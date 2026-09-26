KVÍZ: Milovaná i protrpěná klasika - Otestujte se, jak dobře si pamatujete povinnou četbuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Milovaná i protrpěná klasika - Otestujte se, jak dobře si pamatujete povinnou četbu
Nedělní odpoledne jako stvořené pro film, který vás pohladí po duši a zároveň sevře za srdce. Jeden z...
Dlouhé fronty u pasových kontrol mají nečekaného viníka. Lidé balí doklady do hliníkové fólie ze strachu...
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Mrazák dokáže uchovat houbovou úrodu na celé měsíce, ale jen pokud víte, co děláte. Některé druhy po...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →