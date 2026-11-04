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Hasičky šly s kůží na trh, jejich pikantní kalendář pomůže nadaci Dobrý anděl

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Ohromný úspěch sklízí s kalendářem dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na jižním Plzeňsku. Letos se už počtvrté pustily do focení lehce pikantního kalendáře. Výtěžek rozdělí na nákup nové techniky a na charitu. Chtějí podpořit nadaci Dobrý anděl, která v minulosti pomohla jejich kamarádům.
Hasičky šly s kůží na trh, jejich pikantní kalendář pomůže nadaci Dobrý anděl

Hasičky šly s kůží na trh, jejich pikantní kalendář pomůže nadaci Dobrý anděl

Zdroj: SDH Dolce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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