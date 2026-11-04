Český kutil si postavil krásnou chatu z 56 palet. Vyšla ho na 20 000 Kč

Jenže stan by fungoval jen pár měsíců v roce. A Martin chtěl útočiště, kam by se dalo schovat i v zimě, na podzim nebo brzy zjara. Tenkrát ho napadla odvážná myšlenka: co kdyby si postavil úplně novou chatku sám? A co kdyby ji vytvořil z materiálu, který většina lidí vnímá jen jako odpad?
Palety místo klasických trámů
Tovara vsadil na dřevěné přepravní palety jako hlavní stavební prvek. Důvod byl prostý: jsou dostupné téměř zadarmo, dají se rozebrat na prkna nebo použít celé a nabízejí nespočet konstrukčních možností. Třináct kusů sehnal přímo ve firmě, kde pracuje, zbytek mu daroval soused z městečka.
Celkem nasbíral 56 palet a začal plánovat. Základní půdorys vyměřil na 3,2 × 2,4 metru, k tomu přidal ještě skoro dvoučtvereční verandu. Žádné složité výkopy ani betonové základy – chatku postavil na lehké betonové bloky, které drží konstrukci nad zemí a zároveň umožňují snadnou montáž i případné přemístění.
Podlahu izoloval deseticentimetrovou vrstvou minerální vlny a parozábranou, aby dovnitř nepronikala vlhkost. Stěny a stropy zpevnil skládanými konstrukcemi z paletového dřeva a vazníky, celou kostru pak zvenku opláštil trapézovými plechy s okapy.
Dvě hodiny denně a hotovo
Martin na stavbě pracoval každý den, ale vždy jen dvě hodiny po práci. Postupoval metodicky: nejdřív nosná konstrukce, pak izolace, opláštění, střecha. Exteriér dokončil polystyrenem a perlinkou, nakonec vše natřel fasádní barvou. Okna a dveře opatřil kovovými klikami a zámky, aby byla chatka skutečně zabezpečená.
Střechu pokryl lepenkou jako podkladovou vrstvu a na ni položil šindel – tradiční řešení, které vydrží desítky let. Všechno dřevo ošetřil lazurou proti vlhkosti a dřevokaznému hmyzu. Výsledkem je útulná celoroční chatka, která vypadá jako řemeslně postavená stavba, ne jako improvizace ze zbytků.
Tovara odhaduje, že celý projekt ho vyšel na pouhých dvacet tisíc korun. V částce jsou zahrnuté izolace, plechy, barvy, lazury, kování i drobný spojovací materiál. Samotné palety byly v podstatě zdarma, stejně jako velká část starých prken na vazníky a rám střechy.
Co z toho plyne pro ostatní kutily
Martinova chatka ukazuje, že recyklované materiály nejsou jen ekologická móda, ale skutečně funkční a levná alternativa k nákupu nového dřeva. Palety se dají rozebrat na fošny, použít jako hotové panely nebo z nich vytvořet nosnou konstrukci – stačí trochu představivosti.
Stavba tohoto typu navíc nemusí být maratonem o dovolených a víkendech. Dvě hodiny denně stačí, pokud má člověk jasný plán a postupuje krok za krokem. A výsledek? Plnohodnotné zázemí na zahradě, které slouží celý rok a nestálo víc než dovolená u moře.
Tovara tak vytvořil funkční prostor s minimálními náklady a dokázal, že i běžný řemeslník dokáže na vlastním pozemku zrealizovat stavbu, která by u firmy stála stonásobek.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá