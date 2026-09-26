Ani mouka, ani strouhanka. Šéfkuchaři zahušťují omáčky 1 surovinou, kterou má doma každý

Řídká omáčka dokáže pokazit i jinak povedený oběd. Většina lidí v tu chvíli sáhne po mouce nebo po staré strouhance, jenže existuje ještě jednodušší cesta. Vede přes surovinu, kterou máte doma nejspíš právě teď.
Obyčejná brambora zvládne to, co jíška
Zkušení kuchaři i babičky mají na řídkou omáčku stejný fígl. Než by míchali jíšku, sáhnou po syrové bramboře a nastrouhají ji najemno rovnou do hrnce. Po pár minutách povaření se z ní do tekutiny rozejde škrob a omáčka dostane hustší konzistenci.
Výhoda je jasná. Brambora patří k nejběžnějším potravinám v české kuchyni, takže ji doma máte pořád. Nemusíte kupovat žádný speciální prášek ani hlídat poměr tuku a mouky jako u pořádné jíšky.
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Za zahuštění může škrob, ten samý, který odvádí práci i v mouce. Jakmile se brambora prohřeje v horké omáčce, škrobová zrna nabobtnají, navážou na sebe tekutinu a konzistence se z vodové promění na krémovou.
Zajímavé je, že celé zahuštění obstará právě škrob. Lepek, kolem kterého se u mouky vede tolik řečí, na hustotu vliv nemá. Nastrouhaná brambora i klasický bramborový škrob proto přirozeně neobsahují lepek, což ocení každý, kdo se mu musí vyhýbat.
Syrová strouhaná, nebo vařená a rozmixovaná
Cesty jsou v zásadě dvě a obě fungují spolehlivě. Syrovou bramboru nastrouhejte na jemném struhadle a vmíchejte do omáčky, kterou pak necháte pár minut probublávat. Čím jemnější strouhání, tím víc se brambora rozpustí a ve výsledku ji vůbec nepoznáte.
Přečtěte si také: Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky Syrovou bramboru stačí nastrouhat najemno a vmíchat do omáčky, při jemném strouhání se v ní beze zbytku rozpustí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhá varianta počítá s vařenou bramborou. Kousek uvařené brambory nebo zbylou bramborovou kaši rozmixujte s trochou omáčky a vraťte zpátky do hrnce. Tahle možnost se hodí, když chcete mít jistotu, že v jídle nezůstane nic tvrdého.
Obě cesty přehledně shrnuje následující tabulka:
Varianta Postup Kdy se hodí Syrová strouhaná nastrouhat na jemném struhadle a vmíchat do omáčky, pak ji nechat pár minut probublávat čím jemnější strouhání, tím víc se brambora rozpustí a ve výsledku ji vůbec nepoznáte Vařená a rozmixovaná rozmixovat kousek uvařené brambory nebo zbylou bramborovou kaši s trochou omáčky a vrátit zpátky do hrnce když chcete mít jistotu, že v jídle nezůstane nic tvrdého Do čeho se brambora hodí nejvíc
Nejlíp se osvědčí tam, kde má omáčka výraznou vlastní chuť. Perfektně zahustí:
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada guláš; hustou bramboračku; zeleninové a houbové omáčky, kde má vyniknout jejich vlastní chuť.
Nadrobno nastrouhaná brambora se během vaření skoro celá rozpustí, takže chuť hotového pokrmu zůstane nedotčená.
U svíčkové nebo rajské se na věc jde trochu jinak. Do základu přidejte víc kořenové zeleniny nebo rajčat a část na konci rozmixujte. Omáčka díky tomu získá hebkou, sametovou konzistenci, aniž byste sáhli po jíšce.
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Jednu věc si pohlídejte. Škrob se z brambory uvolní jen při dostatečném varu, takže ji do hrnce přidávejte včas a neodkládejte to až těsně před podávání. Pár minut varu je minimum, jinak zůstane omáčka řídká a brambora nedovařená.
A ještě malé srovnání s moukou. Syrovou mouku nikdy nesypte přímo do horké omáčky, protože se okamžitě spojí do hrudek a jídlu dodá nepříjemnou moučnou pachuť. Právě tomuhle se u nastrouhané brambory elegantně vyhnete a výsledek zůstane hladký, bez hrudek a bez cucků.
Čím profíci omáčku vyladí nakonec
Když chcete omáčce dodat lesk a plnější chuť, přihoďte na závěr kousek studeného másla a rozšlehejte ho metličkou. Omáčka se zjemní a hezky se zaleskne, jen ji pak už znovu nepřevařujte, aby se máslo neoddělilo.
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Druhý oblíbený trik profesionálů se obejde úplně bez přísad. Odkryjte hrnec a nechte omáčku pomalu bublat o něco déle. Jak se z ní postupně vypaří přebytečná tekutina, chuť zesílí a hustota se zvedne sama.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustovat-bez-mouky, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/omacka-zahusteni-bez-mouky-30000130.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10418-5-skvelych-tipu-jak-zahustit-omacku-bez-pouziti-mouky-zvladnou-to-fazole-cocka-i-brambory/, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-zahustit-prilis-ridkou-omacku/, https://profikuchar.cz/blog/tajemstvi-dokonaleho-zahustovani-omacek-navod-krok-za-krokem