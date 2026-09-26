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Android Auto skoro půl roku neukazovalo sílu signálu: oprava je v betě 17.8, stabilní verze ji stále nemá

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Ze stavové lišty Android Auto zmizely sloupečky signálu i označení typu sítě a řidiči měsíce netušili, jestli je chyba v autě, v telefonu, nebo v pokrytí. Google k tomu nevydal jediné veřejné vyjádření, zatímco jeho vlastní nápověda dál tvrdila, že se síla signálu v liště zobrazuje. Teprve testovací sestavení z poloviny září naznačuje, že se ikona vrací.
Android Auto skoro půl roku neukazovalo sílu signálu: oprava je v betě 17.8, stabilní verze ji stále nemá

Android Auto skoro půl roku neukazovalo sílu signálu: oprava je v betě 17.8, stabilní verze ji stále nemá

Zdroj: Foto: Maurizio Pesce from Milan, Italia - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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