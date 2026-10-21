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Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí je krásně křehký a při pečení provoní celou kuchyni

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Vídeňský štrůdl jsem se dlouho bála péct doma. Tažené těsto mi připadalo jako alchymie vyhrazená profesionálům. Pak mi jedna kamarádka ukázala trik s nahřátým hrncem a všechno se změnilo.
Fotografie k Vídeňskému štrůdlu

Fotografie k Vídeňskému štrůdlu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí: Křehké listové těsto plněné voňavou náplní, která se táhne při každém krajíčku
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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