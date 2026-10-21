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Rakušanky to dělají po generace. 1 lžíce této tekutiny do těsta a jablečný závin bude křehký jako z cukrárny

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Kdo si někdy dal štrúdl ve vídeňské kavárně, pamatuje si hlavně jeho těsto. Tenké vrstvy na skus praskají a pod nimi voní jablka se skořicí. Doma se přitom podobný výsledek...
Rakušanky to dělají po generace. 1 lžíce této tekutiny do těsta a jablečný závin bude křehký jako z cukrárny

Rakušanky to dělají po generace. 1 lžíce této tekutiny do těsta a jablečný závin bude křehký jako z cukrárny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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