrů denně stojí na Alze kolem 3 600 Kč, výkonnější dvacetilitrový model vyjde na necelých 4 700 Kč. Modely s režimem sušení prádla se pohybují mezi 6 000 a 6 200 Kč. Sušička prádla – z hlediska vlhkosti v bytě jednoznačně nejúčinnější řešení. Tepelné čerpadlo nebo odvětrávací typ odvádí vlhkost pryč z interiéru; kondenzační sušička je kompromis, ale stále výrazně lepší než věšení na topení.
Odvlhčovač přitom funguje jako pomocník, nikoliv jako plná náhrada větrání. Kombinace obou metod, krátký průvan plus mechanické odvlhčení, přináší podle dostupných doporučení nejlepší výsledky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě