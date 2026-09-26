Hortenzie s největšími květy potřebuje razantní jarní řez. Kdo ponechá víc než 12 větví, sklidí místo obřích květů jen listy

Většina zahradníků zachází se svou Annabelle příliš šetrně. Nechají ji zarůst do husté spleteniny tenkých prutů, a pak se diví, proč místo mohutných bílých koulí sklízejí jen drobnější hlavičky na stoncích, které po prvním dešti polehnou k zemi. Přitom stačí pochopit jednu jedinou vlastnost téhle rostliny: hortenzie stromečkovitá zakládá květy na letošním dřevě. Každý výhon, který letos vyroste, může letos kvést. A právě proto si můžete dovolit jarní řez, který by u jiných hortenzií znamenal katastrofu.
Proč Annabelle přežije i mráz, který by jiné hortenzie připravil o květy
Velkolisté hortenzie, ty klasické modré a růžové, nasazují květní pupeny už v předchozí sezoně. Když jim v dubnu přimrznou konce výhonů, přijdou o celé letní kvetení. Annabelle funguje opačně. Její květní pupeny se teprve zakládají na čerstvém růstu, který vyrazí po jarním řezu. Omrzlé loňské špičky? Žádná ztráta. Hluboký střih nůžkami? Žádný problém.
Jaro 2026 tuhle výhodu potvrdilo v praxi. Podle
ČHMÚ byl březen teplotně nadnormální a mnohé keře začaly rašit dříve než obvykle. Jenže duben přinesl mrazová minima i v nižších polohách. Kdo měl velkolistou hortenzii, sledoval spálené pupeny. Kdo měl Annabelle, nemusel řešit vůbec nic, protože květy teprve přijdou na výhonech, které v dubnu ještě ani neexistovaly. Kolik větví nechat a které odstranit: anatomie správného jarního řezu
Logika je prostá. Keř má k dispozici omezené množství energie. Čím víc výhonů ponecháte, tím víc se ta energie rozmělní. Výsledkem bývá spousta tenkých stonků s drobnými květenstvími a převahou listové hmoty. Když naopak počet prutů radikálně snížíte, rostlina nasměruje veškerou sílu do několika málo výhonů. Ty vyrostou silnější, vzpřímenější a na jejich koncích se rozvinou květní koule, které u klasické bílé Annabelle dosahují podle
RHS až 25 centimetrů v průměru.
Praktický postup vypadá takto:
Kdy stříhat: V pozdní zimě nebo časném jaru, těsně před startem růstu. V českých nížinách to znamená druhou polovinu března, v chladnějších polohách konec března až první polovinu dubna. Jak hluboko: Loňské výhony zkraťte na nízký rám, zhruba 10 až 25 centimetrů nad zemí, k prvnímu silnému páru zdravých pupenů. U zanedbaných keřů je možný i zmlazovací řez na pár centimetrů. Co ponechat: Vybírejte rovné, vzpřímené, silné pruty bez jemného vnitřního větvení. Přednost mají obvodové výhony s dobře viditelnými pupeny. Co odstranit: Tenké, dovnitř rostoucí, poškozené a vzájemně se křížící větve seřízněte až u země.
Číslo 12 je přitom použitelný horní strop pro vzrostlý keř, nikoli botanická konstanta. Autoritativní zdroje pracují s pojmem „nízký rám větví“ a pro dosažení co největších květů doporučují udržovat 5 až 10 primárních prutů. Při 13 nebo 15 větvích se nic dramatického nestane, ale síla se rozpočítá do většího počtu letorostů a květenství budou znatelně menší.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Špatně ostříhaná hortenzie. Místo několika velkých hlav tvoří spíše drobná a nevýrazná květenství Proč některé větve prostříhat a jiné zachovat celé: tajemství pevné kostry
Největší květní koule Annabelle vytvoří z pupenů na větvích, které jste zkrátili. Jenže tady nastává háček: mohutný květ na tenkém stonku po dešti skončí na zemi. Proto nestačí jen stříhat, je třeba vybrat správné pruty do kostry.
Ponechané kosterní větve plní dvojí úlohu. Zaprvé nesou pupeny, z nichž vyrazí letošní kvetoucí výhony. Zadruhé drží celý keř pohromadě jako vnitřní lešení. Silný, nevětvený prut unese těžkou květní kouli i po průtrži mračen. Slabý, rozvětvený stonek to nezvládne.
Právě proto je klíčové neponechávat „všechno, co vypadá živě“. Zahradník musí být selektivní. Pět až dvanáct nejsilnějších prutů rovnoměrně rozmístěných po obvodu keře vytvoří stabilní architekturu. Všechno ostatní, a bývá toho překvapivě hodně, jde pryč.
Růžové příbuzné: Pink Annabelle a Candybelle Bubblegum v českých zahradnictvích
Klasická bílá Annabelle kraluje českým zahrádkám desítky let, ale v posledních sezonách ji dohánějí růžové kultivary. Pink Annabelle (obchodní jméno navazující na americkou linii Invincibelle Spirit, šlechtěnou na North Carolina State University) nabízí květenství o průměru 15 až 18 centimetrů v odstínech tmavě růžové. Candybelle Bubblegum je kompaktnější varianta s květy kolem 15 až 20 centimetrů na pevnějších stoncích.
Režim řezu zůstává u obou kultivarů v základu stejný, kvetou na letošním dřevě a jarní střih jim prospívá. Rozdíl spočívá v intenzitě: novější růžové odrůdy mívají od přírody robustnější stonky, a tak u nich šlechtitelé doporučují spíš zkrácení zhruba o třetinu než každoroční seříznutí k zemi.
Co se dostupnosti týče: v době naší rešerše nabízel klasickou Annabelle
Havlis.cz, Pink Annabelle měly v katalogu Havlis i Zahradnictví Spomyšl a Candybelle Bubblegum vedlo Zahradnictví Spomyšl v kombinaci skladových a předobjednávkových variant. Co ještě ovlivní velikost květů kromě nůžek
Samotný řez je nejmocnější páka, ale ne jediná. Annabelle potřebuje dostatek světla; ve výrazném stínu se výhony vytahují, zůstávají tenké a květy hůř drží. Zálivka hraje roli hlavně při nasazování poupat: půda má být rovnoměrně vlhká, ideálně pod vrstvou mulče. S hnojením po hlubokém řezu to naopak nepřehánějte. Jedna jarní dávka se střídmým podílem dusíku bohatě stačí; přehnojení tlačí vegetativní růst na úkor květů.
A ještě jedna věc pro ty, kdo svou Annabelle roky neřezali: nic není ztraceno. Přerostlý keř zvládnete zmladit jediným razantním zásahem v předjaří. Jednu sezonu bude obnovovat svůj tvar, ale díky kvetení na novém dřevě vás nepřipraví o jediný květ.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková