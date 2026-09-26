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Amerika to zvládla už v roce 2013 a pak toho nechala: Čína chystá stealth dron GJ-21 na výsadkovou loď

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Nad čínským pobřežím se objevil bezocasý letoun, jaký zatím z žádné jiné lodi na světě nestartuje. Spojení stealth dronu, elektromagnetického katapultu a výsadkové paluby nemá obdobu, i když do skutečné služby zbývá kus cesty.
Amerika to zvládla už v roce 2013 a pak toho nechala: Čína chystá stealth dron GJ-21 na výsadkovou loď

Amerika to zvládla už v roce 2013 a pak toho nechala: Čína chystá stealth dron GJ-21 na výsadkovou loď

Zdroj: Foto: Clarence L. "Kelly" Johnson, Lockheed Aircraft Corporation - licence CC0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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