Kuchařka radí seniorkám: Jídla na 1 pánvi, která zvládnete za 20 minut a vydrží na 2 dny

Vařit každý den a k tomu drhnout plný dřez hrnců umí pořádně unavit. Zvlášť když člověk chystá jídlo hlavně sám pro sebe a chuť má jen na něco teplého a poctivého. Naštěstí existuje způsob, po kterém zůstane špinavá jediná pánev a oběd vydrží i na druhý den. Chce to jen vědět, co do pánve patří a jak s hotovým jídlem zacházet, aby zůstalo dobré a bezpečné.
Proč se jedna pánev hodí právě ve vyšším věku
S přibývajícími roky se mění chuť i trávení. Těžká smažená jídla už tolik nesvědčí a tělu prospívají spíš lehčí a dobře stravitelné pokrmy. Sáhnout se vyplatí po drůbeži, králíkovi nebo rybě a připravovat je spíš dušením a vařením než smažením.
Právě tomu vaření na jedné pánvi nahrává. Suroviny se v ní podusí ve vlastní šťávě, takže zůstanou měkké a jemné. Odpadá pobíhání kolem několika hrnců a po jídle čeká jen jedna pánev k umytí. Méně práce, míň shonu a na talíři přitom teplé domácí jídlo.
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Základ je pokaždé stejný. Kousek masa, trochu zeleniny a vhodná příloha, všechno pohromadě v jedné pánvi. Vyzkoušet můžete třeba tyhle kombinace:
Kuřecí stehno bez kůže, podušené s dýní a lžící bramborové kaše. Mleté maso zlehka orestované s cuketou a měkkými noky. Bílá ryba jako candát nebo treska, dušená na másle s listovým špenátem. Cizrna s mrkví a kouskem pórku, zjemněná lžící bílého jogurtu. Rizoto s hráškem a jarní cibulkou.
Zelenina jídlo odlehčí a maso s luštěninami dodá bílkoviny, kterých tělo ve vyšším věku potřebuje pořád stejně. Kdo má potíže s kousáním, ať sáhne po měkčích kouscích a maso si nakrájí nadrobno.
Přečtěte si také: Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky Kousek masa, trocha zeleniny a vhodná příloha pohromadě v jedné pánvi dají lehký a výživný oběd. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak stihnout teplé jídlo za dvacet minut
Tajemství rychlosti je příprava předem. Než se pánev rozpálí, mějte maso i zeleninu nakrájené a koření po ruce. Maso pak stačí na trošce oleje opéct dozlatova, přidat k němu zeleninu a bramboru a podlít vývarem nebo vodou.
Všechno se potom společně dusí pod pokličkou, dokud zelenina nezměkne. U masa se zeleninou to bývá zhruba deset až patnáct minut, u luštěnin o něco déle. Šikovná je pořádně velká pánev s vyšším okrajem, klidně litinová. Dobře drží teplo, takže se v ní nic nepřipálí a maso pěkně zezlátne.
Aby jídlo vydrželo do druhého dne bez obav
Běžný vařený oběd si v chladu udrží kvalitu zpravidla dva, nejvýš tři dny. U masitých pokrmů a omáček je jistější počítat spíš se dvěma dny. Pokud jsou v jídle vejce, ryba nebo smetana, snězte ho radši hned druhý den.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh jídla Kolik vydrží v chladu Většina hotových jídel 2 až 3 dny Masité pokrmy a omáčky spíš 2 dny Jídla s vejci, rybou nebo smetanou radši sníst hned druhý den
Klíčové je správné chlazení. Rozehřátý hrnec do chladničky nepatří. Nechte jídlo nejdřív zvolna vychladnout, ideálně do dvou hodin, a teprve pak ho přendejte do uzavřené nádoby. Uvnitř lednice udržujte teplotu pod pět stupňů. Hned po uvaření si oběd rozdělte do několika samostatných dóz. Ohřejete pak vždycky jen jednu porci a zbytek zůstane v chladu nedotčený.
Ohřívejte chytře a věřte svým smyslům
Při ohřívání jídlo prohřejte skrz naskrz, dokud se pořádně nerozbublá. Co jednou vytáhnete a ohřejete, to už znovu do lednice nevracejte. Opakované ohřívání téhož pokrmu totiž bakteriím jen nahrává.
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Opatrní buďte hlavně u vařené rýže. Když zůstane dlouho v teple, mohou se v ní pomnožit bakterie a vytvořit toxiny, které už ohřevem nezničíte. Proto ji po vychladnutí co nejrychleji uložte do chladu. A než se do jídla pustíte, vždycky ho očichejte a prohlédněte. Když vůně, barva nebo konzistence nesedí, radši ho vyhoďte. Zdraví za pár ušetřených korun nestojí.
Zdroje: https://www.svetzeny.cz/zdravi/jak-dlouho-je-bezpecne-uchovat-jidlo-v-lednici, https://blog.kaloricketabulky.cz/2023/11/vystudovana-technolozka-potravin-a-odbornice-na-vyzivu-jak-dlouho-je-mozne-uchovat-hotove-pokrmy-v-lednici/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/varime-seniorum-nejlepsi-recepty/, https://www.apetitonline.cz/menu/recepty-z-jedne-panve, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/recepty-na-vareni-z-jedne-panve/