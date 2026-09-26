Půl lžičky droždí a lžička cukru do litru vody: muškáty po zálivce nahodí tolik květů, že to nestíháte počítat

Tyto rostliny, známé pod vědeckým názvem Pelargonium, nabízejí oslnivou škálu barev a schopnost prospívat i s relativně minimální péčí. Není tedy divu, že jsou mezi zahradníky tak oblíbené. Aby se jim však dařilo co nejlépe, potřebují ty správné živiny.
Něco málo o muškátech
Než do směsi nasypeme cukr, pojďme si upevnit znalosti o těchto květinách. Tyto rostliny pocházejí především z jižní Afriky a díky jejich
skvělé přizpůsobivosti se jim daří v mírném i tropickém podnebí po celém světě, jak píše web iReceptář. Muškáty lze rozlišit na mnoho odrůd, z nichž každá má odlišný tvar listů, vůni a formu květů. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Nad péčí o muškáty už není třeba se trápit. Do hry vstupuje nový pomocník, který je dokáže přimět k opravdu krásnému kvetení. Květy pelargonií se vyskytují v odstínech červené, růžové, bílé a fialové, často s nápadnými vzory. Listy jsou obvykle okrouhlé, s laločnatými nebo pilovitými okraji a některé odrůdy nabízejí aromatické olistění. A v závislosti na odrůdě a podmínkách pěstování mohou tyto rostliny dorůstat výšky až několika metrů. Nabobtnalé tajemství dlouhého kvetení
Netradiční trik s použitím droždí pro muškáty má kořeny v základní biologii rostlin. Droždí totiž podle webu
My-geranium podporuje prospěšné bakterie v půdě, které skvěle rozkládají živiny (a zpřístupňují je tak rostlinám v té nejlepší formě). Cukr zase funguje jako jednoduchý sacharid, který rostliny využívají k získávání energie, kterou obvykle produkují prostřednictvím fotosyntézy. Přidáním cukru do vody jim dodáte další dávku energie, která může podpořit tvorbu květů, zejména když se dny zkracují a přirozeného slunečního světla ubývá. Zdroj fotografie: Freepik Díky těmto radám pro péči mohou vaše muškáty nejen přežít, ale i prospívat po celý rok. Chladné počasí vás o ně zaručeně nepřipraví.
V litru vody rozpusťte přibližně půl lžičky sušeného droždí a jednu čajovou lžičku cukru. Tato koncentrace stačí k tomu, abyste muškáty povzbudili, aniž byste je zahltili nadbytkem cukru.
Zalévejte muškáty tímto cukerným roztokem jednou za dva týdny. Dbejte na to, abyste udrželi půdu vlhkou, ale ne přemokřenou. A
skvěle jim může pomoci i jód, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři