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Falšovaný med prozradí hořící špejle už během pár vteřin: druhý domácí test zvládnete s jódem a vodou

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Zájem o med roste a s ním i počet sklenic, ve kterých je něčeho jiného víc než včelí práce. Ověřit si, co jste koupili, přitom zvládnete v kuchyni bez jediného přístroje. Stačí tři jednoduché zkoušky.
Falšovaný med prozradí hořící špejle už během pár vteřin: druhý domácí test zvládnete s jódem a vodou

Falšovaný med prozradí hořící špejle už během pár vteřin: druhý domácí test zvládnete s jódem a vodou

Zdroj: Foto: DHSgov - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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