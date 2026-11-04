Windows Terminal vypadá jako přežitek z minulého století. Ale kdo zná 20 příkazů, zvládne věci, na které nestačí ani nastavení

Textové ovládání a syntaxe, jejichž kořeny sahají až do éry DOSu. Právě proto může Windows Terminal na první pohled působit jako přežitek z minulého století. Jenže Microsoft ho ve Windows 11 22H2 nastavil jako výchozí hostitelské prostředí pro konzolové aplikace a v plánech dalšího vývoje otevřeně směřuje od klasického Console Hostu k modernějšímu Terminalu. Nejde tedy o žádný relikt minulosti. Je to moderní aplikace s kartami, rozdělenými panely, hardwarově akcelerovaným vykreslováním a vlastními profily, ve které můžete používat různé příkazové interprety včetně klasického Command Promptu a PowerShellu.
Právě pomocí těchto nástrojů lze několika příkazy vytvořit HTML report o stavu baterie, opravit poškozené systémové soubory, zjistit, který proces používá konkrétní síťový port, nebo kopírovat velké objemy dat a současně zaznamenávat průběh do protokolu. Některé z těchto úkonů lze provést i přes grafické rozhraní Windows, ale příkazová řádka často nabízí rychlejší a podrobnější cestu. Připravili jsme výběr 20 užitečných příkazů vycházejících z
oficiální dokumentace Microsoftu, které pokrývají každodenní práci, síťovou diagnostiku i opravy systému. Terminal, cmd, PowerShell: tři názvy, tři různé věci
Než se pustíme do samotných příkazů, je potřeba vyjasnit jednu věc, která mate i zkušenější uživatele. Windows Terminal není příkazový interpret neboli shell. Je to aplikace, která poskytuje okno, v němž mohou příkazové interprety běžet. Představte si ji jako webový prohlížeč s kartami, přičemž každá karta může mít otevřený jiný shell.
Mezi nejpoužívanější patří dva. Command Prompt (cmd.exe) je klasická příkazová řádka Windows, jejíž historie sahá až k systémům DOS. Rozumí příkazům jako
dir,
ping nebo
ipconfig. PowerShell je modernější a nabízí mnohem širší možnosti: kromě řady klasických nástrojů Windows obsahuje vlastní příkazy, takzvané cmdlety, a podporuje pokročilou automatizaci.
Windows Terminal ve výchozím nastavení obvykle otevírá PowerShell. Na Command Prompt můžete přepnout kliknutím na šipku vedle tlačítka nové karty a výběrem příslušného profilu.
Praktický důsledek je jednoduchý: některé příkazy, například sfc /scannow, fungují v obou prostředích. Jiné se liší syntaxí nebo způsobem, jakým je shell interpretuje. Pokud příkaz z návodu nefunguje, ověřte, pro který interpret byl určen.
Jak Terminal rychle spustit? Stiskněte Win+X a vyberte Windows Terminal (Admin), případně Windows Terminal (Správce), podle jazykové verze systému. Administrátorská oprávnění budete potřebovat u řady příkazů pro opravy a správu systému. Ve Windows 11 je Terminal běžně dostupný, ve Windows 10 jej lze doinstalovat z Microsoft Store. Je však dobré mít na paměti, že běžná podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Další aktualizace zabezpečení jsou dostupné jen v rámci příslušných programů nebo pro edice s prodlouženou podporou.
20 příkazů ve třech skupinách: co jen čte, co hledá problém a co zasahuje
Nejlepší je rozdělit příkazy podle toho, co skutečně dělají. Některé pouze zobrazují informace a nemění nastavení. Jiné pomáhají odhalit příčinu problému. A další už aktivně zasahují do systému nebo souborů, takže je potřeba vědět, kdy a proč je použít.
Skupina 1: Jen zjistí stav (bezpečné, bez změn v systému)
Příkaz Co dělá
cd
Zobrazí aktuální složku, případně přejde do jiné.
dir
Zobrazí obsah složky včetně názvů, velikostí a dat souborů.
systeminfo
Vypíše informace o systému, například verzi Windows, paměti RAM a nainstalovaných aktualizacích.
whoami /all
Zobrazí identitu přihlášeného uživatele, jeho skupiny a bezpečnostní oprávnění.
ipconfig /all
Vypíše podrobnosti o síťové konfiguraci včetně IP adres, DNS serverů a nastavení DHCP.
ping <adresa>
Ověří, zda cílové zařízení odpovídá na síťové požadavky.
tasklist
Vypíše běžící procesy včetně jejich identifikátorů PID.
driverquery
Zobrazí seznam ovladačů a související informace.
powercfg /batteryreport
Vytvoří HTML report s informacemi o používání a kapacitě baterie notebooku.
Tyto příkazy obvykle pouze čtou informace a nemění systémovou konfiguraci ani nemažou data. Přesto je dobré vědět, co který z nich vypisuje. Například
powercfg /batteryreport vytvoří podrobný přehled o používání baterie, její kapacitě a vývoji v čase. Report se uloží do souboru HTML, jehož umístění vám příkaz oznámí.
Skupina 2: Pomohou problém najít (diagnostika a drobné zásahy)
Příkaz Co dělá
ipconfig /flushdns
Vymaže mezipaměť DNS, což může pomoci při problémech s překladem doménových jmen.
tracert <adresa>
Zobrazí jednotlivé síťové uzly na cestě k cíli a pomůže odhalit možné problémy se spojením.
nslookup <doména>
Ověří, jak DNS server překládá doménové jméno na IP adresu.
netstat -ano
Vypíše aktivní síťová spojení a naslouchající porty včetně PID příslušných procesů.
findstr /s /i "hledaný text" *.log
Vyhledá zadaný text v souborech LOG v aktuální složce a jejích podsložkách.
robocopy zdroj cíl /mir /log:kopie.txt
Synchronizuje obsah zdrojové a cílové složky a zapisuje průběh do protokolu.
Tato skupina už zahrnuje i příkazy, které něco mění.
ipconfig /flushdns například vymaže místní mezipaměť DNS. Příkaz
robocopy zase pracuje se soubory a může při použití určitých přepínačů data i mazat, takže je nutné věnovat pozornost jeho parametrům.
Zvlášť užitečný je
netstat -ano. Zobrazí síťová spojení a porty, na kterých zařízení naslouchá, přičemž přepínač
-o doplní identifikátor procesu PID. Ten pak můžete dohledat ve Správci úloh. Pokud například potřebujete zjistit, který proces používá určitý port, je to dobrý první krok.
Pozor také na přepínač
/mir u příkazu
robocopy. Zrcadlí cílovou složku podle zdroje, což znamená, že v cíli může smazat soubory, které ve zdrojové složce nejsou. Před jeho použitím si vždy ověřte cesty a zamýšlený výsledek.
Skupina 3: Zasahují do systému (vyžadují opatrnost, často i administrátorská práva)
Příkaz Co dělá
taskkill /PID <číslo> /F
Násilně ukončí proces podle jeho PID.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Zkontroluje a pokusí se opravit obraz systému Windows.
sfc /scannow
Zkontroluje integritu chráněných systémových souborů a pokusí se je opravit.
chkdsk C: /scan
Provede online kontrolu souborového systému na disku C: bez nutnosti okamžitého restartu.
shutdown /r /o /t 0
Okamžitě restartuje počítač do nabídky pokročilých možností spuštění.
Tady už je na místě opatrnost. Příkaz taskkill /F ukončí proces násilně, bez ohledu na to, zda má možnost korektně dokončit svou činnost. To se hodí u zamrzlé aplikace, ale ukončení důležitého systémového procesu může způsobit nestabilitu nebo ztrátu neuložených dat.
U
chkdsk je potřeba rozlišovat mezi kontrolou a opravou. Varianta
/scan provádí online kontrolu souborového systému. Některé opravné režimy, například
/spotfix, už mohou vyžadovat odstavení svazku nebo restart. Před opravami disku je vhodné mít důležitá data zálohovaná.
A pozor na příkaz shutdown /r /o /t 0: počítač restartuje okamžitě a bez odpočítávání. Neuložená práce se nemusí zachovat. Příkaz otevře prostředí pokročilého spuštění, odkud lze přejít k některým možnostem obnovy systému nebo spuštění v nouzovém režimu. Do nastavení BIOSu či UEFI se z této nabídky lze dostat pouze u podporovaných zařízení.
Zlaté pravidlo oprav: nejdřív DISM, potom SFC
Pokud máte podezření na poškozené systémové soubory – například když selhává Windows Update, aplikace se chovají nestandardně nebo systém hlásí chyby integrity –
Microsoft doporučuje použít nástroje DISM a SFC v určitém pořadí.
Nejprve spusťte příkaz DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Ten zkontroluje obraz systému Windows a pokusí se opravit jeho poškozené části. Podle potřeby může využít soubory z Windows Update nebo jiný dostupný zdroj oprav. Poté spusťte
sfc /scannow, který ověří chráněné systémové soubory a pokusí se nahradit poškozené verze správnými kopiemi.
Toto pořadí má svůj důvod: SFC při opravách využívá systémové úložiště komponent. Pokud je poškozené i ono, může být nutné nejprve opravit právě tuto část Windows pomocí DISM. Ani jeden nástroj však nezaručuje vyřešení všech problémů.
Oba příkazy je vhodné spouštět v terminálu otevřeném s administrátorskými oprávněními. Podle stavu systému, rychlosti disku a dostupnosti potřebných souborů může kontrola a oprava trvat několik minut i déle.
Kdy Terminal opravdu potřebujete, a kdy ne
Řekněme si to na rovinu: většina uživatelů nemusí Windows Terminal otevírat každý den. Pro práci se soubory, instalaci aplikací nebo běžné změny nastavení obvykle stačí grafické rozhraní Windows.
Terminal se ale hodí ve chvíli, kdy se vám nedaří ukončit zamrzlý proces, Windows Update opakovaně selhává, některé weby se nenačítají navzdory funkčnímu připojení nebo chcete zjistit, proč notebook vydrží na baterii výrazně méně než dřív. V takových případech vám příkazová řádka může rychle poskytnout informace, které byste jinak hledali na několika různých místech.
Příkazy si navíc nemusíte pamatovat nazpaměť. Často používané postupy lze uložit například do dávkového souboru
.bat a spouštět je podle potřeby. U složitějších úloh si můžete připravit také skripty PowerShellu. Před automatizací ale vždy ověřte, co jednotlivé příkazy provádějí, a u úloh, které mažou data nebo mění nastavení systému, přidejte odpovídající kontrolu.
Černé okno s blikajícím kurzorem možná na první pohled nevypadá jako nástroj roku 2026. Jakmile ale Windows přestane spolupracovat, může se stát jedním z nejrychlejších způsobů, jak zjistit příčinu problému a pustit se do jeho řešení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda