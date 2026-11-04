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Český kutil si postavil krásnou chatu z 56 palet. Vyšla ho na 20 000 Kč

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Dennívýzva
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Pokrývač a klempíř Martin Tovara z Plané u Mariánských Lázní řešil dilema, které zná každý majitel zahrady. Původní cihlová stavba na pozemku už rodině nestačila, a proto potřeboval víc prostoru pro společné chvíle mimo dům. Nejdřív uvažoval o klasickém řešení – velkém stanu na letní sezónu.
Český kutil si postavil krásnou chatu z 56 palet. Vyšla ho na 20 000 Kč

Český kutil si postavil krásnou chatu z 56 palet. Vyšla ho na 20 000 Kč

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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