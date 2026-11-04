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Windows Terminal vypadá jako přežitek z minulého století. Ale kdo zná 20 příkazů, zvládne věci, na které nestačí ani nastavení

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Černé okno s blikajícím kurzorem vypadá jako z devadesátek. Jenže tam se skrývají nástroje, které grafické Nastavení Windows vůbec nenabízí.
Windows Terminal vypadá jako přežitek z minulého století. Ale kdo zná 20 příkazů, zvládne věci, na které nestačí ani nastavení

Windows Terminal vypadá jako přežitek z minulého století. Ale kdo zná 20 příkazů, zvládne věci, na které nestačí ani nastavení

Zdroj: Černá deska / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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