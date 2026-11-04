Cibulková s exmanželem: válka o desítky milionů pokračuje. Navara podal trestní oznámení a chce jí odebrat děti

„Ano, už jsme delší dobu rozvedení.“ Touto větou pro slovenský deník Nový Čas uzavřel Michal Navara jednu kapitolu. Jeho slova převzal i magazín Diva (Aktuality.sk). Manželství bývalé světové tenisové čtyřky a jejího dlouholetého partnera tím definitivně skončilo. Spor ale nekončí, jen se rozdělil do tří samostatných front. První tvoří nemovitosti v hodnotě desítek milionů korun, o kterých zatím nikdo nerozhodl. Druhou podnikání, které Navaru dodnes pojí s rodinou bývalé manželky. Třetí a nejcitlivější jsou dvě malé děti. Podle medializovaných informací se kolem nich řeší soudem upravený styk a nově i trestní oznámení. Z rozvodu celebrit se stalo právní řízení na několika úrovních současně.
Od Instagramu k soudní síni za devět měsíců
Veřejný rozpad páru začal 29. ledna 2026. Tehdy se potvrdilo, že vztah po sedmnácti letech skončil. Cibulková se ozvala na Instagramu: děti jsou podle ní na prvním místě, situace je bolestivá a veřejný prostor zaplňují příběhy a dohady, které podle jejích slov nemají s realitou nic společného.
Dohady přesto přicházely. Podle Divy podal žádost o rozvod Navara a jako důvod uváděl nevěru. Bulvár začal mluvit o „zamilovaném čtyřúhelníku“. Cibulkovou spojoval s Tiborem Vinczem, Navaru s Irynou Kušnir, manažerkou kaváren. V dubnu média psala o incidentu, po kterém měl Navara skončit na urgentním příjmu. Trestní oznámení tehdy podle Divy nepodal, protože mělo jít o rodinného příslušníka. Nic z toho soud veřejně nepotvrdil a obě strany mají na vlastní verzi událostí nárok.
První soudní jednání v květnu manželství nerozvedlo. Rozhodlo až další stání. Přesné datum právní moci zatím veřejně známé není. Navarova formulace, že jsou rozvedení „už delší dobu“, ale napovídá, že od rozvodu uplynulo už několik týdnů, možná i měsíců.
Kde leží desítky milionů
Majetek páru se nedá sečíst jedním číslem. Je potřeba rozlišit, co je doložené, co je odhad a co jen kontext. Přepočty do korun jsou orientační.
- Mezonet v bratislavském Starém Městě (233 m²): na trhu se objevil nejprve za 2,5 milionu eur, tedy zhruba 61 milionů korun. Později byl nabízen za 2 miliony eur plus 155 tisíc eur za tři parkovací místa, dohromady přibližně 52,5 milionu korun. Televize JOJ v červnu informovala, že inzerát z nabídky zmizel. Jde o nabídkovou cenu, ne o znalecký posudek.
- Chalupa v Plaveckém Podhradí: podle dřívějších mediálních odhadů 700 až 900 tisíc eur, tedy zhruba 17 až 22 milionů korun.
- Byt v Ružinově na Tomášikově ulici a byty u Medické zahrady: média je řadí do portfolia, cenu neuvádějí. Jeden z bytů u Medické zahrady má podle Koktejl.sk patřit společnosti Dominika Cibulková, s.r.o. Listy vlastnictví zatím nikdo veřejně nepředložil.
Jen mezonet a chalupa tak dohromady dávají 70 až 75 milionů korun. Do širšího obrazu patří i kariérní výdělky Cibulkové. Podle oficiálního profilu WTA vydělala na odměnách z turnajů 13,725 milionu dolarů, tedy skoro 298 milionů korun. Tuto sumu ale nelze rovnou přičíst k majetku, o který se teď soudí. Velkou část vydělala ještě před svatbou a jde navíc o hrubou částku před zdaněním. Velká čísla jsou dobrá do titulků, soud je ovšem posuzuje jinak.
Rozhoduje „kdy“, ne „na koho“
Podle nás se celý majetkový spor nebude točit kolem toho, kdo je zapsaný na listu vlastnictví. Rozhodující bude, kdy a z čeho byl který majetek pořízen.
Slovenský občanský zákoník je v tomto jasný. Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM, slovenská obdoba českého SJM) patří všechno, co některý z manželů nabyl za trvání manželství. Výjimky tvoří dědictví, dary, věci osobní potřeby, věci sloužící k výkonu povolání jen jednoho z manželů a majetek nabytý před svatbou. Byt koupený z turnajových výher roku 2013 tedy Navarovi s velkou pravděpodobností nepatří. U nemovitosti pořízené po svatbě to může být jinak, i když je zapsaná jen na Cibulkovou.
Ještě složitější je majetek ve firmě. Pokud byt vlastní s.r.o., soud nebude dělit samotný byt. Předmětem vypořádání se může stát hodnota obchodního podílu nebo investice do firmy, pokud vznikly za trvání manželství. To je právní dedukce z obecných pravidel, ne potvrzený Navarův nárok. Ukazuje ale, proč se takové spory táhnou roky.
Čas přitom běží. Na vypořádání BSM mají rozvedení manželé tři roky od jeho zániku. Pokud se do té doby nedohodnou a nikdo nepodá návrh k soudu, nastoupí zákonná domněnka. Movité věci, které užíval jen jeden z nich, připadnou jemu. Ostatní movitý majetek a nemovitosti přejdou do podílového spoluvlastnictví s rovnými díly.
Do hry vstupuje i podnikání. Navara roky budoval síť kaváren se svým tchánem Milanem Cibulkou, otcem bývalé tenistky. Podle dat Finstatu, která citovala televize JOJ, měly tržby přesáhnout 788 tisíc eur, tedy zhruba 19 milionů korun. Osmou provozovnu měl Navara podle JOJ rozjíždět už bez finančního vstupu rodiny Cibulkových. Firma tak může dál fungovat. Partnerství, kde je společníkem otec bývalé manželky, je ale po takovém rozvodu podle nás dlouhodobě těžko udržitelné.
Děti jako nejcitlivější fronta
Cibulková a Navara mají dvě děti. Synovi Jakubovi, narozenému v červnu 2020, je šest let. Dceři Nině, narozené v březnu 2023, jsou tři. Právě kolem nich se podle medializovaných informací spor v posledních týdnech vyostřil. Navara měl podat trestní oznámení kvůli údajnému porušování soudem určeného styku a zároveň návrh týkající se svěření dětí. Plné znění obou podání ani přesné okolnosti veřejně známé nejsou. Cibulková se k nim zatím veřejně nevyjádřila.
Trestní rovina má na Slovensku vysokou laťku. Podle § 349 Trestního zákona, dostupného na portálu Slov-Lex, hrozí za maření výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí jeden až pět let vězení. Je tu ale podstatná podmínka. Trestný čin přichází v úvahu až poté, co se bezvýsledně vyčerpají civilní prostředky k výkonu rozhodnutí. Jedna zrušená návštěva ani hádka při předávání dětí na trestní stíhání nestačí.
Samotné trestní oznámení také neznamená, že matka o děti přijde. Právník Marcel Boris v květnu pro Koktejl.sk obecně vysvětloval, že soudy zkoumají zázemí obou rodičů, jejich poměry a čas, který mohou dětem věnovat. V posledních letech přitom stále častěji podporují zapojení otců, typicky formou střídavé péče. Soud tak může úpravu péče změnit, pokud to bude v zájmu dětí. Rozhodovat ale budou soud a případně policie, nikoli bulvár.
Jak by to vypadalo v Česku
Kdyby se stejný spor odehrával v Praze místo v Bratislavě, v praxi by se lišil méně, než by se mohlo zdát.
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|Slovensko
|Česko
|Společný majetek
|BSM (Občiansky zákonník)
|SJM (§ 736 až 742 občanského zákoníku)
|Lhůta na vypořádání
|3 roky
|3 roky
|Co se stane po lhůtě
|zákonná domněnka, rovné podíly
|zákonná domněnka, rovné podíly včetně pohledávek a dluhů
|Maření styku s dítětem
|§ 349, 1 až 5 let
|§ 337, až 1 rok
|Podmínka trestnosti
|předchozí bezvýsledná civilní opatření
|předchozí bezvýsledná civilní opatření
Majetková pravidla jsou téměř totožná, jak ukazuje znění na portálu Zákony pro lidi. Výrazně se liší jen trestní sazba: slovenský zákon je k rodiči, který opakovaně maří styk s dítětem, několikanásobně přísnější. Český soud navíc nerozvede manželství, pokud by to bylo v rozporu se zájmem nezletilého dítěte a existoval zvláštní důvod.
Rozvodový papír, který Navara zmínil pro Nový Čas, tak uzavřel jen nejjednodušší část sporu. O bytech rozhodne datum na kupní smlouvě, o kavárnách vztah s bývalým tchánem. A o Jakubovi s Ninou rozhodne soudce, který bude muset oddělit zájem dětí od zájmů jejich rodičů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta