Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Obědy pro celou školu musí být hotové přesně na minutu a uvařené podle přísných výživových pravidel. Za tuhle práci dostávají kuchařky plat podle vládní tabulky, kterou si může prohlédnout každý. Kdo do ní nahlédne poprvé, většinou se diví, jak nízko oficiální čísla začínají.
O skutečné výplatě rozhoduje kromě tabulky i jedna zákonná pojistka a pár dalších složek, o kterých se moc nemluví.
Tabulka začíná pod 20 tisíci
Kuchařky ve školních jídelnách, které zřizuje obec, kraj nebo stát, se řídí stejnou platovou tabulkou jako třeba úřednice na obecním úřadě nebo knihovnice v městské knihovně. Kdo vaří v soukromé či církevní škole nebo u firmy, která školní stravování provozuje, dostává mzdu podle jiných pravidel.
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Kdo samostatně vaří podle závazných výživových norem, patří podle katalogu prací do páté platové třídy. Nařízení vlády pro ni předpokládá vzdělání s výučním listem.
Od 1. dubna 2026 začíná tarif v této třídě na 19 110 korunách hrubého měsíčně. S přibývajícími roky praxe roste jen pozvolna a strop 27 160 korun čeká až na kuchařky, které mají za sebou nejdelší započitatelnou praxi.
Kolik musí kuchařka dostat nejméně
Samotný tarif ale neříká, kolik kuchařka na konci měsíce opravdu dostane. Pro práce zařazené do třetí až páté platové třídy stanovuje stát nejnižší úroveň takzvaného zaručeného platu. Pro rok 2026 činí 26 880 korun měsíčně při plném úvazku.
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Když výplata po sečtení tarifu a dalších složek této částky nedosáhne, musí zaměstnavatel rozdíl dorovnat. Pro nastupující kuchařku na plný úvazek to znamená, že za celý odpracovaný měsíc dostane místo tabulkových 19 110 korun nejméně 26 880 korun hrubého.
Při srovnání obou čísel vyplyne zvláštní věc. Tarif páté třídy hranici zaručeného platu překoná teprve v nejvyšším stupni, takže kuchařce s kratší praxí by samotný tarif nestačil.
Co ukazují skutečné výplaty
Kolik lidé ve veřejném sektoru doopravdy berou, sleduje statistika ministerstva práce ISPV. Řadoví kuchaři odměňovaní platem, tedy bez šéfkuchařů a pomocných kuchařů, měli za rok 2025 medián hrubého měsíčního platu 31 773 korun. Polovina z nich brala víc, druhá polovina méně. Medián dává věrnější obrázek než průměr, protože ho nevychýlí několik neobvykle vysokých výplat.
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Kromě tarifu se do takové výplaty promítají třeba osobní příplatky nebo odměny, o jejichž výši rozhoduje zaměstnavatel.
Statistika zahrnuje kuchaře odměňované platem ve všech typech zařízení a školní kuchyně zvlášť nevyděluje. Dubnové zvýšení tabulek z roku 2026 se v ní navíc ještě neprojevilo.
Částka Hrubého měsíčně Období Nejnižší tarif v 5. platové třídě 19 110 Kč od 1. dubna 2026 Nejvyšší tarif v 5. platové třídě (nejdelší praxe) 27 160 Kč od 1. dubna 2026 Zaručený plat pro 3. až 5. platovou třídu 26 880 Kč rok 2026 Medián platu kuchařů bez šéfkuchařů a pomocných kuchařů (ISPV) 31 773 Kč rok 2025 Rozhoduje, co kuchařka u plotny dělá Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá
Do jaké třídy kuchař patří, určuje nejnáročnější práce, kterou po něm zaměstnavatel požaduje:
třetí třída: hlavně dohotovování, ohřívání a vydávání jídel; čtvrtá třída: vaření běžných pokrmů; pátá třída: samostatná práce podle výživových norem.
Výš se dostane ten, kdo sestavuje vlastní receptury a jídelníčky, připravuje dietní jídla nebo organizuje práci celé kuchyně. Uvnitř třídy pak o platovém stupni rozhoduje započitatelná praxe. Nováčci začínají v nejnižším stupni a s přibývajícími roky se postupně posouvají výš. Pro kuchaře od třetí do páté třídy přitom platí stejná spodní hranice zaručeného platu.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic Kuchařka, která jídla hlavně vydává, spadá do nižší platové třídy než kolegyně, jež vaří samostatně podle výživových norem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Úvazek a příplatky mění celkový obraz
Všechny uvedené částky platí pro plný úvazek, tedy pro celou stanovenou týdenní pracovní dobu. Kdo má ve smlouvě kratší pracovní dobu, musí počítat s nižší výplatou.
Při porovnání se zaručeným platem se některé položky výplaty vůbec nepočítají. Jde o plat za práci přesčas a o příplatky za soboty, neděle, svátky, noční práci a práci ve ztíženém prostředí. Pokud je kuchařka dostane, připočítávají se jí navíc k zákonnému minimu.
Od ledna 2027 se pravidla můžou změnit
Pro rok 2027 už ministerstvo práce vyhlásilo vyšší úrovně zaručeného platu. Použijí se ale jen tehdy, pokud neprojde vládní novela zákoníku práce, která má zaručený plat od 1. ledna 2027 zrušit.
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Ministerstvo místo něj navrhuje zvednout samotné tarify tak, aby nejnižší z nich odpovídal minimální mzdě. Podle ministerstva si kvůli přechodu na nový systém nikdo nemá pohoršit. Jak budou výplaty kuchařek vypadat od ledna, rozhodne až osud této novely.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-356, https://www.praceamzda.cz/predpisy/16-2026-sb, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://ppropo.mpsv.cz/pdf/narizeni_vlady_222_2010.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.praceamzda.cz/novinky/17343/minimalni-mzda-pro-rok-2027-vzroste-na-24-900-kc, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zaruceny-plat-2026-prehled-profesi-a-tabulka-castek-pod-ktere-vas-vydelek-nesmi-klesnout-1432328