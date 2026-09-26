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Tisícovka bojových dronů po boku F-35: USA chtějí vzdušnou převahu natrvalo, v aktivní službě mají být do roku 2032Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jeden bezpilotní doprovod stíhačky vyjde americké letectvo zhruba na půl miliardy korun, F-35 stojí přes dvě miliardy. Právě na tomhle cenovém rozdílu stojí plán, jak si Spojené státy chtějí udržet nadvládu ve vzduchu i proti Číně.
Tisícovka bojových dronů po boku F-35: USA chtějí vzdušnou převahu natrvalo, v aktivní službě mají být do roku 2032
Zdroj: Foto: James T M Towill - licence CC BY-SA 2.0
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Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.Všechny články tohoto autora →
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- Australský Slinger na korbě pickupu: 355kg kanón z Apache trhá ruské drony střepinami dál než 800 metrů
- Raketa za 30 milionů je minulost. Ukrajina posílá proti Shahedům stíhací drony s rychlostí 350 km/h
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