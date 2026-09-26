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Půl lžičky droždí a lžička cukru do litru vody: muškáty po zálivce nahodí tolik květů, že to nestíháte počítat

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Muškáty jsou díky svým zářivým květům a odolnosti oblíbené mezi zahrádkáři i milovníky květin. Potřebují však správnou výživu.
Muškáty patří k velmi oblíbeným pokojovým rostlinám – aby však u vás bez problémů přečkaly zimu, musíte se o ně správně postarat

Muškáty patří k velmi oblíbeným pokojovým rostlinám – aby však u vás bez problémů přečkaly zimu, musíte se o ně správně postarat

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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