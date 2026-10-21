Rakušanky to dělají po generace. 1 lžíce této tekutiny do těsta a jablečný závin bude křehký jako z cukrárny

Kdo si někdy dal štrúdl ve vídeňské kavárně, pamatuje si hlavně jeho těsto. Tenké vrstvy na skus praskají a pod nimi voní jablka se skořicí. Doma se přitom podobný výsledek často nedaří, protože se plát při tahání trhá nebo po upečení zůstane tuhý. Rakouské hospodyně si pomáhají jednoduchou přísadou, kterou má skoro každý ve spíži.
Kyselá kapka ze spíže
Tou tekutinou je ocet. Rakouské recepty na tažené těsto ho uvádějí velmi často, zpravidla bílý vinný nebo jablečný. Místo něj poslouží i citronová šťáva, která funguje na stejném principu.
Rakouská autorka blogu Lil Vienna, která se štrúdlem pomáhala babičce už ve školce, dává kyselinu do rodinného receptu jako samozřejmost. Ocet se ale objevuje i v českých kuchyních, kde se do taženého těsta přidává k vejci, oleji a teplé vodě.
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Tažené těsto drží pohromadě lepek, tedy bílkovina z pšeničné mouky. Hnětením se z něj vytvoří pružná síť, díky které jde z malého bochánku vytáhnout obří tenký plát. Když je ale síť moc pevná, těsto klade při tahání odpor a snadno se protrhne.
Kyselina posune pH těsta níž a bílkoviny mouky díky tomu ztratí část své tuhosti. Lepková vlákna povolí, takže se plát dá natáhnout tenčeji a díry se v něm netvoří tak snadno. Stejný účinek kyseliny pekaři využívají i u jiných těst, kterým dodá jemnější a křehčí strukturu.
Právě tenkost pak rozhoduje o výsledku. Čím tenčí plát se podaří vytáhnout, tím jemnější a křupavější štrúdl vyjde z trouby.
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Octa stačí opravdu málo a množství se v receptech liší. Například štrúdlové těsto na dva záviny z 260 gramů mouky si vystačí s půl lžičkou. U jiných těst, třeba křehkého na koláče, se v receptech objevuje i celá lžíce.
Kyselé chuti se bát nemusíte. Vyberte ocet bez cukru a s jemnou chutí, třeba jablečný nebo obyčejný bílý, a v hotovém zákusku ho prakticky nepoznáte. Octy s výrazným aromatem by se naopak mohly v těstě trochu ozvat.
Kyselina sama zázrak neudělá
Ocet pomůže hlavně dobře zadělanému těstu. Za nepovedeným plátem bývá podle autorky blogu Lil Vienna nejčastěji mouka s nízkým obsahem lepku nebo těsto, do kterého se dostalo málo vody. Kyselinu autorka sama bere jako drobné vylepšení, bez kterého se tažené těsto dá zvládnout také. Při zadělávání se proto vyplatí pohlídat čtyři věci:
Přečtěte si také: Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne Mouka rozhoduje o tom, kolik lepku bude mít těsto k dispozici. Nejjistější volbou je hladká pšeničná. Těsto po prohnětení příjemně povoluje pod prsty a ruce po něm zůstávají čisté. Přeschlý bochánek se bude trhat a ocet to nezachrání. Olej stačí přidat v malém množství. Díky němu zůstane těsto vláčné a nevyschne ani při delším roztahování. Voda na zadělání má být jen mírně teplá. Odleželý bochánek je pak poddajnější a při tahání tolik nevzdoruje.
Odpočinek nevynechávejte. Některé české recepty nechávají bochánek půl hodiny až hodinu pod nahřátým hrncem. Recept z rakouské kuchařky Das Neue Sacher-Kochbuch radí nechat těsto v lednici nejlépe přes noc.
Tenké tak, že přečtete noviny
Utěrku lehce poprašte moukou a bochánek na ní nejprve válečkem rozválejte do menší placky. Pak ji začněte jemně roztahovat hřbety rukou od prostředka ven, dokud nepokryje celou utěrku. Rakušané mají jednoduché měřítko, podle kterého by se přes hotový plát dalo luštit písmo z novin. Doma bohatě stačí, když přes něj rozeznáte potisk utěrky. Natržené místo vás nemusí vyděsit. Z okraje odštípněte malý kousek těsta, díru jím zakryjte a v tahání pokračujte.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá Tažené těsto se roztahuje hřbety rukou tak dlouho, dokud není tak tenké, že jím prosvítá podklad. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Křupavost ale ovlivňuje i náplň. Jablka by neměla pouštět moc šťávy, proto je dobré je před plněním vymačkat a těsto posypat strouhankou opraženou na másle, která vlhkost zachytí. Plát se navíc pokape rozpuštěným máslem. Upečený štrúdl poznáte podle zlatavé barvy a kůrky, která pod nožem křupe.
Zdroje: https://www.ichkoche.at/print/artikel-4615, https://www.chowhound.com/1841816/vinegar-pie-crust-secret/, https://forbes.cz/skola-peceni-svatecni-jablecny-zavin-z-tazeneho-testa-naucte-se-tento-poklad-s-testem-tenkym-jako-papir/, https://www.wien.info/de/essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/suesspeisen-und-desserts/apfelstrudel-339136, https://bakeclub.com.au/blogs/q-a/using-vinegar-when-making-pastry, https://www.rohlik.cz/chef/34-apple-strudel, https://www.lilvienna.com/how-to-make-strudel-dough/